SEO/BirdLife alerta de la liberación de gatos en La Graciosa y urge al Gobierno de Canarias a actuar

La organización conservacionista SEO/BirdLife ha solicitado a la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias que acelere la tramitación del expediente administrativo relacionado con la liberación de gatos en La Graciosa, al considerar que la demora en la actuación puede aumentar el riesgo para la biodiversidad de uno de los espacios naturales más sensibles del archipiélago.

La entidad ha presentado un escrito en el que pide información sobre el estado del procedimiento iniciado tras una denuncia formulada en julio de 2025, relacionada con la liberación de aproximadamente un centenar de gatos ocurrida un año antes dentro del Parque Natural del Archipiélago Chinijo y otros espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000.

Además de reclamar mayor transparencia sobre las actuaciones realizadas hasta ahora, la organización solicita la adopción de medidas urgentes para minimizar el impacto que estos animales pueden tener sobre la fauna silvestre.

SEO/BirdLife denuncia la falta de respuesta administrativa

Según explica la organización, un año después de presentar la denuncia todavía no ha recibido una resolución sobre el expediente.

En su escrito, considera que esta ausencia de respuesta podría incumplir la obligación legal que tienen las administraciones públicas de resolver expresamente los procedimientos administrativos. Asimismo, sostiene que esta situación limita el acceso a la información ambiental y dificulta el ejercicio de los derechos reconocidos por la normativa en materia de protección del medio ambiente.

Por este motivo, SEO/BirdLife solicita conocer si la administración autonómica ha iniciado investigaciones, abierto expedientes sancionadores o adoptado medidas cautelares tras los hechos denunciados.

La organización también ha pedido ser reconocida formalmente como parte interesada en el procedimiento, argumentando su papel en la defensa de la biodiversidad y de los espacios naturales protegidos.

Liberación de un centenar de gatos

El origen del procedimiento se encuentra en la denuncia presentada por la organización tras la supuesta liberación de al menos cien gatos en La Graciosa durante el verano de 2024.

Según expone SEO/BirdLife, estos animales fueron introducidos en un espacio protegido sin que constara la correspondiente evaluación ambiental ni la autorización del órgano competente para la gestión del territorio.

La Graciosa forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, uno de los principales espacios protegidos de Canarias, y además está integrada en la Red Natura 2000, la mayor red europea destinada a la conservación de hábitats y especies de interés comunitario.

Un gato en un espacio natural protegido / SEO/BirdLife

Los espacios incluidos en esta red cuentan con medidas específicas de protección debido a su elevado valor ecológico y a la presencia de especies especialmente vulnerables.

Un estudio científico analiza el efecto de las colonias felinas

Como parte de la documentación aportada al expediente, SEO/BirdLife ha incorporado un estudio científico publicado recientemente en la revista especializada Biology Letters y elaborado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad de La Laguna (ULL).

La investigación analiza el impacto de las colonias de gatos sobre la fauna endémica de Canarias y concluye que estos animales alteran el equilibrio ecológico incluso cuando reciben alimentación por parte de personas.

Entre las principales conclusiones del trabajo figura la reducción de las poblaciones de lagartos en las zonas donde existen colonias felinas.

Los investigadores observaron que no solo disminuye el número de ejemplares, sino que los individuos supervivientes suelen presentar un menor tamaño, ya que los gatos capturan preferentemente a los reptiles de mayor dimensión.

Según el estudio, esta situación provoca un deterioro progresivo de las poblaciones al desaparecer los ejemplares con mayor capacidad reproductora, dificultando su recuperación natural.

Alimentar a los gatos no elimina su comportamiento depredador

Uno de los aspectos que destaca la investigación es que proporcionar alimento a los gatos no impide que continúen cazando animales silvestres.

Esta conclusión cuestiona la idea de que la alimentación regular reduzca el impacto sobre la fauna autóctona, ya que el comportamiento depredador permanece aunque los animales dispongan de comida.

El estudio también analiza la eficacia de los programas conocidos como captura, esterilización y retorno (CER o CES), ampliamente utilizados para controlar las colonias felinas.

Los autores indican que estos sistemas, aunque contribuyen al control reproductivo, no logran reducir de forma significativa el número de gatos a largo plazo en determinados entornos, por lo que la presión sobre la biodiversidad puede mantenerse durante años.

Un riesgo para los ecosistemas insulares

Los investigadores advierten además de que la desaparición de determinadas especies tiene consecuencias que van más allá de la pérdida de individuos.

En el caso de los lagartos canarios, estos reptiles desempeñan un papel esencial en los ecosistemas insulares, ya que sirven de alimento para distintas aves y contribuyen a la dispersión de semillas de numerosas plantas.

La alteración de sus poblaciones puede desencadenar efectos en cadena sobre otros organismos y afectar al funcionamiento de todo el ecosistema.

Aunque el estudio se centra en reptiles, SEO/BirdLife considera que sus conclusiones también son aplicables a otras especies presentes en La Graciosa, especialmente a las aves marinas, uno de los principales valores naturales del Archipiélago Chinijo.

Las islas oceánicas presentan una especial vulnerabilidad frente a los depredadores introducidos porque muchas de sus especies evolucionaron durante miles de años sin mamíferos carnívoros terrestres.

La legislación contempla medidas para proteger la biodiversidad

SEO/BirdLife recuerda que la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece que la gestión de las colonias felinas debe realizarse evitando impactos negativos sobre la biodiversidad.

La norma prevé que, cuando existan riesgos para especies protegidas o espacios naturales de especial valor, las administraciones puedan adoptar medidas como la retirada o reubicación de los animales.

La organización considera que esta posibilidad debe valorarse en el caso de La Graciosa debido a la sensibilidad ambiental del territorio.

Petición de actuaciones inmediatas

Entre las medidas solicitadas al Gobierno de Canarias figura la incorporación del nuevo estudio científico al expediente administrativo para que sus conclusiones sean tenidas en cuenta durante la toma de decisiones.

Además, SEO/BirdLife reclama actuaciones dirigidas a reducir el impacto sobre la fauna del espacio protegido, entre ellas la retirada de los gatos y su posterior reubicación fuera de las zonas de mayor valor ecológico.

También solicita acceso a toda la documentación generada durante la investigación para conocer qué actuaciones se han desarrollado desde la presentación de la denuncia.

El delegado de SEO/BirdLife en Canarias, Yarci Acosta, sostiene que la evidencia científica disponible muestra que las colonias felinas, incluso cuando están gestionadas, continúan suponiendo una presión significativa sobre la biodiversidad, especialmente en espacios protegidos como La Graciosa.

La organización concluye que la protección del bienestar animal y la conservación de los ecosistemas no deben entenderse como objetivos incompatibles. En su opinión, ambas cuestiones pueden abordarse de forma conjunta mediante una gestión basada en la legislación vigente y en el conocimiento científico, especialmente en territorios insulares donde muchas especies autóctonas presentan una elevada fragilidad frente a la introducción de depredadores.