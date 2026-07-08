Lanzarote acelera la tramitación de la dependencia y reduce a menos de seis meses la espera para valorar la discapacidad

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa y el Gobierno de Canarias han analizado junto a los siete ayuntamientos de la isla la evolución de los servicios relacionados con la dependencia, la discapacidad y las ayudas sociales, en una reunión de la Mesa Insular de Acción Social y Mayores celebrada este miércoles. Durante el encuentro se repasó la situación de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, el funcionamiento de los nuevos servicios públicos de atención domiciliaria y teleasistencia, así como las modificaciones previstas en las bases que regulan las ayudas de emergencia social y las ayudas técnicas.

El encuentro fue convocado por el Área de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo y contó con la participación del consejero insular del área, Marci Acuña, y de la directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Concepción Ramírez Cuélliga, que se desplazó hasta Lanzarote para conocer de primera mano la situación de la isla y coordinar actuaciones con las administraciones locales.

Coordinación entre administraciones

Uno de los principales objetivos de la reunión fue reforzar la colaboración entre el Cabildo, el Gobierno autonómico y los ayuntamientos para mejorar la gestión de los servicios sociales.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó que la cooperación institucional resulta fundamental para que las prestaciones lleguen con mayor rapidez a quienes las necesitan. Según explicó, cuestiones como la dependencia, la discapacidad, la accesibilidad, las ayudas técnicas o las situaciones de emergencia social afectan de forma directa a la calidad de vida de muchas personas y requieren una respuesta coordinada.

En la sesión se abordaron tres grandes bloques de trabajo: la evolución de la dependencia en Lanzarote y La Graciosa, el estado de los Equipos de Valoración y Orientación encargados de tramitar los expedientes de discapacidad y la actualización de las bases reguladoras de las ayudas económicas destinadas a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Lanzarote quiere ponerse pronto al día en los expedientes de dependencia

Uno de los datos más destacados expuestos durante la reunión fue la reducción del retraso acumulado en la tramitación de los expedientes de dependencia.

La directora general de Dependencia, Concepción Ramírez Cuélliga, recordó que Lanzarote era una de las islas con mayor demora en la resolución de estos procedimientos. Sin embargo, señaló que la situación ha experimentado una mejora significativa y explicó que actualmente quedan 128 personas pendientes de valoración.

La previsión del Gobierno de Canarias es que esos expedientes puedan resolverse en las próximas semanas, lo que permitiría que la isla quedara prácticamente al día en esta materia.

Reunión de la Mesa Insular de Acción Social y Mayores, este miércoles, en el Cabildo de Lanzarote / La Provincia

La reducción de los tiempos de espera constituye uno de los principales objetivos de la administración autonómica, ya que el reconocimiento de la situación de dependencia es el paso previo para acceder a prestaciones y servicios como la ayuda a domicilio, la atención residencial o la teleasistencia.

Crecen los usuarios de ayuda a domicilio y teleasistencia

Durante la Mesa Insular también se presentó la evolución de dos de los recursos que recientemente han comenzado a ampliarse en Lanzarote: el Servicio de Ayuda a Domicilio y la teleasistencia avanzada.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Dependencia, el servicio público de ayuda a domicilio, implantado el pasado mes de mayo, cuenta ya con 50 personas usuarias.

Por su parte, la teleasistencia avanzada ha experimentado un crecimiento notable en pocos meses. El número de beneficiarios ha pasado de 126 usuarios iniciales a 508 personas con el servicio ya instalado en sus hogares.

No obstante, la directora general reconoció que todavía existen listas de espera para ambos recursos, por lo que el Ejecutivo autonómico continuará trabajando para ampliar la cobertura y atender las solicitudes pendientes.

La teleasistencia avanzada incorpora sistemas tecnológicos que permiten mantener contacto permanente con personas mayores o en situación de dependencia, facilitando una respuesta rápida ante posibles incidencias y favoreciendo que puedan permanecer en su domicilio con mayores garantías de seguridad y autonomía.

La valoración de la discapacidad también reduce sus plazos

Otro de los asuntos tratados fue la evolución de las valoraciones de discapacidad.

El consejero insular Marci Acuña aseguró que la situación actual difiere considerablemente de la existente al inicio del mandato. Según indicó, en 2023 las personas que solicitaban el reconocimiento del grado de discapacidad podían llegar a esperar entre dos y dos años y medio para obtener una resolución.

Actualmente, explicó, esos plazos se sitúan por debajo de los seis meses, el tiempo máximo previsto por la normativa para este tipo de procedimientos.

Los datos presentados durante la reunión reflejan que en Lanzarote existen 6.896 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 %. Asimismo, únicamente siete solicitudes superan actualmente los 180 días de espera, mientras que otras 308 peticiones continúan dentro del plazo legal al haber sido registradas recientemente.

Cambios en las ayudas de emergencia social y ayudas técnicas

La Mesa Insular también sirvió para informar a los ayuntamientos de las modificaciones introducidas en las bases que regulan las ayudas de emergencia social y las ayudas técnicas gestionadas por el Cabildo.

En el caso de las ayudas de emergencia social, se mantiene el importe máximo de 3.000 euros por expediente, sin cambios respecto a convocatorias anteriores.

La principal novedad afecta a las ayudas técnicas, destinadas a mejorar la accesibilidad, la autonomía personal y la inclusión de personas con discapacidad. Con la modificación de las bases, estas subvenciones podrán cubrir hasta el 95 % del coste total cuando respondan a necesidades debidamente acreditadas.

Entre las actuaciones que pueden requerir este tipo de apoyo económico se encuentran la adquisición de productos de apoyo, la adaptación de viviendas para mejorar la accesibilidad o determinadas intervenciones orientadas a favorecer la autonomía personal.

Según explicó Marci Acuña durante la reunión, el objetivo es adaptar las ayudas a las necesidades reales de muchas familias, ya que existen situaciones en las que una ayuda económica estándar resulta insuficiente para afrontar gastos relacionados con tratamientos especializados, adaptaciones o recursos de apoyo.

Las administraciones participantes coincidieron en la necesidad de mantener una coordinación permanente para consolidar la reducción de los tiempos de espera y mejorar la prestación de los servicios sociales en Lanzarote y La Graciosa.