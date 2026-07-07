La Aemet rebaja a amarillo el aviso por altas temperaturas en Lanzarote y La Graciosa

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado de nivel naranja a amarillo el aviso por temperaturas máximas en Lanzarote y La Graciosa para este martes 7 y el miércoles 8 de julio. Aunque continuará el episodio de calor, la previsión meteorológica indica que las temperaturas tendrán una intensidad menor de la prevista inicialmente y es poco probable que alcancen los umbrales establecidos para mantener el nivel naranja.

Según la Aemet, la presencia de una masa de aire cálido situada en torno a los 1.000 metros de altitud y el calentamiento provocado por el descenso adiabático seguirán favoreciendo un ambiente caluroso. Sin embargo, las condiciones atmosféricas previstas hacen poco probable que las máximas lleguen a valores que justifiquen un aviso de mayor nivel.

Máximas de hasta 34 grados en el interior y el sur

El aviso amarillo permanecerá activo este martes 7 de julio entre las 11:00 y las 20:00 horas. Durante esa franja horaria, las temperaturas podrán alcanzar hasta 34 grados, especialmente en las zonas del interior y las vertientes sur de Lanzarote y La Graciosa.

La probabilidad de que se produzcan estos registros se sitúa entre el 40 % y el 70 %, según la previsión de la Aemet.

Para el miércoles 8 de julio, el organismo mantiene el mismo nivel de aviso y el mismo horario de activación, entre las 11:00 y las 20:00 horas.

Persistirán las noches cálidas

La previsión para el miércoles mantiene las temperaturas máximas en torno a 34 grados, con mayor incidencia en las zonas del interior, el sur y la vertiente este de ambas islas.

Además del calor durante el día, la Aemet advierte de que las temperaturas mínimas podrían situarse alrededor de los 25 grados, lo que favorecerá noches cálidas y reducirá el descenso térmico habitual tras la puesta de sol.

Este tipo de condiciones puede dificultar el descanso, especialmente entre los colectivos más sensibles al calor, como las personas mayores, los menores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Recomendaciones ante el calor

Aunque el nivel de aviso ha descendido, las autoridades recuerdan la importancia de mantener las medidas de autoprotección durante los episodios de altas temperaturas. Entre las principales recomendaciones figuran hidratarse con frecuencia, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, utilizar ropa ligera y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible.

Asimismo, se aconseja prestar especial atención a las personas más vulnerables y evitar la práctica de actividad física intensa al aire libre durante las horas de mayor calor.