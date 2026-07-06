Visocan adjudica la redacción del proyecto para construir otras 200 viviendas públicas en Maneje, en Arrecife

El municipio de Arrecife da un nuevo paso en el desarrollo de vivienda pública con la adjudicación del proyecto para la construcción de otras 200 viviendas protegidas en el barrio de Maneje, una actuación promovida por Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) sobre los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de la capital lanzaroteña.

Según ha informado este lunes el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, la empresa pública del Gobierno de Canaria ha adjudicado la redacción del proyecto a un estudio lanzaroteño de arquitectura e ingeniería. Se trata de Estudio Isoc S. L. Esta fase permitirá avanzar en el diseño de los edificios, cuyas obras saldrán posteriormente saldrán a licitación.

El importe de la adjudicación para redactar el proyecto de las 200 casas protegidas, garajes y trasteros, ubicados en la calle Chupaderos, esquina con la calle Jarretas, ha sido de 559.327,60 euros. Los trabajos tendrán tres fases: la primera incluye el proyecto básico (arquitectura y estudio geotérmico del terreno); la segunda, el proyecto de ejecución (arquitectura, instalaciones, seguridad y salud); y la tercera fase, la dirección de obra (arquitectura, arquitecto, arquitecto técnico instalaciones).

La promoción se sumará a las 201 viviendas ya en construcción

Esta nueva actuación se incorpora al plan de vivienda pública que ya se desarrolla en Maneje, donde actualmente se encuentran en ejecución 201 viviendas protegidas por parte de Visocan.

De acuerdo con la planificación prevista, estas primeras promociones estarán finalizadas a finales de este año, mientras que el Gobierno de Canarias tiene previsto licitar la construcción de los tres nuevos edificios correspondientes a las otras 200 viviendas a finales de 2026, una vez concluya la redacción del proyecto.

Si se cumplen los plazos previstos, el número de viviendas públicas impulsadas en esta zona de Arrecife superará las 400.

Publicación de Yonathan de León sobre la licitación de 200 viviendas públicas en Maneje, Arrecife.

Suelo municipal para ampliar la oferta de vivienda pública

El alcalde destacó que esta nueva promoción será posible gracias a la cesión de suelo municipal realizada por el Ayuntamiento a Visocan.

En este sentido, recordó que la disponibilidad de terrenos es un paso imprescindible para poder desarrollar promociones de vivienda protegida, ya que permite a las administraciones responsables impulsar posteriormente los proyectos de construcción.

Asimismo, señaló que Arrecife es actualmente el único municipio de Lanzarote donde se han puesto en marcha promociones de vivienda pública destinadas a facilitar el acceso a una vivienda a familias residentes que llevan años esperando una solución habitacional.