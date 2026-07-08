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Lanzarote recibe a 22 guardias civiles en prácticas

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha presidido la presentación de los 11 hombres y 11 mujeres que iniciarán sus funciones en la isla

Foto de los guardias civiles en prácticas junto a autoridades, este martes, ante el Castillo de San Gabriel, en Arrecife.

Foto de los guardias civiles en prácticas junto a autoridades, este martes, ante el Castillo de San Gabriel, en Arrecife. / La Provincia

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Arrecife

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, presidió este martes la presentación de los 22 agentes de la Guardia Civil -11 mujeres y 11 hombres-que van a desarrollar su periodo de prácticas en Lanzarote.

Al acto, celebrado en la sede de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Arrecife, asistieron la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans; el director insular de la AGE en la isla, Pedro Viera; el general jefe de la Zona de Canarias de la Guardia Civil, Juan Hernández; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, Javier Peña de Haro; y el comandante de la Compañía de la Guardia Civil de Costa Teguise, Antonio José Teruel.

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Los agentes realizarán su periodo de prácticas durante 40 semanas distribuidos en los puestos principales de la Guardia Civil en Costa Teguise, Tías, Yaiza y San Bartolomé.

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