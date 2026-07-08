Arrecife convoca la mayor oferta pública de empleo de su historia con 46 plazas

El Ayuntamiento de Arrecife ha puesto en marcha la que califica como la mayor Oferta Pública de Empleo (OPE) de su historia, un proceso que contempla la incorporación de 46 nuevos empleados públicos con el objetivo de reforzar distintas áreas municipales y adaptar la plantilla al crecimiento de la capital de Lanzarote. La convocatoria, impulsada por el grupo de gobierno municipal, incluye plazas de nueva creación y puestos destinados a la promoción interna del personal ya existente.

El proceso está siendo coordinado por el Área de Recursos Humanos, dirigida por la concejala Eli Merino, y forma parte de la planificación del Ayuntamiento para ampliar la capacidad de gestión de los servicios municipales. El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, sostiene que el aumento de la población y las nuevas necesidades administrativas hacen necesaria una actualización de la estructura de personal.

Según recuerda el Consistorio, muchas de las convocatorias continúan abiertas y el plazo para presentar solicitudes finaliza el próximo 17 de julio, dependiendo de la categoría convocada.

Una convocatoria con 46 plazas entre turno libre y promoción interna

La Oferta Pública de Empleo tiene su origen en el acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP) el 30 de junio de 2025. A partir de esa planificación, el Ayuntamiento ha comenzado la publicación progresiva de las bases específicas de cada convocatoria y la apertura de los correspondientes procesos selectivos.

En total, la OPE contempla 46 plazas, distribuidas en 28 puestos de nuevo ingreso mediante turno libre y 18 plazas reservadas a promoción interna, dirigidas al personal municipal que reúna los requisitos establecidos para optar a una mejora profesional dentro de la administración local.

Desde el Ayuntamiento explican que la publicación de las bases y de los distintos procesos se está realizando de forma escalonada para facilitar la organización de las pruebas selectivas y el desarrollo de los exámenes.

Refuerzo de Servicios Sociales, Urbanismo y la Oficina Técnica

Uno de los principales objetivos de la convocatoria es fortalecer aquellas áreas que soportan una mayor carga de trabajo debido al crecimiento de la ciudad.

Entre los departamentos que recibirán nuevos efectivos destacan Servicios Sociales, Urbanismo, la Oficina Técnica y Recursos Humanos. En el ámbito de Bienestar Social se prevé la incorporación de trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y juristas, perfiles especializados que intervienen en la atención a personas y familias.

También se incluyen nuevas plazas para técnicos que prestarán servicio en distintas concejalías, con la intención de mejorar la tramitación administrativa y reducir los tiempos de respuesta a la ciudadanía.

En el caso del Área de Recursos Humanos, la convocatoria incorpora perfiles especializados en Prevención de Riesgos Laborales y Técnicos de Administración Especial, con el propósito de reforzar la gestión interna del Ayuntamiento.

Arquitectos, ingenieros, administrativos y operarios entre los perfiles

La oferta incluye una amplia variedad de categorías profesionales para responder a las necesidades de los distintos servicios municipales.

Entre las plazas convocadas figuran puestos de:

Técnicos de Administración General .

. Técnicos de Gestión .

. Arquitectos .

. Ingenieros industriales .

. Juristas .

. Trabajadores sociales .

. Educadores sociales .

. Psicólogos .

. Auxiliares de gestión .

. Administrativos .

. Operarios de servicios.

Dentro de las plazas de turno libre, dos estarán reservadas a personas con discapacidad, concretamente para categorías de Auxiliar de Gestión (C2) y Administrativo de Gestión (C1), en cumplimiento de la normativa sobre acceso al empleo público y reserva de plazas.

Promoción interna para el personal municipal

La convocatoria también reserva un espacio importante para la carrera profesional de los trabajadores del Ayuntamiento.

Las 18 plazas de promoción interna permitirán que empleados municipales puedan acceder a categorías superiores de acuerdo con su formación, experiencia y los requisitos fijados en cada proceso selectivo.

Este sistema busca favorecer el desarrollo profesional dentro de la propia administración y aprovechar la experiencia acumulada por el personal que ya presta servicio en el Ayuntamiento.

Adaptar la plantilla al crecimiento de Arrecife

El Ayuntamiento justifica esta ampliación de personal en la evolución demográfica de la capital lanzaroteña, que supera los 72.000 habitantes.

El incremento de la población implica un mayor volumen de expedientes, trámites administrativos y demanda de servicios públicos, por lo que el Consistorio considera necesario reforzar la plantilla para mantener una atención adecuada a la ciudadanía.

Además de mejorar la gestión administrativa, el gobierno municipal sostiene que esta reorganización permitirá adecuar los recursos humanos a las nuevas competencias y necesidades de las distintas áreas municipales.

Más efectivos para mejorar distintos servicios públicos

El alcalde Yonathan de León destaca que este proceso se suma a otras medidas impulsadas durante el mandato para fortalecer diferentes servicios municipales.

Entre ellas menciona el incremento previsto de la plantilla de la Policía Local, con el objetivo de aumentar el número de agentes disponibles, así como las actuaciones encaminadas a mejorar el transporte público urbano, coincidiendo con la incorporación de nuevas guaguas al servicio municipal.

El Ayuntamiento considera que estas iniciativas forman parte de una estrategia para responder al crecimiento experimentado por Arrecife durante los últimos años.

Las bases se publican de forma progresiva

El desarrollo de la Oferta Pública de Empleo se está llevando a cabo mediante la publicación gradual de las bases correspondientes a cada categoría profesional.

Esto significa que los procesos selectivos no se celebrarán simultáneamente, sino conforme se vayan aprobando las convocatorias y los tribunales responsables de cada una de ellas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha informado de que este 8 de julio de 2026 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia una relación de personas admitidas y excluidas correspondiente a algunas de las plazas incluidas en esta OPE.

Cómo consultar las convocatorias y presentar las solicitudes

El Consistorio recuerda que toda la información relativa a la Oferta Pública de Empleo puede consultarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Arrecife, donde están disponibles las bases, los modelos de solicitud, los requisitos de participación y los plazos de presentación de instancias.

Muchas de las convocatorias mantienen abierto el plazo de inscripción hasta el 17 de julio, aunque cada categoría puede tener condiciones y calendarios específicos, por lo que se recomienda revisar detenidamente la documentación publicada antes de presentar la solicitud.

La selección del personal se realizará conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que rigen el acceso al empleo público en España. Los aspirantes deberán superar las pruebas establecidas en cada convocatoria y cumplir los requisitos exigidos para el puesto al que optan.