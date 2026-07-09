Lanzarote desbloquea la planificación del Parque Natural de Los Volcanes tras años de espera

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha dado luz verde al Proyecto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Los Volcanes, un documento llamado a marcar un punto de inflexión en la planificación territorial de la isla. La aprobación por parte del Pleno ayer miércoles supone el desbloqueo de un instrumento de planificación que durante años permaneció pendiente y que ahora permitirá recuperar la plena eficacia jurídica de uno de los principales espacios naturales protegidos de Lanzarote.

La nueva planificación no solo establece las normas para la conservación ambiental del parque, sino que también incorpora soluciones a problemas urbanísticos históricos que afectaban a parte de la población, especialmente en el municipio de Yaiza. Además, fija las directrices para compatibilizar la protección del entorno con el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos necesarios para atender las necesidades de los residentes.

Un documento estratégico para la planificación territorial de Lanzarote

La aprobación del PORN representa uno de los avances más relevantes en materia de ordenación territorial de los últimos años en Lanzarote. Según el Cabildo, se trata del primer gran instrumento de planificación ambiental y territorial que ha sido impulsado, tramitado y culminado íntegramente durante el actual mandato insular.

Este tipo de planes constituye la base sobre la que se organiza la gestión de los espacios naturales protegidos, ya que determina los usos permitidos, establece medidas de conservación y fija criterios para futuras actuaciones tanto públicas como privadas.

Con la entrada en vigor de este documento se recupera la seguridad jurídica tanto para las administraciones como para particulares y empresas que desarrollan actividades dentro del ámbito del parque, reduciendo la incertidumbre que había generado la ausencia de una planificación plenamente vigente.

María Jesús Tovar, Oswaldo Betancort y Jesús Machín, en el Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Durante la sesión plenaria, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, señaló que la aprobación supone uno de los acuerdos más importantes adoptados por la institución en los últimos años al considerar que permite desbloquear asuntos estratégicos para el desarrollo de la isla.

El Golfo obtiene por primera vez el reconocimiento como núcleo urbano consolidado

Uno de los aspectos más destacados del nuevo PORN afecta directamente a la localidad de El Golfo, en el municipio de Yaiza.

El documento reconoce por primera vez este enclave costero como núcleo urbano consolidado dentro del planeamiento territorial, una reivindicación histórica de sus vecinos, que durante décadas convivieron con una situación de inseguridad jurídica respecto a muchas de sus viviendas.

Este reconocimiento permitirá que numerosos propietarios puedan avanzar en los procedimientos administrativos para la inscripción y regularización de sus inmuebles conforme a la normativa vigente, facilitando así la resolución de una problemática que se prolongaba desde hace años.

Entrada al pueblo de El Golfo, en el municipio lanzaroteño de Yaiza / A. Y.

Desde el Cabildo se considera que esta medida aporta mayor estabilidad a las familias residentes y ofrece un marco jurídico más claro para futuras actuaciones.

Cambios urbanísticos para favorecer nuevos equipamientos en Yaiza

El nuevo plan también introduce modificaciones que afectan al municipio de Yaiza, con el objetivo de facilitar la implantación de servicios públicos.

Entre las actuaciones previstas figura la disponibilidad de suelo para futuras ampliaciones del centro de salud, así como para mejorar instalaciones deportivas municipales y otros equipamientos necesarios para responder al crecimiento de la población en esta zona del sur de Lanzarote.

Además, el documento modifica la clasificación de determinados terrenos, que pasan de estar considerados como suelo rústico de protección natural a suelo rústico de asentamiento rural en áreas ya consolidadas próximas a la carretera. Según el Cabildo, esta reclasificación busca favorecer un desarrollo ordenado sin comprometer la conservación de los valores ambientales del entorno.

La vicepresidenta de la institución insular, María Jesús Tovar, destacó durante el debate que la aprobación del documento supone un avance importante para el planeamiento territorial de la isla y aporta mayor tranquilidad a los vecinos de la zona sur.

