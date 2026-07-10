Yaiza vuelve a reparar la carretera a Papagayo y reclama al Cabildo de Lanzarote que asuma sus competencias en Los Ajaches

El Ayuntamiento de Yaiza ha iniciado una nueva actuación de mantenimiento en los caminos de tierra que conducen a las playas de Papagayo y al camping, una intervención que vuelve a ejecutarse con recursos municipales. Los trabajos se centran en el tramo comprendido entre el puesto de control del Monumento Natural de Los Ajaches y el acceso al aparcamiento de Playa Mujeres, además de otros puntos del recorrido que presentan un mayor deterioro debido al intenso tránsito de vehículos, especialmente durante la temporada estival.

El municipio explica que estas labores buscan mejorar las condiciones de circulación en uno de los accesos más transitados del sur de Lanzarote, tanto por residentes como por visitantes que acuden a las conocidas playas de Papagayo.

Yaiza reclama una mayor implicación del Cabildo de Lanzarote

Coincidiendo con esta nueva actuación, el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, ha vuelto a reclamar al Cabildo de Lanzarote que asuma las competencias que, según sostiene el Ayuntamiento, le corresponden en la conservación del Monumento Natural de Los Ajaches.

El regidor recuerda que hace cerca de un año el Consistorio remitió a la Presidencia del Cabildo un informe elaborado por los servicios jurídicos municipales. En ese documento se expone que la institución insular, como órgano gestor de este espacio natural protegido, tiene responsabilidades en su mantenimiento, de acuerdo con lo establecido en las Normas de Conservación del monumento natural.

Desde el Ayuntamiento insisten en que, pese a que continúan realizando actuaciones para garantizar el buen estado de los accesos y de otros servicios, estas intervenciones exceden, a su juicio, las competencias estrictamente municipales.

El Consistorio pide una gestión coordinada del espacio protegido

El Ayuntamiento de Yaiza sostiene que seguirá atendiendo las necesidades más urgentes del entorno, aunque reclama una mayor coordinación entre administraciones para garantizar la conservación de Los Ajaches, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Lanzarote.

En este sentido, solicita que el Cabildo destine los recursos técnicos y económicos necesarios para asumir tareas como el mantenimiento periódico de las pistas de tierra, la renovación de la señalización del monumento natural, la limpieza del entorno y la mejora de los equipamientos existentes.

Además, el Consistorio recuerda que ya propuso la celebración de una reunión de carácter técnico y político en la que participen representantes del Cabildo, el Consejo de la Reserva de la Biosfera y los distintos grupos políticos con representación en la corporación insular. El objetivo sería analizar la situación actual de Los Ajaches y definir una estrategia conjunta para su conservación y gestión futura.

El Monumento Natural de Los Ajaches forma parte de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, un espacio protegido de gran valor ambiental y paisajístico que recibe miles de visitantes cada año, por lo que las administraciones coinciden en la importancia de garantizar su preservación y un mantenimiento adecuado de sus infraestructuras de acceso.