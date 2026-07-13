Arrecife acoge una exposición sobre la lucha por la diversidad sexual

La Casa de la Cultura Agustín de la Hoz acoge hasta el 16 de julio la exposición itinerante Geografía de las Resistencias LGTBIQ+ en Canarias, organizada por la Dirección General de Diversidad del Gobierno de Canarias y el Servicio de Igualdad, Violencia de Género y Diversidad del Área de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife.

La exposición reúne testimonios, fotografías, documentos históricos, imágenes de archivo y relatos de vida que visibilizan las resistencias LGTBIQ+ en el Archipiélago y reivindican la memoria democrática de Canarias. Comisariada e investigada por Jen Dávila Arencibia y Nerea López Cabral, la muestra invita a recorrer la historia reciente de las islas a través de las vivencias, luchas y espacios que han marcado el camino hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+.

El recorrido expositivo aborda algunos de los episodios más significativos de la historia del colectivo en Canarias, desde la represión sufrida durante la dictadura franquista hasta la consolidación del movimiento por los derechos y libertades sexuales y de género. Entre sus contenidos más destacados figura la recuperación de la memoria del antiguo campo de concentración de Tefía, hoy reconocido como Lugar de Memoria Democrática LGTBIQ+, junto a testimonios de activistas y protagonistas que contribuyeron decisivamente a transformar la realidad social del Archipiélago.

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La inauguración contó con la participación de la concejala de Bienestar Social de Arrecife, Maite Corujo; el consejero insular del área, Marci Acuña; la coordinadora del Servicio Insular de Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Esther Gloria Rodríguez; la comisaria de la exposición, Guacimara Hernández; así como con representantes de colectivos LGTBIQ+ de la Isla y de Abigail González, concejala de Cultura de Arrecife. n