Un procedimiento con información pública y consulta a distintas administraciones

La tramitación del PORN comenzó en junio de 2024, cuando el Consejo de Gobierno del Cabildo tomó en consideración el borrador del documento.

A partir de ese momento se abrió el correspondiente periodo de información pública, durante el cual el plan fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en medios de difusión insulares y en la página web oficial del Cabildo.

Durante ese proceso también se solicitaron informes a distintas administraciones y organismos competentes.

Según la información facilitada por la corporación insular, se presentaron cinco alegaciones, todas ellas estudiadas por el equipo redactor. Aquellas propuestas consideradas compatibles con los objetivos de conservación y ordenación del espacio protegido fueron incorporadas a la versión definitiva.

Antes de la aprobación definitiva también se solicitaron informes a organismos estatales, entre ellos la Dirección General de la Costa y el Mar y el Ministerio de Defensa, cuyos dictámenes favorables permitieron culminar la redacción final del documento.

El consejero de Ordenación del Territorio y Política Territorial, Jesús Machín, puso en valor el trabajo técnico, jurídico y administrativo desarrollado durante los últimos años para completar todos los trámites exigidos por la normativa.

El Parque Natural de Los Volcanes, uno de los espacios más valiosos de Canarias

El Parque Natural de Los Volcanes ocupa una superficie superior a 10.158 hectáreas, repartidas entre los municipios de Tinajo, Yaiza y Tías.

Se trata de uno de los espacios protegidos más representativos de Lanzarote por su singular paisaje volcánico, ya que rodea gran parte del Parque Nacional de Timanfaya y limita con otros espacios de elevado valor ecológico como el Paisaje Protegido de La Geria y el Sitio de Interés Científico de las Salinas del Janubio.

Su relevancia ambiental también viene determinada porque parte de su territorio forma parte de la Red Natura 2000, la principal red europea de conservación de la biodiversidad. Dentro de este ámbito se incluyen tanto la Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) La Geria como la Zona Especial de Conservación (ZEC) Los Volcanes.

Estos espacios albergan ecosistemas volcánicos de gran interés científico, así como especies de flora y fauna adaptadas a unas condiciones ambientales muy particulares.

Conservación, cambio climático y regulación de usos

El nuevo PORN establece las líneas generales para garantizar la conservación de los hábitats y especies presentes en el parque, al tiempo que regula los distintos usos permitidos dentro del espacio protegido.

Entre las medidas recogidas en el documento destacan:

La protección de los hábitats naturales y de las especies de interés.

y de las especies de interés. La regulación de las actividades compatibles con la conservación.

con la conservación. La incorporación de medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático .

. El refuerzo de la conectividad ecológica entre los distintos espacios naturales.

entre los distintos espacios naturales. La promoción de programas de seguimiento ambiental .

. El impulso de la investigación científica relacionada con los efectos del cambio climático.

relacionada con los efectos del cambio climático. Actuaciones orientadas a mejorar la resiliencia de los ecosistemas .

. Criterios que servirán de referencia para futuras políticas sectoriales que afecten al ámbito del parque.

Los informes técnicos y jurídicos elaborados durante la tramitación concluyen, según el Cabildo, que el documento cumple con la legislación estatal y autonómica vigente en materia de patrimonio natural, biodiversidad y ordenación territorial.

Avances en otros instrumentos de planificación insular

La aprobación del PORN del Parque Natural de Los Volcanes se suma a otros documentos de planificación territorial que el Cabildo asegura haber impulsado durante el presente mandato.

Entre ellos se encuentran el documento de alcance del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote y del Archipiélago Chinijo (PIOLC), el Avance del Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo.

Estos instrumentos forman parte de la estrategia de actualización del planeamiento territorial insular y buscan dotar de un marco jurídico más estable a distintos espacios protegidos de Lanzarote.