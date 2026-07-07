El Consorcio del Agua de Lanzarote hace balance tras rescatar el servicio: de más de 300 cortes mensuales a 121

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha presentado el balance de las actuaciones desarrolladas durante el primer mes desde que asumió la gestión pública directa del ciclo integral del agua, una etapa iniciada tras la resolución del contrato con Canal Gestión Lanzarote. La información fue expuesta este lunes durante una reunión extraordinaria de la Asamblea General del organismo, en la que participaron representantes del Cabildo y de los siete ayuntamientos de la isla.

Durante la sesión se repasaron las principales medidas adoptadas desde el pasado 2 de junio, fecha en la que el Consorcio pasó a gestionar directamente un servicio considerado esencial para la población. Según la información trasladada a la Asamblea, el objetivo prioritario durante este periodo ha sido garantizar la continuidad del abastecimiento mientras se reorganizaba toda la estructura administrativa, técnica y operativa necesaria para el nuevo modelo de gestión.

Un mes centrado en asegurar la continuidad del servicio

El gerente del Consorcio del Agua, Fernando Fernández, explicó a los miembros de la Asamblea el trabajo realizado desde la reversión del servicio. La exposición incluyó actuaciones relacionadas con recursos humanos, contratación pública, informática, gestión económica, atención a los abonados, producción de agua, facturación, asesoramiento jurídico y reorganización interna.

Según el organismo, el cambio de modelo ha supuesto coordinar de forma simultánea numerosos procedimientos para evitar interrupciones en un servicio básico como es el suministro de agua.

Asamblea del Consorcio del Agua en el Cabildo de Lanzarote / La Provincia

El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, afirmó que este primer mes ha servido para demostrar la capacidad del organismo para asumir una operación de gran complejidad administrativa y técnica sin que el abastecimiento dejara de prestarse.

En la misma línea, el consejero de Aguas del Cabildo, Domingo Cejas, señaló que las decisiones adoptadas durante estas primeras semanas han estado orientadas a mantener el suministro y preparar una gestión pública que permita afrontar los retos pendientes del sistema hidráulico insular.

El presupuesto del Consorcio supera los 30 millones de euros

Uno de los cambios más destacados durante este proceso ha sido el importante incremento de los recursos económicos del organismo.

El Consorcio informó de que su presupuesto aumentó más de un 300 %, hasta situarse cerca de los 30 millones de euros, con el fin de asumir todas las competencias derivadas de la gestión directa del ciclo integral del agua.

Este incremento ha permitido adaptar la organización a las nuevas necesidades administrativas y operativas derivadas de la desaparición del anterior modelo concesional.

Subrogación de 205 trabajadores

Otra de las actuaciones más relevantes ha sido la subrogación de 205 trabajadores, lo que ha supuesto multiplicar por 22 la plantilla del Consorcio.

La incorporación de este personal obligó a reorganizar completamente la estructura administrativa para gestionar procesos como las altas en la Seguridad Social, la elaboración de nóminas, los procedimientos laborales y la integración del nuevo personal respetando las condiciones laborales existentes.

El organismo destacó que, pese a la complejidad del proceso, fue posible realizar el pago de las nóminas incluso dos días antes de la fecha habitual.

Menos interrupciones programadas en el suministro de agua

Entre los datos presentados durante la Asamblea también figura la evolución de los cortes programados de suministro.

Según el Consorcio, la reorganización de la producción en las plantas desaladoras y la planificación del reparto de agua han permitido reducir las interrupciones previstas del servicio, que pasaron de superar las 300 mensuales a 121 cortes programados.

La entidad considera que esta reorganización técnica ha permitido optimizar el funcionamiento del sistema durante esta primera fase de gestión pública.

No obstante, el abastecimiento de agua continúa siendo uno de los principales desafíos de Lanzarote y La Graciosa debido a factores como la elevada demanda, el crecimiento poblacional, la actividad turística y la dependencia de la desalación para garantizar el suministro.

Adaptación del sistema de facturación y gestión administrativa

El cambio de modelo también ha obligado a modificar numerosos procedimientos administrativos.

Durante este primer mes se adaptó el sistema de facturación mediante la apertura de nuevas cuentas bancarias, la contratación de pasarelas de pago y terminales TPV, además de la actualización de las aplicaciones informáticas utilizadas para gestionar los abonados y emitir los recibos conforme al nuevo sistema público.

La actividad administrativa también experimentó un notable incremento.

Durante el mes de junio se abrieron 249 nuevos expedientes en la plataforma de gestión administrativa utilizada por el Consorcio, una cifra prácticamente equivalente a todos los expedientes tramitados entre enero y mayo de este mismo año.

Asimismo, el organismo indicó que el 40 % de todas las facturas gestionadas durante 2026 fueron tramitadas únicamente durante el pasado mes de junio, reflejando el volumen de trabajo generado por la transición.

Paralelamente, el Consorcio continúa impulsando la contratación de asistencias técnicas en materia económica y una auditoría especializada que permita abordar el expediente de liquidación del contrato con la anterior empresa concesionaria.

Nueva identidad corporativa y declaración del servicio como esencial

Durante la Asamblea General también se aprobaron por unanimidad varios acuerdos relacionados con la nueva etapa del organismo.

Entre ellos figura la nueva identidad corporativa del Servicio Integral del Agua de Lanzarote y La Graciosa, la delegación de competencias para la contratación del suministro eléctrico y la declaración formal del servicio como esencial, una medida que refuerza la prioridad de garantizar su funcionamiento.

Más recursos para aljibes y depósitos de agua

Otro de los asuntos incorporados por vía de urgencia fue una modificación presupuestaria destinada a incrementar la financiación de las ayudas para la reparación y construcción de aljibes, así como para la adquisición de depósitos de agua correspondientes a la convocatoria de 2026.

El Consorcio explicó que, una vez concluya el periodo de exposición pública de esta modificación presupuestaria, previsiblemente después del verano, se procederá al pago de las subvenciones pendientes correspondientes a la convocatoria de 2025.

Posteriormente, se abrirá de forma inmediata la convocatoria de ayudas de 2026, con el propósito de seguir apoyando a las familias y a las explotaciones agrícolas y ganaderas de Lanzarote y La Graciosa para mejorar su capacidad de almacenamiento de agua.

El almacenamiento mediante depósitos y aljibes constituye una herramienta especialmente relevante en unas islas donde el abastecimiento depende en gran medida de la producción de agua desalada y donde disponer de reservas propias puede contribuir a minimizar el impacto de incidencias puntuales en el suministro.