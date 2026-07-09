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Teguise autoriza la restauración interior de la histórica Casa Modernista de Luis Ramírez en Famara

El Ayuntamiento aprueba el último permiso para consolidar su estructura y recuperar elementos originales del edificio

La casa modernista de Famara.

La casa modernista de Famara. / LA PROVINCIA / DLP

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Aránzazu Fernández

El Ayuntamiento de Teguise ha dado un nuevo paso en la recuperación de la Casa Modernista de Luis Ramírez, uno de los inmuebles más emblemáticos del patrimonio arquitectónico de Lanzarote. La Junta de Gobierno Local ha autorizado una nueva fase de intervención (restauración y puesta a punto de todo el interior) que permitirá continuar con los trabajos de conservación y consolidación del edificio, ubicado en la Avenida Las Bajas, junto a la playa de Caleta de Famara.

La actuación se enmarca dentro del proceso de restauración de este inmueble histórico, conocido también como El Hotelito, y tiene como objetivo preservar sus valores arquitectónicos sin modificar su configuración original. La autorización llega varios meses después de que el consistorio concediera, en febrero de 2025, la licencia para restaurar la fachada, considerada uno de los elementos más característicos de la vivienda.

Una intervención centrada en la conservación del edificio

El proyecto autorizado contempla trabajos destinados a garantizar la estabilidad y la conservación del inmueble, manteniendo intactos sus rasgos históricos.

Entre las actuaciones previstas figuran la consolidación de la estructura interior mediante intervenciones en forjados y cubiertas, así como la recuperación de diversos elementos originales que forman parte de la identidad del edificio.

También se llevarán a cabo labores de conservación de los pavimentos hidráulicos, las carpinterías de madera, los muros y revestimientos, además de la renovación de las instalaciones básicas con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad.

Según ha informado el Ayuntamiento este jueves, las obras no supondrán un aumento de volumen ni de altura, respetando las características arquitectónicas que convierten a este inmueble en una pieza singular del patrimonio lanzaroteño.

Casa Modernista de Famara

Casa Modernista de Famara / LP / DLP

Un edificio con un siglo de historia

La Casa Modernista está estrechamente vinculada a la figura de Luis Ramírez González, quien adquirió la vivienda en 1920 y la reformó en 1933 para convertirla en su residencia de verano.

Con el paso del tiempo, el edificio se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la Caleta de Famara gracias a su fachada curva de inspiración modernista, poco habitual en la arquitectura tradicional de Lanzarote.

Además de su singular diseño exterior, el inmueble conserva numerosos elementos originales en su interior, entre ellos pavimentos hidráulicos, carpinterías y detalles constructivos que reflejan las técnicas empleadas durante la primera mitad del siglo XX.

Estas características hacen que la vivienda sea considerada una referencia dentro del patrimonio arquitectónico insular.

Recuperar un símbolo de la memoria de Famara

Desde el Ayuntamiento de Teguise destacan que la recuperación del inmueble busca preservar un edificio que forma parte de la memoria colectiva del municipio.

La alcaldesa, Olivia Duque, señaló que este tipo de actuaciones requieren una tramitación compleja en la que resulta necesario coordinar la normativa urbanística, ambiental y de protección del patrimonio. Según explicó, el consistorio ha completado las autorizaciones municipales necesarias para que la propiedad pueda continuar con el proceso de restauración.

La regidora subrayó además que la prioridad ha sido garantizar que las obras sean compatibles con la conservación del edificio, evitando cualquier modificación que altere su valor histórico o arquitectónico.

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