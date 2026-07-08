Aguas de Lanzarote y La Graciosa: la nueva marca del servicio público en ambas islas

El servicio público del agua en Lanzarote y La Graciosa inicia una nueva etapa con la creación de la marca Aguas de Lanzarote y La Graciosa, la nueva identidad con la que se identificará el Servicio Integral del Agua gestionado por el Consorcio del Agua de Lanzarote.

La iniciativa llega acompañada del lanzamiento de una nueva página web destinada a mejorar la información y la atención a la ciudadanía, incorporando de forma progresiva nuevos contenidos y servicios digitales.

La nueva identidad fue aprobada el pasado martes por la Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote y pretende consolidar el actual modelo de gestión pública del ciclo integral del agua en ambas islas. Según la entidad, el cambio no responde únicamente a una renovación de la imagen visual, sino que busca ofrecer una identificación más clara de un servicio público considerado esencial y reforzar su cercanía con la población.

Logo de la nueva identidad del servicio público del agua en Lanzarote y La Graciosa / La Provincia

Una imagen inspirada en la historia del agua en las islas

La nueva identidad visual toma como referencia la relación histórica de Lanzarote y La Graciosa con el agua, un recurso marcado tradicionalmente por la escasez. Durante siglos, las condiciones climáticas obligaron a la población a desarrollar sistemas de captación, almacenamiento y aprovechamiento que permitieran garantizar el abastecimiento.

Ese legado ha servido de inspiración para el diseño del nuevo símbolo corporativo. En él, el triángulo representa el territorio insular y su origen volcánico, mientras que la onda simboliza tanto el agua como las infraestructuras hidráulicas tradicionales que durante generaciones hicieron posible conservar este recurso.

Entre esos elementos destacan construcciones como las alcogidas, maretas, aljibes o las galerías de Famara, sistemas que forman parte del patrimonio hidráulico de Lanzarote y reflejan la adaptación histórica de la isla a un entorno con escasas precipitaciones.

Con esta nueva imagen, el servicio pretende mantener ese vínculo con la historia y el territorio, al tiempo que proyecta una organización pública adaptada a las necesidades actuales.

Celebración de la Asamblea del Consorcio del Agua en el Cabildo de Lanzarote / La Provincia

Nueva página web con más información y servicios

Coincidiendo con la presentación de la nueva identidad corporativa, Aguas de Lanzarote y La Graciosa pone en funcionamiento un nuevo portal web que servirá como punto de información y atención para usuarios y usuarias.

La página irá incorporando de forma gradual nuevas funcionalidades, con el objetivo de facilitar la relación entre la ciudadanía y el servicio público del agua. Entre las previsiones figura la incorporación progresiva de contenidos, trámites y herramientas digitales que amplíen las opciones disponibles para los usuarios.

Durante los primeros días de funcionamiento, el Área de Cliente permanecerá temporalmente fuera de servicio mientras concluyen los trabajos de integración y comprobación de los sistemas tecnológicos. El Consorcio ha precisado que esta circunstancia no afectará al suministro ni a la atención al público, que continuará prestándose a través de los canales habituales, tanto telefónicos como presenciales.

La información actualizada sobre oficinas, teléfonos de contacto y servicios disponibles podrá consultarse en la nueva página web.

La nueva imagen se implantará de forma progresiva

La implantación de la nueva identidad corporativa se realizará de manera gradual en todos los elementos relacionados con el servicio. La nueva marca irá sustituyendo progresivamente a la anterior en la página web, vehículos, oficinas, uniformes, documentación administrativa, comunicaciones y el resto de soportes corporativos.

Este proceso forma parte de la transformación iniciada desde que el Consorcio del Agua de Lanzarote asumió la gestión directa del Servicio Integral del Agua. En este tiempo, la entidad ha venido desarrollando nuevas herramientas de gestión, procedimientos internos y canales de atención con el objetivo de mejorar el funcionamiento del servicio.

La incorporación de la nueva imagen busca unificar la identidad del organismo y facilitar que la ciudadanía identifique de forma sencilla el servicio público responsable de la gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa.