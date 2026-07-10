El PSOE denuncia que el Cabildo de Lanzarote dejó 5,7 millones sin invertir en agua y cerró Promoción Exterior con déficit

El PSOE de Lanzarote ha cuestionado la gestión económica del grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote tras analizar la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025. Los socialistas consideran que los datos reflejan una ejecución insuficiente de las inversiones previstas para mejorar el abastecimiento de agua en la isla, al tiempo que critican el resultado económico de la entidad Promoción Exterior de Lanzarote.

Las declaraciones fueron realizadas por el consejero socialista Benjamín Perdomo, quien sostiene que las cifras evidencian una diferencia entre las prioridades presupuestarias del actual gobierno insular y las necesidades que, a juicio de su formación, tiene la isla.

Según el PSOE, los datos de la liquidación presupuestaria muestran que el Consorcio de Abastecimiento de Agua finalizó el ejercicio con una capacidad de financiación de 5.728.691 euros, mientras que Promoción Exterior de Lanzarote cerró el año con un déficit de 2.130.723 euros.

Críticas por la ejecución de las inversiones en infraestructuras hidráulicas

Uno de los principales argumentos expuestos por el PSOE se centra en la situación del abastecimiento de agua en Lanzarote.

Benjamín Perdomo afirma que, pese a disponer de recursos económicos, el Consorcio del Agua únicamente reconoció obligaciones por 4.511.846 euros, una cifra que considera insuficiente para afrontar las necesidades actuales de la red hidráulica insular.

El consejero socialista sostiene que la isla continúa registrando incidencias relacionadas con el suministro, averías y pérdidas de agua, por lo que entiende que deberían haberse ejecutado más actuaciones destinadas a renovar las infraestructuras y mejorar el servicio.

Desde la formación consideran que mantener una parte importante de los recursos disponibles sin invertir supone una oportunidad perdida para avanzar en la modernización de una red que arrastra problemas desde hace años.

El PSOE cuestiona el resultado económico de Promoción Exterior

Otro de los aspectos destacados por los socialistas es la situación financiera de Promoción Exterior de Lanzarote.

Según los datos aportados por Benjamín Perdomo, este organismo reconoció gastos por 11.653.251 euros, una cantidad que, según indica, superó en más de dos millones de euros los ingresos obtenidos durante el ejercicio.

El PSOE considera que este resultado evidencia un desequilibrio presupuestario que, a su juicio, debe ser explicado por el grupo de gobierno del Cabildo.

En este sentido, Perdomo sostiene que buena parte del gasto se destinó a actividades relacionadas con la promoción, eventos y fiestas, mientras que, según su valoración, otras inversiones prioritarias permanecieron pendientes de ejecución.

Petición de explicaciones al grupo de gobierno

Durante su valoración de la liquidación presupuestaria, el consejero socialista manifestó que los datos permiten conocer cómo se distribuyeron los recursos públicos durante el pasado ejercicio.

En opinión del PSOE, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, debe ofrecer explicaciones sobre los motivos por los que Promoción Exterior terminó el año con un déficit superior a los 2,1 millones de euros y por qué el Consorcio del Agua no ejecutó, según sostiene la formación, la totalidad de los recursos disponibles para actuaciones hidráulicas.

Los socialistas consideran que las inversiones en materia de abastecimiento deberían haber ocupado un lugar prioritario debido a las incidencias que afectan periódicamente al suministro de agua en distintos municipios de Lanzarote.

Una valoración política de la gestión presupuestaria

El PSOE interpreta que la liquidación del presupuesto de 2025 refleja las decisiones adoptadas por el gobierno insular durante el último ejercicio económico.

Desde la oposición, Benjamín Perdomo sostiene que la ejecución presupuestaria pone de manifiesto un modelo de gestión que, en su opinión, no responde a las principales necesidades de la isla, especialmente en lo relativo a las infraestructuras hidráulicas.