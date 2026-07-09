Lanzarote reclama por unanimidad al Gobierno canario un segundo Centro Integrado de Formación Profesional para la isla

El Pleno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha aprobado por unanimidad una declaración institucional para reclamar al Gobierno de Canarias la planificación y construcción de un segundo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en la isla. La iniciativa, respaldada por todos los grupos políticos con representación en la corporación insular, persigue ampliar la oferta formativa, responder al aumento de la demanda de estudios de Formación Profesional y mejorar el equilibrio territorial de este tipo de enseñanzas.

La institución insular considera que la creación de un nuevo centro especializado permitiría reforzar la formación de los jóvenes y de los trabajadores que buscan mejorar su cualificación profesional, al tiempo que facilitaría una mayor conexión entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral de Lanzarote.

En la actualidad, la isla cuenta únicamente con el CIFP Zonzamas, ubicado en Arrecife. Según recoge la declaración institucional, la concentración de toda la oferta de este tipo de enseñanzas en un único centro y sus limitaciones de espacio dificultan la incorporación de nuevos ciclos formativos o la ampliación de aquellos que registran una elevada demanda.

Un acuerdo respaldado por todos los grupos políticos

La propuesta salió adelante con el apoyo unánime de todos los grupos representados en el Cabildo, un consenso que la corporación considera relevante por el alcance estratégico de la medida.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó que el acuerdo refleja la voluntad conjunta de la institución para reclamar una infraestructura educativa que considera necesaria para el desarrollo de la isla. En su intervención recordó que Lanzarote dispone actualmente de un único Centro Integrado de Formación Profesional y defendió que la creación de un segundo centro debe convertirse en una prioridad para el Ejecutivo autonómico.

La iniciativa fue presentada por el consejero Óscar Noda, quien subrayó la importancia de potenciar los oficios y las profesiones técnicas, especialmente aquellas vinculadas al trabajo práctico y al mantenimiento de infraestructuras. A su juicio, estos perfiles continúan siendo esenciales para el funcionamiento de la sociedad y para atender las necesidades de distintos sectores económicos

Noda señaló además que el municipio de Yaiza reúne las condiciones adecuadas para albergar la futura infraestructura, una propuesta que ya había recibido el respaldo unánime del Pleno municipal durante el pasado mes de junio.

Yaiza, la ubicación planteada para el futuro centro

La declaración institucional incorpora un análisis territorial que sitúa a Yaiza como el emplazamiento más adecuado para el nuevo CIFP.

Entre los argumentos expuestos figura el crecimiento demográfico registrado en el municipio y en el conjunto de la comarca sur de Lanzarote, así como la evolución económica experimentada por esta zona en actividades relacionadas con el turismo, el transporte, la organización de eventos y otros sectores de servicios.

El documento también recoge el compromiso del Ayuntamiento de Yaiza de poner a disposición del proyecto una parcela municipal destinada a uso educativo. El terreno se encuentra junto al actual IES Yaiza, una ubicación que facilitaría la conexión con diferentes núcleos de población y con áreas empresariales del sur de la isla.

La FP Dual, uno de los argumentos para ampliar la red de centros

Otro de los aspectos destacados durante el debate fue la implantación de la Formación Profesional Dual, un modelo que combina la enseñanza en los centros educativos con la formación práctica en empresas.

La consejera de Educación del Cabildo, Ascen Toledo, defendió que este sistema exige una colaboración cada vez más estrecha entre los centros educativos y el tejido empresarial. En este contexto, señaló que la existencia de un único CIFP obliga a muchos estudiantes del sur de Lanzarote a desplazarse diariamente hasta Arrecife, una situación que también dificulta la relación con empresas de sectores como el turístico, el logístico o los servicios.

La responsable insular de Educación afirmó que un segundo centro permitiría ofrecer nuevas enseñanzas, programas de recualificación profesional y certificados de profesionalidad adaptados a las necesidades del mercado laboral, además de favorecer el relevo generacional en distintos sectores productivos.

Respaldo de todos los partidos representados en el Cabildo

Durante el debate plenario, los distintos grupos políticos coincidieron en la necesidad de reforzar la Formación Profesional en Lanzarote.

El portavoz del Partido Popular, Ángel Vázquez, valoró la declaración institucional como una oportunidad para mejorar la calidad y la diversidad de la oferta educativa en la isla. Al mismo tiempo, destacó el trabajo desarrollado por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias durante la actual legislatura, mencionando la creación de nuevas plazas de FP, el impulso de la FP Dual y las inversiones realizadas en infraestructuras educativas.

Por su parte, el consejero Armando Santana consideró que decisiones como la adoptada en el pleno pueden tener un impacto duradero sobre las oportunidades de formación de las futuras generaciones.

Desde VOX, el consejero Óscar Pérez manifestó el respaldo de su formación a la iniciativa al entender que la Formación Profesional constituye una herramienta clave para ofrecer oportunidades laborales a los jóvenes y responder a las necesidades del tejido empresarial de Lanzarote. En su opinión, un segundo Centro Integrado permitiría ampliar la oferta educativa y favorecer la creación de empleo cualificado.

En representación del Grupo Socialista, el consejero Alberto Aguiar defendió que Lanzarote necesita incrementar su capacidad en Formación Profesional para adaptarse a la realidad económica y social de la isla. Además, reclamó una planificación que incluya financiación y un calendario de ejecución que permita convertir el compromiso institucional en nuevas aulas, ciclos formativos y oportunidades de empleo.

El Cabildo advierte de la necesidad de planificar nuevas infraestructuras educativas

La exposición de motivos de la declaración institucional sitúa la Formación Profesional como una herramienta estratégica para favorecer el desarrollo económico sostenible, mejorar la empleabilidad y fortalecer la cohesión social.

El documento sostiene que el crecimiento de la población registrado en Lanzarote durante los últimos años, especialmente en el sur de la isla, hace necesario ampliar la capacidad del sistema educativo para responder a la demanda de formación.

Asimismo, relaciona esta evolución demográfica con la expansión de actividades económicas vinculadas al turismo, el transporte, la logística y la organización de eventos, sectores que requieren perfiles profesionales especializados y una oferta formativa adaptada a sus necesidades.

La petición se dirige ahora al Gobierno de Canarias

Tras la aprobación unánime de la declaración institucional, el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa trasladará formalmente al Gobierno de Canarias la petición para que planifique y ejecute la construcción del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional.

El objetivo planteado por la corporación insular es ampliar y diversificar la oferta de Formación Profesional, mejorar el equilibrio territorial de estas enseñanzas y facilitar el acceso de estudiantes y empresas a un centro de referencia ubicado en el sur de la isla.

La decisión supone un posicionamiento conjunto de toda la representación política del Cabildo, que considera prioritaria la creación de esta infraestructura educativa para responder a la evolución demográfica y económica de Lanzarote y reforzar las oportunidades de formación y empleo en los próximos años.