Valterra da comienzo a las Fiestas del Carmen con un pregón que reivindica la identidad del barrio marinero de Arrecife

El barrio de Valterra, en Arrecife, dio ayer jueves el pistoletazo de salida a las Fiestas del Carmen con el tradicional pregón, pronunciado por el exconcejal de Barrios, Lorenzo Lemaur, quien aprovechó su intervención para poner en valor la historia, la identidad y el arraigo de uno de los barrios con mayor tradición marinera de la capital lanzaroteña.

El acto reunió a numerosos vecinos y representantes institucionales, entre ellos el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el primer teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, cuya área colabora con la organización de las celebraciones junto a la Comisión de Fiestas de Valterra.

También participaron en el inicio oficial de las fiestas el párroco emérito del barrio, Pedro Armas, encargado de presentar al pregonero, y el actual párroco de Valterra, Juan Carlos Medina.

El pregón de las Fiestas del Carmen en Valterra 2026 (Arrecife) / La Provincia

Un pregón centrado en la historia y el sentimiento de pertenencia

Durante su intervención, Lorenzo Lemaur destacó los elementos que, a su juicio, definen la personalidad de Valterra y fortalecen el sentimiento de pertenencia de sus vecinos.

El pregonero recordó que el barrio ha construido su identidad alrededor de su tradición marinera, el papel de sus colectivos culturales y deportivos, la devoción a la Virgen del Carmen y acontecimientos que forman parte de la memoria colectiva de la localidad, como la tragedia del Cruz del Mar.

En uno de los momentos más destacados del acto, Lemaur resumió ese sentimiento con una frase que despertó el aplauso del público al proclamar que "Valterra es importante, Valterra es grande", reivindicando el peso histórico y social del barrio dentro de Arrecife.

El pregón de las Fiestas del Carmen en Valterra 2026 (Arrecife) / La Provincia

El tradicional "pipanazo" marcó el inicio de las celebraciones

Tras finalizar el pregón, Lorenzo Lemaur protagonizó el habitual "pipanazo", el lanzamiento del volador que simboliza oficialmente el comienzo de las fiestas patronales.

La jornada inaugural había comenzado previamente con un pasacalles animado por la batucada Villa Pipol, que recorrió las calles del barrio antes del acto institucional y contribuyó a crear un ambiente festivo entre vecinos y visitantes.

Durante el evento, tanto Yonathan de León como Echedey Eugenio felicitaron a la Comisión de Fiestas, presidida por Antonio Leal, quien también encabeza la Asociación Vecinal de Valterra, por el trabajo realizado en la organización de un programa pensado para todos los públicos.

El pregón de las Fiestas del Carmen en Valterra 2026 (Arrecife) / La Provincia

Asimismo, destacaron la implicación de los colectivos vecinales y de entidades como la Unión Deportiva Valterra, que también ha colaborado en la preparación de las actividades.

Música, deporte y actividades para todas las edades hasta el 19 de julio

Las Fiestas del Carmen de Valterra se desarrollarán hasta el próximo 19 de julio, fecha en la que tendrá lugar uno de los actos más esperados: la procesión marítima de la Virgen del Carmen, una tradición profundamente vinculada a los barrios pesqueros y marineros de Canarias.

Hasta entonces, el programa contempla una amplia variedad de propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

Entre las actividades previstas figuran:

Playbacks infantiles y para adultos .

. Competiciones deportivas y torneos.

y torneos. Verbenas populares .

. Asaderos vecinales .

. Talleres infantiles .

. Sesiones de cine al aire libre .

. Gincanas y juegos .

. Loterías y actividades de convivencia .

. Galas drag, lady y de elección de misses y mister.

En el apartado musical destaca la actuación del cantante Pepe Benavente, prevista para las 22:00 horas del miércoles 15 de julio, uno de los conciertos más esperados del calendario festivo en el barrio marinero de Arrecife.