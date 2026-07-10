El Cabildo de Lanzarote avanza en la mejora del suministro de agua en el norte de la isla y reduce los problemas de suministro

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha trasladado a los vecinos de Máguez, en el municipio de Haría, el estado de las actuaciones que se están desarrollando para mejorar el abastecimiento de agua en el norte de la isla. El encuentro, celebrado en el Centro Sociocultural de la localidad a petición de la asociación vecinal, sirvió para exponer los avances registrados en las últimas semanas, responder a las dudas de la ciudadanía y recoger nuevas propuestas para seguir mejorando la red hidráulica.

En la reunión participaron el presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua de Lanzarote, Oswaldo Betancort, el consejero de Aguas, Domingo Cejas, el gerente del Consorcio y buena parte del equipo de gobierno insular.

Durante la sesión, los responsables insulares hicieron balance de las medidas adoptadas desde la declaración de la emergencia hídrica y destacaron que algunas de las inversiones ejecutadas ya comienzan a reflejarse en una mayor estabilidad del suministro en varios núcleos del norte de Lanzarote.

El encuentro también permitió escuchar las principales preocupaciones de los vecinos, que continúan reclamando mejoras tanto en el abastecimiento doméstico como en el suministro destinado a la actividad agrícola.

La nueva Línea Norte reduce las interrupciones del suministro

Uno de los principales asuntos tratados fue la entrada en funcionamiento de la nueva Línea Norte, una infraestructura que ya transporta agua hasta el depósito de Arrieta y que, según explicó el Cabildo, está permitiendo mejorar la distribución en buena parte del norte de la isla.

Los responsables del Consorcio señalaron que esta actuación ha contribuido a reducir de forma significativa los cortes de agua que durante meses afectaron a municipios y localidades como Máguez y Haría.

No obstante, también reconocieron que el proyecto aún no está completamente finalizado.

Domingo Cejas y Oswaldo Betancort, durante la reunión con los vecinos de Máguez, en el municipio de Haría / La Provincia

Actualmente la conducción llega hasta el depósito de Arrieta, pero todavía queda pendiente la ejecución del tramo de impulsión que conectará esta infraestructura con el norte del municipio de Haría.

Cuando esa actuación concluya, la Línea Norte quedará completamente operativa y permitirá consolidar una mejora estructural del abastecimiento para diferentes poblaciones de esta zona de Lanzarote.

Desde el Cabildo insistieron en que el objetivo sigue siendo lograr un suministro estable y de calidad para todos los vecinos del norte de la isla.

El sistema se refuerza con nuevos caudales mientras continúan las obras

Mientras finaliza la infraestructura principal, el Consorcio del Agua mantiene otras actuaciones destinadas a reforzar el sistema de distribución.

Según explicó el consejero de Aguas, la denominada Línea 2 de El Mojón está enviando actualmente alrededor de 80 metros cúbicos de agua por hora hacia el norte de Lanzarote.

Ese caudal permite abastecer a localidades como:

Haría

Máguez

Ye

Guinate

El responsable insular indicó que este refuerzo se suma al incremento experimentado en la capacidad de producción de agua potable y a las diferentes actuaciones ejecutadas durante los últimos meses para modernizar la red hidráulica insular.

Estas intervenciones forman parte del plan puesto en marcha tras la declaración de la emergencia hídrica, que contempla tanto nuevas infraestructuras como la renovación de conducciones antiguas.

El Cabildo proyecta ampliar la capacidad de almacenamiento de La Atalaya

Otro de los proyectos anunciados durante la reunión afecta al depósito de La Atalaya.

Actualmente esta instalación dispone de una capacidad aproximada de 500 metros cúbicos, una cifra que el Consorcio considera insuficiente para cubrir las necesidades actuales del norte de Lanzarote.

Por ese motivo ya se trabaja en la licitación de un nuevo depósito que permitirá aumentar el almacenamiento hasta 1.500 o incluso 2.000 metros cúbicos.

El incremento de la capacidad permitirá disponer de una mayor autonomía ante incidencias, mejorar la estabilidad del suministro y reducir el impacto de posibles averías o interrupciones puntuales.

Desde la institución insular consideran que esta actuación será una de las piezas clave para consolidar la mejora del servicio en los próximos años.

Todavía quedan problemas por resolver

Durante el encuentro, tanto el presidente del Cabildo como el consejero de Aguas trasladaron un mensaje de prudencia a los asistentes.

Los responsables públicos señalaron que, aunque la situación ha mejorado respecto a semanas anteriores, todavía existen aspectos pendientes que requieren nuevas inversiones y actuaciones técnicas.

En este sentido, indicaron que la red hidráulica arrastra deficiencias acumuladas durante años y que su modernización requiere actuaciones progresivas.

El Cabildo defendió además que las decisiones sobre la gestión del agua en Lanzarote se están adoptando desde las instituciones insulares, lo que, según explicaron, implica asumir tanto los aciertos como las dificultades que puedan surgir durante el proceso de renovación del sistema.

Continúan las obras hidráulicas en distintos puntos de Lanzarote

Además de las actuaciones previstas para el norte de la isla, el Consorcio del Agua continúa desarrollando trabajos en otros municipios.

