Arrecife precinta un taller de chapa y pintura en Altavista por operar sin licencia pese a la advertencia municipal

La Policía Local de Arrecife ha ejecutado este miércoles, 8 de julio, el precinto de un taller de chapa y pintura situado en el barrio de Altavista después de comprobar que seguía desarrollando su actividad sin contar con la correspondiente licencia municipal. La actuación se produce tras un procedimiento administrativo iniciado por el Ayuntamiento de Arrecife, que ya había ordenado la clausura del establecimiento y había impuesto una sanción económica al titular del negocio.

El local, ubicado en la calle Ibiza, desarrollaba trabajos de reparación de chapa y pintura careciendo del denominado título habilitante, requisito exigido por la normativa para ejercer este tipo de actividad económica.

Una sanción aprobada por el Pleno municipal

El origen del expediente se remonta al Pleno ordinario celebrado el 2 de marzo de 2026, cuando la corporación municipal acordó imponer al responsable del establecimiento una multa de 15.001 euros, además de ordenar la clausura del taller.

Según informó el Ayuntamiento, la decisión se adoptó al considerar que el negocio había cometido una infracción muy grave al ejercer la actividad sin la licencia preceptiva, en aplicación de lo establecido en la Ley 7/2011, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, vigente en Canarias.

Tras la aprobación del acuerdo plenario, el Departamento de Infracciones y Sanciones, dirigido por el concejal Kevin Cortés, notificó oficialmente tanto la sanción como la orden de cierre al titular del establecimiento, identificado con un número de identificación fiscal de extranjero.

El titular no presentó alegaciones y el taller siguió abierto

La administración municipal concedió el plazo previsto por la legislación para que el responsable del negocio pudiera presentar alegaciones o regularizar la situación administrativa del establecimiento.

No obstante, según explica el Ayuntamiento, una vez finalizado ese periodo no se registró ninguna alegación y el taller continuó funcionando con normalidad, sin haber obtenido la autorización necesaria para desarrollar la actividad.

Esta circunstancia motivó la continuidad del procedimiento administrativo y el posterior decreto de ejecución del cierre.

La Policía Local comprobó que continuaba desarrollando la actividad

La decisión de precintar el establecimiento también se apoyó en un informe elaborado por la Policía Local de Arrecife. En ese documento, fechado el 16 de abril de 2026, los agentes hicieron constar que el taller permanecía abierto al público y que en su interior se seguían realizando trabajos de reparación de vehículos relacionados con la actividad de chapa y pintura.

Para el Ayuntamiento, este hecho suponía un incumplimiento de la resolución firme que ordenaba la clausura del establecimiento, por lo que decidió ejecutar de forma forzosa la medida adoptada por el Pleno.

El decreto municipal declara expresamente el incumplimiento del acuerdo aprobado el pasado mes de marzo y ordena el precinto del local situado en la calle Ibiza número 20, encargando a la Policía Local la ejecución material de la medida y el levantamiento del acta correspondiente.

Advertencia sobre posibles sanciones adicionales

Junto con la ejecución del precinto, el Ayuntamiento ha vuelto a comunicar al titular del establecimiento las consecuencias que podría tener cualquier incumplimiento posterior.

La administración municipal advierte de que manipular o romper el precinto, así como reanudar la actividad sin obtener previamente la licencia correspondiente, podrá dar lugar a la imposición de multas coercitivas sucesivas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 103 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Además, el Consistorio recuerda que estas actuaciones podrían acarrear otras responsabilidades si así lo determina la legislación vigente.