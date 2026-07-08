Teguise pide al Estado una presencia permanente de la Guardia Civil en La Graciosa

El Ayuntamiento de Teguise ha vuelto a trasladar al Gobierno de España su petición para que impulse una solución definitiva que permita contar con una presencia permanente de la Guardia Civil en La Graciosa. Se trata de una demanda que el Consistorio califica de histórica y que, según recuerda, también ha sido defendida durante años por los vecinos de la octava isla.

La administración local considera que el incremento de la población residente y el aumento de visitantes en determinadas épocas del año hacen necesario reforzar los recursos de seguridad disponibles en el territorio. En este sentido, insiste en que la creación de un destacamento permanente o la asignación estable de agentes depende de la Administración General del Estado.

La Graciosa sigue sin contar con efectivos permanentes de la Guardia Civil

En la actualidad, La Graciosa no dispone de una dotación permanente de la Guardia Civil, por lo que la atención ordinaria en materia de seguridad recae principalmente en la Policía Local de Teguise.

Mientras no se adopte una solución por parte del Estado, el Ayuntamiento asegura que continúa destinando recursos municipales para mantener la atención a residentes y visitantes. Según explica el Consistorio, este esfuerzo se intensifica durante los periodos de mayor afluencia turística o en fechas señaladas, cuando aumenta la actividad en la isla.

El gobierno municipal sostiene que, en muchas ocasiones, la administración local asume funciones que van más allá de sus competencias con el objetivo de garantizar la prestación de servicios y responder a las necesidades de la población.

El Ayuntamiento recuerda que la competencia corresponde al Estado

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha reiterado que la decisión de establecer una presencia permanente de la Guardia Civil corresponde al Estado, por lo que considera necesario avanzar en una respuesta que permita mejorar la seguridad y la atención en La Graciosa.

La regidora defiende que los residentes de la isla deben disponer de los mismos servicios públicos y garantías que cualquier otro territorio del país. En esa línea, asegura que el Ayuntamiento continuará respaldando todas aquellas iniciativas dirigidas a incrementar la presencia de efectivos y fortalecer los servicios destinados tanto a la población residente como a quienes visitan la isla.

Olivia Duque, alcaldesa de Teguise. / La Provincia

Más recursos tras el reconocimiento institucional de la octava isla

La alcaldesa también pone el foco en la evolución que ha experimentado La Graciosa en los últimos años desde el punto de vista institucional. A su juicio, el reconocimiento alcanzado por la isla debe ir acompañado de una mejora progresiva de los recursos públicos disponibles.

Desde el Ayuntamiento consideran que ese avance no debe limitarse al ámbito simbólico o administrativo, sino traducirse en un incremento de los servicios esenciales que reciben los habitantes de la isla durante todo el año.

Una población que supera los 700 habitantes y crece en temporada alta

El Consistorio recuerda que La Graciosa cuenta con una población estable superior a las 700 personas, una cifra que aumenta de forma considerable durante la temporada estival y coincidiendo con la celebración de las fiestas locales, debido a la llegada de visitantes.

Esta realidad, según expone el Ayuntamiento, hace que las necesidades de la isla hayan cambiado con el paso del tiempo, por lo que considera necesario adaptar los servicios públicos a ese crecimiento poblacional y a la actividad que registra el territorio en los momentos de mayor afluencia.

El Ayuntamiento de Teguise asegura que seguirá colaborando y apoyando todas las iniciativas encaminadas a mejorar la seguridad y los servicios públicos en La Graciosa. La corporación municipal sostiene que la isla necesita disponer de recursos acordes con su situación actual y con las demandas de quienes residen y trabajan en ella durante todo el año.