Entre las zonas donde actualmente se ejecutan proyectos de renovación hidráulica figuran:

Tahíche

Guatiza

Mala

Charco del Palo

Estas intervenciones forman parte del plan insular de modernización de las infraestructuras de abastecimiento y tienen como finalidad mejorar la eficiencia de la red, reducir pérdidas y garantizar un servicio más estable.

El sector agrícola reclama más disponibilidad de agua

Durante el turno de preguntas, varios vecinos pusieron el foco en la situación del sector primario, que continúa demandando una mayor disponibilidad de recursos hídricos para mantener la actividad agrícola.

Según explicó Domingo Cejas, aunque las incidencias relacionadas con el consumo doméstico se han reducido en las últimas semanas, buena parte de las reclamaciones que siguen registrándose proceden precisamente del ámbito agrícola.

Los asistentes plantearon la conveniencia de desarrollar en el municipio de Haría un sistema de regadío similar al que actualmente se está implantando en otras zonas de Lanzarote.

Regadío para el norte de Lanzarote

En respuesta a esta petición, el presidente del Cabildo anunció que la Corporación ya trabaja en un proyecto destinado a dotar al norte de la isla de una infraestructura específica para el abastecimiento de agua agrícola.

La iniciativa seguiría un modelo similar al que se encuentra en desarrollo en Tinajo y Teguise.

Entre las actuaciones previstas figuran:

Una desaladora alimentada con energía eólica.

Una balsa de almacenamiento.

Redes específicas para riego agrícola.

Según avanzó el Cabildo, antes de finalizar el año el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la empresa pública SEIASA dispondrán de un estudio preliminar del proyecto.

El objetivo es optar posteriormente a financiación estatal y europea que permita ejecutar esta infraestructura y mejorar la disponibilidad de agua para las explotaciones agrícolas del norte de Lanzarote.

Los vecinos trasladan nuevas propuestas para mejorar el servicio

Durante la reunión también surgieron otras cuestiones relacionadas con el abastecimiento.

Entre las principales preocupaciones expresadas por los asistentes destacaron:

La falta de presión en algunos puntos de la red.

Los días sin suministro que todavía afectan a Máguez.

La conveniencia de estudiar la recuperación de los aljibes de La Corona y Ye como apoyo al sistema hidráulico.

Asimismo, los vecinos solicitaron disponer de una información más detallada sobre los cortes programados del suministro.

Desde el Consorcio se recordó que esa información ya puede consultarse a través de la página web de Aguas de Lanzarote y La Graciosa, que incorpora un buscador por localidades para conocer las incidencias previstas.

Robos en explotaciones agrícolas del norte de Lanzarote

Además del abastecimiento de agua, la reunión permitió abordar otros asuntos de interés para el municipio.

Uno de ellos fue el incremento de los robos en explotaciones agrícolas, una preocupación trasladada por los vecinos al presidente del Cabildo.

Oswaldo Betancort explicó que la institución mantiene contactos con la Delegación del Gobierno en Canarias para reforzar la presencia de efectivos policiales y mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad con el fin de incrementar la vigilancia en las zonas rurales.

La protección del sector primario fue uno de los temas que más interés despertó entre los asistentes.

Seguimiento de inversiones en caminos agrícolas y recuperación del paisaje

Durante el encuentro también se revisó el estado de otras actuaciones impulsadas por el Cabildo en el municipio de Haría.

Entre ellas figura la subvención de 200.000 euros concedida al Ayuntamiento para mejorar varios caminos agrícolas, una actuación que facilitará el acceso a numerosas explotaciones del municipio.

Asimismo, se abordó el futuro de la Finca de Lajares, donde Cabildo y Ayuntamiento trabajan conjuntamente para impulsar un proyecto orientado a la recuperación de terrenos agrícolas, favorecer el relevo generacional y poner en valor el paisaje tradicional del norte de Lanzarote.

Otras demandas vecinales para el municipio

La reunión también sirvió para recoger nuevas propuestas relacionadas con el desarrollo de Máguez.

Entre ellas destacan:

El impulso de la futura Aula de la Naturaleza de Máguez .

. La recuperación de la Casa del Cura para destinarla a actividades juveniles, culturales y artesanales.

para destinarla a actividades juveniles, culturales y artesanales. La creación de una oficina itinerante del Consorcio del Agua que acerque la atención administrativa a los vecinos del municipio.

que acerque la atención administrativa a los vecinos del municipio. La continuidad de las medidas de apoyo al sector primario.

Estas iniciativas serán analizadas por las distintas áreas del Cabildo dentro de la planificación de actuaciones para los próximos meses.

El Cabildo se compromete a regresar en otoño para informar de los avances

Al finalizar el encuentro, el presidente del Cabildo agradeció el tono constructivo mantenido durante toda la reunión y anunció su intención de regresar a Máguez entre los meses de octubre y noviembre.

El objetivo será informar personalmente a los vecinos sobre el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos y explicar la evolución de las actuaciones relacionadas con el abastecimiento de agua y el resto de proyectos planteados durante el encuentro.

La institución insular considera que mantener un contacto directo con la ciudadanía permitirá evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y conocer de primera mano las necesidades que puedan surgir mientras continúan las obras de mejora del sistema hidráulico.