La Graciosa también tiene su historia de fútbol: de los curas a la élite juvenil

La Graciosa guarda una historia futbolera mucho más larga de lo que muchos imaginan. El deporte rey comenzó a abrirse paso en la octava isla en los años 50, cuando unos curas de Teguise organizaban juegos deportivos para los jóvenes cada vez que viajaban a la isla chinija. Siete décadas después, aquel vínculo con el balón ha acabado escribiendo uno de sus capítulos más importantes: el ascenso del equipo juvenil de La Octava La Graciosa Futsal a División de Honor Juvenil en 2025, la máxima categoría nacional.

La historia, difundida por Infocan Canarias, muestra cómo el fútbol fue creciendo en La Graciosa entre partidos improvisados, equipos locales, rivalidades entre barrios y generaciones de jóvenes que encontraron en el deporte una forma de convivencia e identidad insular.

Los primeros partidos llegaron con los curas de Teguise

El origen del fútbol en La Graciosa se remonta a los años 50. En aquella época, varios curas procedentes de Teguise organizaban actividades deportivas para los jóvenes cuando visitaban la isla. Aquellos encuentros fueron el primer contacto de muchos chinijos con el fútbol.

Con el paso de los años, la afición fue creciendo. En 1965 se formaron dos equipos juveniles que marcaron una etapa clave: los amarillos de la sociedad y los rojos de Caleta del Sebo. Ambos conjuntos jugaban entre sí y también se enfrentaban a otro equipo creado en Pedro Barba.

Aquellos partidos no tenían la estructura de una competición moderna, pero sí dejaron una semilla importante. El fútbol empezó a formar parte de la vida social de La Graciosa.

El Real Graciosa y el primer campo de la isla

A mediados de los años 70 nació el Real Graciosa, un equipo juvenil fundado por Kiko, quien había sido capitán de los rojos en su etapa como jugador. El club participó en numerosos torneos y se convirtió en una referencia para los jóvenes de la isla.

A finales de los años 80 llegó otro momento simbólico: la construcción del primer campo de fútbol en La Graciosa. Aquel terreno permitió dar más forma a una afición que hasta entonces había crecido con medios muy limitados.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el campo quedó abandonado. La actividad futbolística perdió fuerza en ese espacio, aunque la memoria del deporte siguió viva entre quienes habían formado parte de aquellos primeros equipos.

El regreso al campo y una derrota que también hizo historia

En 2013, el viejo campo volvió a tener protagonismo. Un equipo alevín vinculado al Club Deportivo Teguise disputó allí un partido ante el propio Club Deportivo Teguise.

El resultado fue contundente: los chinijos perdieron por 0-24. Pero más allá del marcador, aquel encuentro tuvo un valor especial. Supuso el regreso del fútbol a un lugar cargado de memoria deportiva para La Graciosa.

La derrota quedó como una anécdota dentro de una historia mayor: la de una isla pequeña que, pese a sus limitaciones, nunca terminó de romper su vínculo con el balón.

El fútbol sala abre una nueva etapa en La Graciosa

Desde 2021, el fútbol sala en La Graciosa también se practica en La Graciosa. En esta nueva etapa destaca La Octava La Graciosa Futsal, un proyecto que ha devuelto protagonismo competitivo al deporte en la isla.

El gran hito llegó en 2025, cuando su equipo juvenil consiguió el ascenso a División de Honor Juvenil, la máxima categoría nacional. Para una isla con las dimensiones y particularidades de La Graciosa, el logro tiene un valor deportivo y simbólico enorme.

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Ese ascenso no solo coloca el nombre de La Graciosa en el mapa del fútbol sala juvenil. También conecta el presente con una historia que empezó décadas atrás, entre partidos organizados por curas, equipos de colores y jóvenes que jugaban por puro entusiasmo.