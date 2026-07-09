Fiestas de Puerto del Carmen 2026: David Bustamante, pregón de L@s del Sancocho y festival La Tiñosa & Más

Las fiestas de Puerto del Carmen 2026 ya tienen programa. El Ayuntamiento de Tías ha presentado la agenda de actos que se desarrollará entre el 27 de julio y el 9 de agosto, con una combinación de tradición, música, actividades familiares, propuestas deportivas y celebraciones religiosas que volverán a convertir el entorno de la Plaza del Varadero en el principal escenario festivo de La Tiñosa.

Entre las citas más destacadas de esta edición figuran el concierto del cantante David Bustamante, el pregón a cargo de L@s del Sancocho, la tradicional procesión marítima de la Virgen del Carmen y la tercera edición del festival La Tiñosa & Más, además de iniciativas orientadas a hacer las fiestas más accesibles e inclusivas.

Un programa que mantiene la esencia marinera de Puerto del Carmen

Las fiestas patronales volverán a poner el foco en la identidad marinera de Puerto del Carmen, un núcleo costero cuyo origen está estrechamente ligado a la actividad pesquera.

Durante la presentación del programa, el alcalde de Tías, José Juan Cruz, junto al primer teniente de alcalde, Nicolás Saavedra, y la concejala de Fiestas, Miriam Hernández, acompañados por los concejales de Movilidad y Deportes, Sergio García e Ismael Cruz, explicaron que el calendario incluye propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

El programa contempla torneos deportivos, actividades infantiles, verbenas, encuentros gastronómicos, actuaciones musicales y actos religiosos que concluirán el 9 de agosto con la misa y la procesión terrestre en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros.

L@s del Sancocho pregonarán las fiestas

Uno de los momentos más esperados llegará el jueves 30 de julio, cuando se celebre el tradicional pregón en el Centro Comercial El Fondeadero, a partir de las 20:00 horas.

En esta ocasión, el Ayuntamiento ha querido reconocer el trabajo de L@s del Sancocho, el grupo de vecinos que cada año mantiene viva una de las tradiciones gastronómicas más representativas de las fiestas.

El popular sancocho, uno de los platos más vinculados a las celebraciones locales, se ha convertido con el paso de los años en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Según destacó el alcalde durante la presentación, la elección de este colectivo como pregonero supone un reconocimiento a la labor desinteresada de quienes contribuyen a conservar una de las costumbres más arraigadas de Puerto del Carmen.

La procesión marítima volverá a ser uno de los actos más emotivos

El componente religioso seguirá ocupando un lugar destacado dentro de la programación.

El sábado 8 de agosto, a las 11:00 horas, tendrá lugar la tradicional misa y procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen, uno de los actos más representativos de estas fiestas.

Como es habitual, la imagen recorrerá la costa acompañada por embarcaciones y por la música de la parranda marinera Los Buches y el coro Iris del Mar, en una celebración que cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes.

La concejala de Fiestas, Miriam Hernández, subrayó que esta procesión simboliza el vínculo histórico que Puerto del Carmen mantiene con el mar y con la devoción a la Virgen del Carmen, una tradición que forma parte de la memoria colectiva de La Tiñosa.

David Bustamante y el festival La Tiñosa & Más encabezan la programación musical

La música será otro de los grandes atractivos de las fiestas.

El cantante David Bustamante ofrecerá un concierto el jueves 6 de agosto en la Plaza del Varadero, una actuación que se presenta como uno de los principales reclamos del programa festivo.

Además, el sábado 8 de agosto se celebrará la tercera edición del festival La Tiñosa & Más, que reunirá sobre el escenario a Muchachito Bombo Infierno, Calle Boogaloo, Lucrecia, Mambo Latino y los disc jockeys Javi Fajardo y Diego Díaz.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento busca ofrecer una programación musical variada que combine diferentes estilos y atraiga tanto a residentes como a quienes visitan la localidad durante el verano.

Actividades inclusivas durante las fiestas

El programa incorpora nuevamente medidas para favorecer la participación de personas con alta sensibilidad sensorial.

Los días 27 de julio y 3 de agosto se celebrarán jornadas inclusivas, durante las cuales la feria y los ventorrillos funcionarán sin música y con una reducción de la intensidad lumínica, facilitando así el disfrute de las atracciones a personas con trastornos del espectro autista, hipersensibilidad sensorial u otras necesidades específicas.

Asimismo, durante las fiestas estará disponible un Punto Violeta, un espacio destinado a ofrecer información, atención y apoyo ante posibles situaciones de violencia machista o comportamientos sexistas, una iniciativa que se ha incorporado en numerosas celebraciones populares para promover entornos festivos más seguros.