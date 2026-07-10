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Técnicos en Emergencias Sanitarias reclaman en Lanzarote mejoras laborales y un nuevo contrato en el sector

Los sanitarios exigen la internalización del servicio para acabar con la precariedad y que se reconozca su categoría profesional, entre otras reivindicaciones

Nueva protesta de Técnicos en Emergencias Sanitarias en Lanzarote

Nueva protesta de Técnicos en Emergencias Sanitarias en Lanzarote

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Nueva protesta de Técnicos en Emergencias Sanitarias en Lanzarote / La Provincia

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La Provincia

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Arrecife

Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) se han manifestado este viernes en Arrecife, en el tramo de avenida marítima entre el Ayuntamiento de Arrecife y el Cabildo de Lanzarote, con el objetivo de reivindicar mejoras laborales y reclamar cambios en la gestión del servicio.

La movilización pretende visibilizar la situación que, según el colectivo convocante, atraviesan estos profesionales, quienes consideran necesario que se adopten medidas para mejorar sus condiciones de trabajo y garantizar una mayor estabilidad laboral.

Entre las principales demandas, recuerda el portavoz de los técnicos, José Torres, figura el reconocimiento efectivo de la categoría profesional de los Técnicos en Emergencias Sanitarias, una reivindicación que el sector viene planteando desde hace tiempo y que considera fundamental para adecuar sus funciones y responsabilidades dentro del sistema sanitario.

Nueva protesta de Técnicos en Emergencias Sanitarias en Lanzarote

Nueva protesta de Técnicos en Emergencias Sanitarias en Lanzarote / La Provincia

Reivindican la internalización del servicio y el fin de la precariedad

Los convocantes también solicitan la internalización del servicio, al considerar que esta fórmula contribuiría a reforzar la estabilidad de las plantillas y mejoraría la prestación de la asistencia sanitaria de emergencias.

Asimismo, denuncian la situación de precariedad laboral que, según afirman, afecta a parte del colectivo, así como la existencia de presuntas represalias hacia algunos profesionales por defender sus derechos laborales.

Otra de las reclamaciones se centra en la negociación del convenio colectivo. Los Técnicos en Emergencias Sanitarias aseguran que este permanece paralizado y advierten de que la falta de avances repercute en las condiciones laborales de los trabajadores.

Nueva protesta de Técnicos en Emergencias Sanitarias en Lanzarote

Nueva protesta de Técnicos en Emergencias Sanitarias en Lanzarote / La Provincia

Piden desbloquear la licitación del servicio

Durante la convocatoria, el colectivo también reclama una solución a la situación administrativa del servicio.

En concreto, señalan que el concurso está caducado y reclaman la puesta en marcha de una nueva licitación que permita garantizar estabilidad tanto para los profesionales como para la prestación del servicio a la ciudadanía.

Los convocantes sostienen que estas medidas contribuirían a mejorar la organización del sistema de emergencias sanitarias y reforzar la calidad asistencial.

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Con esta movilización, los Técnicos en Emergencias Sanitarias quieren trasladar que sus reivindicaciones no solo están relacionadas con sus condiciones laborales, sino también con la necesidad de contar con un servicio de emergencias estable y dotado de los recursos necesarios para responder a las necesidades de la población.

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