Teguise instala sensores inteligentes para informar en tiempo real de las plazas libres en aparcamientos de Costa Teguise

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Teguise está llevando a cabo la instalación de un sistema inteligente de control de aparcamientos en la localidad de Costa Teguise con el objetivo de facilitar el estacionamiento tanto a residentes como a visitantes.

La iniciativa contempla la instalación de sensores de aforo que permitirán conocer en tiempo real el número de plazas disponibles en dos de los principales estacionamientos públicos de Costa Teguise, señala la concejala de Turismo, Rita Hernández.

La edil explicó que estos dispositivos, que se están poniendo en las entradas de los párquines, actuarán como contadores de vehículos, ofreciendo información actualizada sobre su nivel de ocupación. De ese modo, se guiará a los conductores mediante los paneles evitando que den vueltas innecesarias.

Sensor de plazas de aparcamiento ubicado en el aparcamiento junto al Pueblo Marinero, en Costa Teguise / La Provincia

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia municipal para incorporar herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la movilidad y la experiencia de quienes visitan uno de los principales destinos turísticos de Lanzarote.

Información en tiempo real sobre las plazas disponibles

Los sensores en los aparcamientos situados frente a Apartamentos Celeste (próximo al Pueblo Marinero) y en la zona anexa a la playa de Las Cucharas, en pleno centro de Costa Teguise, están en dos de los lugares que registran una elevada demanda de estacionamiento.

El sistema contabilizará la entrada y salida de vehículos para calcular la ocupación de cada aparcamiento. Esa información se mostrará en paneles informativos alimentados con energía solar, uno de los cuales también se ha ubicado junto a la Parada Preferente de Guaguas de Costa Teguise, aún sin inaugurar debido a problemas con la titularidad del suelo y pese al fin, hace ya varios meses, de las obras licitadas por el Cabildo de Lanzarote y financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos europeos Next Generation EU.

A la derecha, sensor de aforo de aparcamiento junto a la Parada Preferente de Guaguas en Costa Teguise / La Provincia

Otro de los paneles se ha situado en la confluencia de la Avenida de Las Palmeras con la calle Los Dragos.

De este modo, los conductores podrán conocer antes de acceder a los aparcamientos el número de plazas que permanecen disponibles, evitando desplazamientos innecesarios y reduciendo el tiempo dedicado a buscar un hueco libre para dejar su vehículo.

Además del número de plazas libres, los paneles indicarán la disponibilidad de espacios específicos, como las plazas reservadas para personas con movilidad reducida o aquellas equipadas con puntos de recarga para vehículos eléctricos. Ninguno de los sensores está por ahora operativo, ya que se trabaja en su puesta a punto.

Sensor de plazas de aparcamiento ubicado en el cruce de la Avenida de Las Palmeras con la calle Los Dragos, en Costa Teguise / La Provincia

¿Qué es la iniciativa Canary Green?

La implantación de este sistema forma parte del proyecto Canary Green, una iniciativa financiada con fondos europeos y promovida por la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), a la que pertenece Teguise, que busca fomentar un modelo de turismo más sostenible en el Archipiélago.

Según explicó la responsable municipal de Turismo, el Ayuntamiento de Teguise presentó esta intervención dentro de la convocatoria impulsada por el programa, logrando acceder a la financiación necesaria para su desarrollo.

El control de aforo en playas y párquines es una de las acciones incluidas en Canary Green junto con las de calidad del agua, distintivo a empresas sostenibles, observatorio turístico, sistema de inteligencia turística e iluminación turística.

Un turismo más eficiente y sostenible

Desde el área de Turismo destacan que la incorporación de este tipo de soluciones tecnológicas responde al objetivo de avanzar hacia un modelo turístico más eficiente y sostenible.

La mejora de la movilidad en destinos turísticos constituye uno de los retos habituales de los municipios con mayor afluencia de visitantes, especialmente en zonas donde el uso del vehículo privado aumenta durante determinadas épocas del año.

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias reúne actualmente a 14 municipios de las Islas: Adeje, Arona, Guía de Isora, San Miguel de Abona, Santiago del Teide, Puerto de la Cruz, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Tías, Teguise, Yaiza, Pájara, La Oliva y La Antigua.

Rita Hernández (i) y Olivia Duque, en el Ayuntamiento de Teguise. / La Provincia

Entre sus objetivos figura la protección del patrimonio natural y cultural de las islas, la promoción de prácticas responsables y la incorporación de soluciones innovadoras que permitan mejorar la gestión de los destinos turísticos.

El programa también apuesta por impulsar actuaciones que contribuyan a conservar los paisajes, la biodiversidad, las tradiciones locales y el entorno de las zonas turísticas, favoreciendo al mismo tiempo una mayor concienciación sobre la sostenibilidad.

Paso de peatones inteligentes

Las concejalías de Policía Local y Tráfico y Vías y Obras del Ayuntamiento de Teguise instalaron en junio del pasado año pasos de peatones inteligente en las áreas con mayor afluencia de personas del municipio, como Costa Teguise.

La actuación incorpora un sistema tecnológico equipado con sensores de detección y señalización LED, diseñado para mejorar la visibilidad del cruce y reforzar la seguridad tanto de peatones como de conductores.

Eugenio Robayna (i), Olivia Duque y Ginés González, en junio de 2025 en el paso de peatones inteligente ubicado frente al Pueblo Marinero, en Costa Teguise / La Provincia

El nuevo dispositivo funciona de forma automática. Cuando detecta la presencia de una persona que se dispone a cruzar la vía, activa la iluminación LED, haciendo que el paso de peatones resulte más visible para los vehículos que circulan por la zona. Esta tecnología cobra especial importancia durante la noche o en momentos con escasa iluminación, cuando el riesgo de accidentes puede aumentar.

Con esta actuación, Teguise incorporó nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad urbana con el objetivo de reducir riesgos y favorecer desplazamientos más seguros para residentes y visitantes.