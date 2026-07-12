Remontada épica del Tritón para coronarse campeón de la Copa Vela Latina del Sur

El Tritón, patroneado por Cristian Sánchez, se proclamó este sábado campeón de la VI Copa Vela Latina del Sur tras una vibrante jornada final disputada en la bahía de Playa Blanca. El barquillo logró darle la vuelta a la clasificación y terminó alzándose con el título por un solo punto de ventaja sobre el Playa Dorada, de Aythami Quintana, que llegaba como líder a la última cita del campeonato.

La embarcación partía con tres puntos de desventaja antes de las dos regatas decisivas, disputadas a tres ceñidas cada una. Sin embargo, el Tritón supo interpretar mejor los cambios de viento y firmó un tercer puesto en la clasificación de la jornada, suficiente para completar la remontada y hacerse con el campeonato.

El Bernasan, patroneado por Gonzalo Morales, cerró la competición en la tercera posición de la general, a solo tres puntos del vencedor, completando así un podio íntegramente formado por barquillos de Playa Blanca.

El Tritón gana la VI Copa Vela Latina del Sur / LP/DLP

Un final de campeonato marcado por la igualdad

La emoción se mantuvo hasta la última manga. El Playa Dorada no logró mantenerse en las posiciones de cabeza el día decisivo y vio cómo el Tritón aprovechaba la igualdad de las regatas para hacerse con el título en la clasificación general.

El trofeo correspondiente a la última jornada fue para el Bernasan, que gracias a su regularidad escaló hasta el tercer puesto del campeonato. Por detrás finalizaron el Playa Blanca y el propio Tritón, ya convertido en campeón.

La entrega de trofeos tuvo lugar en el centro cultural La Aurora, donde navegantes, organizadores y aficionados compartieron el cierre de una edición que volvió a reunir a la familia de la vela latina del sur de Canarias. El acto estuvo presidido por los concejales de Deportes y Seguridad Ciudadana de Yaiza, Ángel Lago y Beatriz Vázquez.

El Tritón gana la VI Copa Vela Latina del Sur / LP/DLP

El Playa Blanca, condicionado por la lesión de su patrona

La jornada también dejó un contratiempo para el Playa Blanca, cuarto clasificado de la competición. Su patrona, Virginia Morales, tuvo que abandonar la regata tras la primera manga al sufrir molestias en una mano durante una maniobra.

La regatista fue trasladada a tierra para recibir asistencia sanitaria y fue sustituida en la caña por Joaquín Medina, mientras un tripulante suplente completó la embarcación para disputar el resto de la prueba.

El Tritón gana la VI Copa Vela Latina del Sur / LP/DLP

El Tritón recupera el título

Con este triunfo, el Tritón vuelve a inscribir su nombre en el palmarés de la Copa Vela Latina del Sur. La embarcación ya había conquistado el campeonato en 2024, temporada en la que también se proclamó campeona de Canarias en Arinaga, mientras que en 2025 finalizó como subcampeona tras el triunfo del Di Napoli, de Fuerteventura.

Por su parte, el Playa Dorada rozó el título después de liderar la clasificación durante buena parte del campeonato, mientras que el Bernasan fue de menos a más hasta terminar ocupando un puesto en el podio.

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La edición de este año volvió a confirmar la consolidación de la Copa Vela Latina del Sur como una de las principales citas de esta modalidad deportiva en Canarias. Organizada por el Ayuntamiento de Yaiza, la competición ha experimentado un importante crecimiento desde sus inicios y ya reúne a 17 barquillos procedentes de Lanzarote y Fuerteventura, consolidando una prueba que combina competición, tradición marinera y el ambiente festivo de las celebraciones de la Virgen del Carmen en Playa Blanca.