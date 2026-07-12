La vendimia de 2026 prevé recoger 2,5 millones de kilos de uva en la Isla

La vendimia de 2026 en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Lanzarote ha comenzado esta semana con varios días de antelación respecto a las previsiones iniciales. El motivo, según ha informado el Consejo Regulador de la DOP Vinos de Lanzarote, es el episodio de altas temperaturas registrado en la Isla, que ha acelerado la maduración de la uva en algunas parcelas.

El inicio de la campaña se produce de forma escalonada y se espera que la mayor parte de las bodegas comiencen la recogida entre mediados y finales de julio, una vez que los técnicos confirmen que cada viñedo ha alcanzado el grado óptimo de maduración.

Las primeras en iniciar la vendimia han sido Bodega David Fernández y Bodega Jable de Tao, a las que se ha incorporado posteriormente Bodega El Grifo, una de las bodegas con mayor trayectoria de la isla. En el caso de El Grifo, la recogida comenzó con las primeras partidas de uva destinadas a la elaboración de su vino espumoso Brut, mientrassigue progresivamente con el resto de la campaña.

Durante estos primeros días, la variedad protagonista está siendo la Malvasía Volcánica, la uva más representativas de la viticultura lanzaroteña y uno de los principales elementos diferenciadores de los vinos elaborados en la isla. Hasta el momento se han contabilizado alrededor de 1.000 kilos de uva recogidos.

El Consejo Regulador explica que la incorporación del resto de bodegas adscritas a la DOP se realizará de forma progresiva. La decisión dependerá del seguimiento realizado por los equipos técnicos en cada explotación agrícola, que determinarán el momento más adecuado para iniciar la cosecha en función del estado de la uva.

Este sistema permite adaptar el calendario de vendimia a las características de cada parcela, ya que factores como la orientación del terreno, la altitud o las condiciones climáticas pueden provocar diferencias en el ritmo de maduración. Aunque la campaña acaba de comenzar y todavía es pronto para realizar un balance definitivo, el presidente del Consejo Regulador, Jorge Rodríguez, estima que la producción de este año podría alcanzar aproximadamente 2,5 millones de kilos de uva. En 2025 se recogieron 843.000 kilos de uva en Lanzarote, según datos del Consejo Regulador, una de las cifras más bajas de la historia insular.

No obstante, recuerda que la cifra definitiva dependerá de la evolución de la vendimia durante las próximas semanas y del comportamiento de los viñedos hasta que finalice la recolección.

Rodríguez explica que el adelanto de la campaña responde directamente a las altas temperaturas registradas esta semana, que han acelerado la maduración de algunas parcelas y han llevado a varias bodegas a comenzar la recogida antes para preservar la calidad del fruto.

Viticultores y bodegas

El inicio de la vendimia se está desarrollando con la colaboración entre viticultores y bodegueros, que coordinan el ritmo de la recogida para asegurar que la uva llegue a las bodegas en las mejores condiciones posibles.

La vendimia constituye uno de los momentos más importantes del calendario agrícola de Lanzarote y da continuidad a un modelo de cultivo singular, reconocido por su adaptación al paisaje volcánico de la isla. Las cepas, protegidas por los tradicionales hoyos excavados en la ceniza volcánica y resguardadas por muros de piedra, permiten el aprovechamiento de la humedad en un entorno con escasas precipitaciones.

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Este sistema de cultivo ha convertido a la viticultura lanzaroteña en un referente por su capacidad de adaptación al medio y por la personalidad de los vinos que se producen bajo la DOP Vinos de Lanzarote.