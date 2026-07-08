Lanzarote recibe a 22 guardias civiles en prácticas
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha presidido la presentación de los 11 hombres y 11 mujeres que iniciarán sus funciones en la isla
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, presidió este martes la presentación de los 22 agentes de la Guardia Civil -11 mujeres y 11 hombres-que van a desarrollar su periodo de prácticas en Lanzarote.
Al acto, celebrado en la sede de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Arrecife, asistieron la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans; el director insular de la AGE en la isla, Pedro Viera; el general jefe de la Zona de Canarias de la Guardia Civil, Juan Hernández; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, Javier Peña de Haro; y el comandante de la Compañía de la Guardia Civil de Costa Teguise, Antonio José Teruel.
Los agentes realizarán su periodo de prácticas durante 40 semanas distribuidos en los puestos principales de la Guardia Civil en Costa Teguise, Tías, Yaiza y San Bartolomé.
- El refugio de Sara Carbonero (42 años) en Canarias: playas volcánicas y mucha calma
- Muere una niña de 4 años ahogada en una piscina de Lanzarote
- Buscan a un encapuchado que acuchilló una puerta en Lanzarote
- Encuentran sin vida al vecino de Lanzarote Carlos Javier Murgas tras seis días desaparecido tras los terremotos de Venezuela
- Un año de prisión para el exinterventor municipal de Arrecife en la pieza final del caso Montecarlo
- Visocan adjudica la redacción del proyecto para construir otras 200 viviendas públicas en Maneje, en Arrecife
- El Cabildo de Lanzarote cambia de nombre e incorpora a La Graciosa
- Canarias reclama diálogo a Costas tras la eliminación de la escalera en la playa de El Golfo en Lanzarote