La procesión de San Marcial de Rubicón recupera la banda militar en la festividad del patrón de Lanzarote

La localidad de Femés, en el municipio de Yaiza, volvió a convertirse este 7 de julio en el principal punto de encuentro para los devotos de San Marcial de Rubicón, patrón de Lanzarote y copatrono de la Diócesis de Canarias. Decenas de vecinos y fieles procedentes de distintos municipios de la isla participaron en una jornada marcada por los actos religiosos, la tradición popular y la música, en una celebración que cada año reivindica el papel histórico y religioso de este santo en el archipiélago.

La festividad coincidió además con el 622 aniversario de la creación de la Diócesis de Canarias, también conocida históricamente como Obispado Canariense-Rubicense, un acontecimiento estrechamente vinculado a los orígenes de la organización eclesiástica en las islas y a la figura de San Marcial de Rubicón.

Una misa solemne adaptada a la elevada asistencia

Como ocurre habitualmente en esta festividad, la pequeña ermita de San Marcial no pudo acoger a todas las personas que acudieron a Femés para participar en los actos religiosos. Por este motivo, la función solemne se celebró en una carpa instalada en la plaza del pueblo, permitiendo que un mayor número de asistentes siguiera la eucaristía.

La ceremonia estuvo presidida por el párroco del municipio de Tías, Leonardo Graterol, invitado por el párroco de Yaiza y arcipreste de Lanzarote, Jonathan Almeida.

Durante la celebración se recordó el significado histórico de San Marcial de Rubicón, considerado una figura clave en la historia religiosa de Lanzarote y uno de los símbolos del patrimonio espiritual del archipiélago.

Procesión de San Marcial 2026 en Femés, patrono de Lanzarote / La Provincia

La procesión recupera el acompañamiento de una banda militar

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la procesión en honor a San Marcial, que volvió a contar con el acompañamiento de una banda militar, una imagen que no se producía desde hacía años.

La encargada de poner la música al recorrido fue la Banda de Guerra número 3 de la Brigada Canarias XVI, perteneciente al Regimiento de Infantería Soria nº 9, desplazada desde la isla de Fuerteventura tras la petición realizada por los vecinos de Femés.

El paso de la imagen recorrió las calles del pueblo acompañado por numerosos fieles, que participaron con respeto y emoción en uno de los actos más representativos de las fiestas patronales. Durante el recorrido no faltaron los aplausos, los vítores y las muestras de devoción hacia el patrón de Lanzarote.

Procesión de San Marcial 2026 en Femés, patrono de Lanzarote / La Provincia

Representación institucional y amplia participación vecinal

La celebración reunió también a representantes de distintas administraciones públicas.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Yaiza, Óscar Noda; el concejal de Festejos, Daniel Medina; miembros de la corporación municipal; la vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, María Jesús Tovar; varios consejeros insulares; el alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, y la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, entre otras autoridades.

Junto a ellos participaron numerosos vecinos de Femés y personas muy vinculadas a las fiestas, como el pregonero de esta edición, Julián Cáceres, y la vecina Vicenta Bravo, ambos muy presentes durante la jornada.

Timbayba celebra cuatro décadas de trayectoria

Tras finalizar la procesión, la actividad continuó en la plaza de la iglesia con la tradicional ofrenda folclórica a San Marcial.

En esta ocasión, la protagonista fue la Agrupación Músico Cultural Timbayba, de Tinajo, que aprovechó además la celebración para conmemorar un aniversario muy especial: 40 años de trayectoria.

El grupo rindió homenaje al patrón mediante interpretaciones musicales y bailes tradicionales, en una actuación que combinó la devoción religiosa con la conservación del folclore popular canario.

La celebración sirvió también para reconocer el papel que desempeñan las agrupaciones culturales en la transmisión de las tradiciones insulares y en el mantenimiento del patrimonio inmaterial de Lanzarote.

Música canaria para cerrar la jornada

El programa festivo concluyó con el espectáculo Herederos del Atlántico, una propuesta musical centrada en el repertorio tradicional canario.

Sobre el escenario actuaron los cantantes José Manuel Ramos y Besay Pérez, procedentes de Tenerife, junto a los artistas lanzaroteños Ciro Corujo y Almudena Hernández, acompañados por cinco instrumentistas.

La actuación puso el broche final a una jornada en la que la música volvió a ocupar un lugar destacado dentro de unas fiestas que combinan los actos religiosos con la programación cultural.

Una celebración con profundas raíces históricas

La festividad de San Marcial de Rubicón mantiene un importante valor histórico para Lanzarote y para el conjunto de Canarias. La antigua sede episcopal de Rubicón, ubicada en el sur de la isla, fue la primera diócesis establecida en el archipiélago tras la conquista normanda del siglo XV, convirtiéndose en un referente para la historia eclesiástica de las islas.

Cada 7 de julio, Femés renueva esa tradición con una celebración que reúne a vecinos, peregrinos y visitantes en torno a uno de los símbolos religiosos más representativos de Lanzarote.

Desde el Ayuntamiento de Yaiza se agradeció la implicación de la comisión de fiestas de Femés, del pregonero Julián Cáceres, así como del personal municipal de las áreas de Festejos y Parque Móvil y de los efectivos de seguridad y emergencias que participaron en el dispositivo organizado con motivo de la celebración.