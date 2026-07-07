Arrecife abre la inscripción para sus campus deportivos gratuitos de verano dirigidos a niños

El Ayuntamiento de Arrecife, a través de la Concejalía de Deportes, volverá a ofrecer este verano una programación de campus lúdico-deportivos gratuitos dirigida a menores residentes en el municipio. La iniciativa se desarrollará entre el 20 de julio y el 14 de agosto y busca ofrecer una alternativa de ocio, deporte y conciliación familiar durante el periodo de vacaciones escolares.

El anuncio fue realizado este martes por el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y la concejala de Deportes, Eli Merino, durante la presentación de esta nueva edición, celebrada en el patio de La Recova. Ambos destacaron que el programa se reedita tras la acogida obtenida el pasado año, cuando el consistorio puso en marcha por primera vez estos campamentos deportivos.

Campus semanales en horario de mañana

Los campus tendrán una duración de una semana cada uno y se desarrollarán de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 13:30 horas.

Las actividades estarán repartidas en diferentes instalaciones deportivas municipales, con el objetivo de acercar la oferta a distintos barrios de la capital lanzaroteña. Entre los espacios elegidos se encuentran el Pabellón de Titerroy, las pistas deportivas situadas junto al Parque La Paciencia y las instalaciones deportivas renovadas del barrio de Las Salinas.

Según explicó el Ayuntamiento, esta distribución permitirá aprovechar distintos equipamientos municipales destinados a la práctica deportiva y al ocio infantil.

Inscripción gratuita para las familias de Arrecife

La participación en los campus será completamente gratuita para las familias con menores residentes en Arrecife.

El proceso de inscripción se realizará mediante un código QR habilitado por la Concejalía de Deportes, a través del cual las familias podrán formalizar la solicitud de plaza.

La concejala Eli Merino informó de que se ofertarán 40 plazas por semana y por campus, una cifra que pretende facilitar que un mayor número de menores pueda participar en la programación a lo largo de las cuatro semanas previstas.

Las plazas se adjudicarán hasta completar el cupo disponible en cada turno.

Una propuesta para favorecer la conciliación y el ocio saludable

Durante la presentación, el alcalde Yonathan de León destacó que el Ayuntamiento continúa ampliando la oferta de actividades dirigidas a la población infantil durante las vacaciones escolares.

Además de estos campus deportivos, el municipio desarrolla otras iniciativas de carácter educativo, cultural y recreativo en la red de centros socioculturales, con el propósito de ofrecer alternativas de ocio durante el verano.

Este tipo de programas contribuye también a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente durante los meses en los que los centros educativos permanecen cerrados.

Al mismo tiempo, fomentan hábitos saludables mediante la práctica de actividad física y el trabajo en grupo, promoviendo valores como la convivencia, la cooperación y el respeto entre los participantes.

Segunda edición tras la experiencia del pasado verano

La Concejalía de Deportes recordó que esta será la segunda edición de los campus lúdico-deportivos organizados directamente por el Ayuntamiento de Arrecife.

Según explicó Eli Merino, la buena respuesta obtenida en la convocatoria anterior motivó la continuidad del proyecto durante 2026, manteniendo el carácter gratuito de la iniciativa y reforzando la programación en los barrios de Titerroy y Las Salinas.

La responsable del área animó a las familias interesadas a formalizar la inscripción cuanto antes, ya que las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de solicitud hasta completar la capacidad prevista para cada semana.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca seguir impulsando el deporte entre la población infantil, al tiempo que ofrece una alternativa de ocio organizada durante las vacaciones estivales.