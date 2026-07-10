La capital impulsa la marca ‘Qué bien me sabe Arrecife’ para promover el producto local, el comercio y la hostelería

El Ayuntamiento de Arrecife ha puesto en marcha la iniciativa 'Qué bien me sabe Arrecife', una nueva marca con la que pretende reforzar la promoción del producto local, apoyar al comercio de proximidad, dinamizar la hostelería y dar visibilidad al trabajo del sector primario del municipio.

El proyecto está coordinado por la Concejalía de Comercio y Turismo, dirigida por Eli Merino, y forma parte de una estrategia municipal que busca consolidar el Mercado Tradicional de Arrecife como uno de los principales espacios de encuentro para productores, comerciantes, vecinos y visitantes.

Según ha explicado el Ayuntamiento, la campaña comenzó este verano con diferentes acciones de dinamización desarrolladas en la plaza de Las Palmas, donde cada sábado se celebra el Mercado Tradicional, un espacio destinado a la venta directa de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros de la isla.

La intención del Consistorio es prolongar estas iniciativas durante los próximos meses y ampliar el calendario de actividades a lo largo del otoño y el invierno.

El Mercado Tradicional, eje de la estrategia municipal

El Ayuntamiento considera que el Mercado Tradicional puede convertirse en uno de los principales motores para revitalizar el centro histórico de Arrecife.

Por ello, la campaña sitúa este espacio como el punto de partida de una estrategia que pretende fomentar el consumo de productos de kilómetro cero, apoyar a los pequeños productores y favorecer la actividad económica de los establecimientos comerciales y de restauración del entorno.

La administración local entiende que potenciar este mercado no solo beneficia al sector primario, sino que también contribuye a generar movimiento en las calles del casco histórico y a atraer tanto a residentes como a visitantes.

Mercado en la Plaza de Las Palmas, en Arrecife. / La Provincia

Las acciones desarrolladas durante el verano servirán como base para nuevas propuestas de promoción previstas para los próximos meses.

La recuperación de La Recova y la Pescadería Municipal, entre los próximos objetivos

Dentro de esta estrategia, el Ayuntamiento también vincula el futuro de la marca 'Qué bien me sabe Arrecife' a varios proyectos de rehabilitación actualmente en marcha.

Uno de ellos es la recuperación de la Pescadería Municipal, cuyas obras se encuentran en fase de licitación con el respaldo de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

A esta actuación se suma el proyecto para recuperar La Recova Municipal, actualmente en fase de prelicitación, con el propósito de transformarla en un Mercado de Abastos que incorporará además una zona gastronómica.

El Consistorio considera que ambos espacios actuarán de forma complementaria y contribuirán a consolidar un nuevo eje comercial y gastronómico en el centro de la capital lanzaroteña.

Según explicó el alcalde, la intención es recuperar la costumbre de acudir al mercado como un espacio de compra, encuentro y convivencia, al tiempo que se impulsa la actividad económica del entorno.

Apoyo al comercio, la hostelería y el sector primario

La iniciativa pretende beneficiar de forma conjunta a distintos sectores económicos.

Además de promocionar los productos agrícolas y pesqueros de Lanzarote, el Ayuntamiento busca dar mayor visibilidad al trabajo que desarrollan comerciantes, restauradores, autónomos y emprendedores del municipio.

La concejala de Comercio y Turismo, Eli Merino, destacó el esfuerzo que realizan diariamente estos profesionales para mantener sus negocios en un contexto marcado por los cambios económicos y las dificultades que afectan a muchas pequeñas empresas.

Publicación de Facebook sobre el proyecto 'Qué bien sabe Arrecife'.

Como reconocimiento a esa labor, el material audiovisual elaborado para presentar la campaña incorpora la participación de comerciantes, hosteleros y representantes del sector primario, que se convierten en protagonistas de la imagen de la iniciativa.

El objetivo es asociar la nueva marca con las personas que producen, comercializan y elaboran los productos que forman parte de la oferta gastronómica y comercial de Arrecife.

Una campaña para reforzar la identidad gastronómica del municipio

El Ayuntamiento pretende que 'Qué bien me sabe Arrecife' se consolide como un sello identificativo de la gastronomía local y de los productos de proximidad.

La iniciativa busca poner en valor los alimentos cultivados o capturados en la isla, favoreciendo un modelo de consumo que prioriza la producción local y reduce la distancia entre productores y consumidores.

Este tipo de campañas también contribuyen a dar mayor visibilidad a las tradiciones culinarias de Lanzarote y a reforzar la identidad gastronómica del municipio como elemento de atracción para el turismo y para el propio mercado local.

El Consistorio prevé desarrollar nuevas acciones promocionales en los próximos meses con el fin de mantener la continuidad de esta estrategia.

El Cabildo respalda el proyecto con financiación

La presentación de la campaña contó también con la participación de la consejera de Promoción Económica del Cabildo de Lanzarote, Nori Machín, quien trasladó el apoyo de la institución insular a este tipo de iniciativas dirigidas a fortalecer la economía local.

Según explicó, el Cabildo considera prioritario impulsar proyectos que contribuyan a promocionar el producto de proximidad, apoyar al sector primario y favorecer la actividad comercial y hostelera.

La consejera señaló que la aportación económica de la institución insular supera los 560.000 euros, una financiación destinada a respaldar actuaciones vinculadas con el desarrollo económico, la promoción del comercio y la difusión de la oferta gastronómica de Lanzarote.