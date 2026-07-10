Exposición de fotografías ‘Yaiza es luz’: un recorrido por Lanzarote a través del arte del 'lightpainting'

El municipio de Yaiza invita este verano a descubrir una forma diferente de contemplar los paisajes de Lanzarote con la exposición 'Yaiza es luz', una muestra de la fotógrafa canaria Rosa García, residente en el municipio sureño, que reúne 28 imágenes realizadas mediante la técnica del 'lightpainting', una disciplina artística basada en el uso creativo de fuentes de luz durante largas exposiciones fotográficas.

La exposición se encuentra instalada en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas y permanecerá abierta al público hasta el 12 de agosto, ofreciendo a residentes y visitantes la posibilidad de conocer una propuesta artística que combina fotografía, creatividad y paisaje.

Durante la inauguración estuvo presente el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Yaiza, César Rijo, acompañado por numerosos asistentes que pudieron conocer de primera mano el trabajo desarrollado por la autora.

Exposición 'Yaiza es luz', de la fotógrafa Rosa García / La Provincia

Fotografías creadas únicamente con luz, sin inteligencia artificial ni fotomontajes

Uno de los aspectos que distingue esta exposición es el proceso creativo empleado para elaborar cada una de las imágenes.

Las fotografías han sido realizadas utilizando exclusivamente la técnica del 'lightpainting', sin recurrir a inteligencia artificial (IA), fotomontajes ni manipulaciones digitales posteriores. La artista crea cada composición directamente frente a la cámara mediante el movimiento de distintas fuentes luminosas durante el tiempo de exposición.

Este procedimiento permite registrar figuras, trazos y efectos visuales imposibles de apreciar a simple vista mientras se realizan, pero que quedan reflejados en la fotografía final gracias a la larga exposición.

La muestra incorpora, además de las imágenes terminadas, algunos de los elementos utilizados por Rosa García durante sus sesiones fotográficas, como linternas, herramientas luminosas y dispositivos artesanales diseñados por ella misma para generar diferentes efectos de luz.

La autora explica que la luz no solo sirve para iluminar un paisaje, sino también para ofrecer una nueva manera de interpretarlo y descubrir perspectivas diferentes del entorno.

Lanzarote y Yaiza, protagonistas de la exposición

Las 28 obras expuestas tienen como escenario distintos lugares de Lanzarote, aunque la mayoría fueron realizadas en espacios naturales y patrimoniales del municipio de Yaiza.

Entre los paisajes representados destacan enclaves tan conocidos como las Salinas de Janubio o el entorno de Timanfaya, dos de los lugares más emblemáticos del sur de la isla.

La exposición también incorpora una mirada hacia otras realidades presentes en Lanzarote. Algunas de las fotografías reflejan la huella que deja el fenómeno migratorio en las costas insulares, mostrando pateras varadas después de la llegada de personas migrantes, una imagen que invita a la reflexión sobre una realidad que forma parte del presente del archipiélago.

Exposición 'Yaiza es luz', de la fotógrafa Rosa García / La Provincia

Según expresa la propia autora, cada fotografía constituye un capítulo de una misma historia y pretende animar al espectador a descubrir el valor de cada rincón de la isla desde una perspectiva diferente.

Un homenaje al paisaje y a la creatividad

Durante el acto de apertura, Rosa García manifestó su deseo de que la experiencia continúe más allá de la visita a la sala de exposiciones.

La fotógrafa invita a observar Lanzarote con otros ojos y a descubrir que cada espacio de la isla puede esconder una historia que merece ser iluminada y contada.

La presentación de la artista corrió a cargo de la periodista Irma Echeverría, quien recordó la estrecha relación de Rosa García con el mundo de la creación artística.

La fotógrafa procede de una familia vinculada al arte: su madre ejerció como fotógrafa profesional y su padre fue poeta con una estrecha relación con el municipio de Yaiza. Esa conexión personal hizo que la inauguración estuviera marcada también por un componente emocional, ya que el edificio que alberga la muestra acogió en su momento trabajos realizados por ambos.

Talleres para aprender la técnica del 'lightpainting'

Además de la exposición, el Ayuntamiento de Yaiza ha programado varias actividades destinadas a acercar esta disciplina al público.

Entre ellas figuran visitas guiadas, masterclass participativas y un taller de iniciación al lightpainting que será impartido por la propia Rosa García.

El curso tendrá una duración de dos jornadas y se celebrará los días 7 y 8 de agosto.

El Ayuntamiento de Yaiza abre inscripciones para el taller de iniciación a la técnica 'lightpainting' impartido por la fotógrafa Rosa García

Las personas interesadas podrán conocer los principios básicos de esta técnica fotográfica y experimentar con el uso de diferentes fuentes de luz para crear imágenes de larga exposición.

El Ayuntamiento ha informado de que las personas residentes en el municipio pueden formalizar su inscripción enviando un correo electrónico a actividadescultura@ayuntamientodeyaiza.es.

Horarios de visita hasta el 12 de agosto

La exposición 'Yaiza es luz' podrá visitarse hasta el 12 de agosto en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas.

El horario de apertura será de lunes a viernes, de 8:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas, mientras que los sábados abrirá de 10:00 a 13:00 horas.

El calendario de visitas guiadas y del resto de actividades complementarias puede consultarse en la programación cultural del Ayuntamiento.

Con esta propuesta, el municipio continúa impulsando iniciativas destinadas a acercar distintas disciplinas artísticas a la ciudadanía y fomentar la participación cultural, al tiempo que pone en valor el paisaje y el patrimonio natural de Lanzarote a través de nuevas formas de expresión visual.