El pequeño refugio de Jon Kortajarena (41 años) en Lanzarote: un pueblo costero de 1.000 habitantes donde se respira paz y tranquilidad

La frase “uno es de donde se cría” nos da a entender que somos de donde crecemos, de las vivencias, de la cultura que adoptamos y de las personas que nos rodean. Jon Kortajarena podría, gracias a los privilegios de su profesión, haber elegido cualquier lugar del mundo para crear su hogar, pero fue este pequeño enclave costero el que terminó por enamorarle.

Siempre se vuelve a donde se es feliz y, en el caso de Jon, cuando necesita alejarse del ruido y recuperar la calma, vuelve la mirada hacia Caleta de Famara, donde el paisaje volcánico y la inmensidad del océano marcan el ritmo del día a día.

Pese a lo que muchos pueden pensar, la conexión del vasco con la isla viene de lejos. Sus visitas durante años hicieron que Lanzarote dejara de ser un simple destino de vacaciones para convertirse en un lugar especial, hasta el punto de construir allí su propio espacio de desconexión, una vivienda integrada en uno de los paisajes más reconocibles de Canarias.

Caleta de Famara, el rincón que enamora a Jon Kortajarena

El norte de Lanzarote esconde un lugar mágico capaz de conquistar a cualquiera. Sus calles tranquilas y su ambiente alejado de las grandes zonas turísticas han convertido este enclave en uno de los lugares con más personalidad de la isla.

El pueblo conserva la esencia de los antiguos pueblos marineros canarios. Aquí no predominan las prisas, sino los paseos junto al mar, la gastronomía local, los deportes acuáticos y una conexión directa con la naturaleza. Para Kortajarena, este entorno representa precisamente esa idea de desconexión: un lugar donde el paisaje tiene más protagonismo que cualquier lujo y donde la sencillez se convierte en uno de sus grandes atractivos.

Uno de los grandes símbolos de Caleta de Famara es su playa, una enorme extensión de arena situada a los pies del Risco de Famara, uno de los paisajes naturales más impresionantes de la isla. Sus kilómetros de arena blanca, sus olas majestuosas y las vistas hacia otros puntos del archipiélago convierten este espacio en uno de los lugares más fotografiados de Lanzarote.

Es un punto habitual para los amantes del surf, pero también para quienes simplemente buscan caminar frente al océano y disfrutar de un entorno salvaje. Desde la playa se puede contemplar una de las estampas más características de Canarias: el contraste entre las montañas volcánicas, la arena y el mar abierto.

Casa Sua, el hogar con el que Jon Kortajarena siempre soñó

Esta villa de lujo es un espacio pensado para disfrutar del entorno y mantener una conexión constante con el paisaje que rodea al pueblo. Casa Sua refleja la forma en la que el actor entiende Lanzarote, basada en la calma y en la integración con el medio natural.

Más allá de la propia vivienda, el verdadero valor está en el lugar elegido: un pequeño pueblo marinero donde todavía se mantiene una sensación de tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos. Aunque su carrera le ha llevado a escenarios internacionales y a vivir entre distintos países, Jon Kortajarena encontró en Lanzarote un lugar al que volver.

Caleta de Famara representa uno de esos rincones de Canarias donde el tiempo parece avanzar más despacio. Un pueblo pequeño, con el Atlántico como protagonista y con una identidad propia que ha convertido este enclave del norte de Lanzarote en un refugio para quienes buscan naturaleza, calma y una conexión diferente con la isla.