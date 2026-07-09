El Gobierno canario licita la nueva tubería de agua potable entre Lanzarote La Graciosa con una inversión de más de 3,8 millones de euros

El Gobierno de Canarias ha dado un nuevo paso para renovar una de las infraestructuras hidráulicas más importantes de La Graciosa. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Aguas, ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras para construir un nuevo tramo marítimo de la conducción de abastecimiento de agua potable que conecta la octava isla con Lanzarote.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 3.880.266,11 euros, sin impuestos, y tiene como objetivo sustituir una instalación que lleva cerca de tres décadas en funcionamiento y que, según el Ejecutivo autonómico, presenta limitaciones para responder a la demanda actual, especialmente durante los periodos de mayor afluencia de residentes y visitantes.

Una infraestructura con casi treinta años de servicio

La conducción que actualmente abastece de agua potable a La Graciosa fue instalada entre 1996 y 1997. Desde entonces, ha desempeñado un papel esencial para garantizar el suministro en la isla, aunque el paso del tiempo ha provocado diversas incidencias.

Según ha explicado este jueves el Gobierno de Canarias, la infraestructura ha sufrido roturas acumuladas y presenta dificultades para cubrir el aumento del consumo en épocas de mayor ocupación, lo que hace necesaria su renovación.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, señaló que esta actuación responde a un compromiso adquirido con los habitantes de La Graciosa al inicio de la legislatura y destacó el trabajo realizado durante los últimos meses para poder impulsar el proyecto.

Olivia Duque y Manuel Mirada (d), en La Graciosa. / La Provincia

Así será la nueva conducción submarina

La actuación contempla la instalación de una nueva tubería de polietileno, un material ampliamente utilizado en redes de abastecimiento por su resistencia y durabilidad tanto en instalaciones terrestres como submarinas.

El proyecto incluye aproximadamente 1.220 metros de conducción submarina entre Lanzarote y La Graciosa, además de cerca de 1.100 metros de conducciones terrestres que permitirán enlazar el nuevo sistema con las redes existentes en ambos extremos.

Con esta infraestructura se pretende ofrecer un suministro de agua potable más estable, eficiente y seguro, reduciendo el riesgo de averías y aumentando la capacidad de transporte hacia La Graciosa.

La mejora resulta especialmente relevante durante los meses en los que la isla registra un mayor número de visitantes, cuando el consumo de agua experimenta un incremento significativo.

Una obra condicionada por el alto valor ambiental del entorno

El trazado de la conducción atraviesa uno de los espacios naturales más sensibles de Canarias.

La actuación se desarrollará dentro del ámbito del Archipiélago Chinijo, un enclave que forma parte de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote y que además está integrado en varios espacios protegidos de la Red Natura 2000.

Por este motivo, el proyecto ha requerido una tramitación administrativa y ambiental prolongada durante más de dos años.

Entre los estudios realizados figuran trabajos batimétricos y oceanográficos, inspecciones submarinas, cartografía de hábitats marinos y análisis específicos sobre la presencia de flora y fauna protegidas, con el objetivo de minimizar cualquier impacto sobre el medio natural.

Las obras se ejecutarán aprovechando las mejores condiciones del mar

El Ejecutivo autonómico ha optado por tramitar el contrato mediante el procedimiento de urgencia, una decisión que busca aprovechar las condiciones meteorológicas y marítimas más favorables.

La previsión es que los trabajos puedan desarrollarse durante los meses de septiembre y octubre, un periodo que ofrece mejores condiciones para este tipo de instalaciones submarinas y permite reducir tanto los riesgos técnicos como las posibles afecciones temporales al ecosistema marino.

La planificación también pretende facilitar las labores de instalación en un entorno donde las condiciones del mar son determinantes para el desarrollo de los trabajos.