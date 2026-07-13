Arrecife instala zonas de sombra en cerca de 30 parques infantiles con una inversión de un millón de euros

El Ayuntamiento de Arrecife comenzará durante este verano la instalación de estructuras de sombra en cerca de 30 parques infantiles repartidos por los distintos barrios de la capital lanzaroteña. La actuación, adjudicada por un importe cercano al millón de euros, busca mejorar el confort y la protección frente a la radiación solar en las zonas de juego utilizadas por niños y familias.

Los trabajos forman parte del plan de modernización de los espacios públicos impulsado por el consistorio y se desarrollarán una vez lleguen a la isla las estructuras, que están siendo fabricadas fuera de Lanzarote y serán transportadas por vía marítima.

Según las previsiones municipales, las nuevas instalaciones estarán finalizadas antes del inicio del otoño, por lo que los parques comenzarán a disponer de estas zonas de sombra a partir del mes de septiembre.

Una actuación para mejorar la protección frente al sol

La intervención responde a una demanda trasladada por numerosas familias usuarias de los parques infantiles de Arrecife. El objetivo es reducir la exposición directa al sol durante el tiempo de juego, especialmente en una isla donde los niveles de radiación ultravioleta suelen ser elevados durante buena parte del año.

Las estructuras cubrirán las áreas de juegos infantiles mediante sistemas de sombreado de gran tamaño, diseñados para ofrecer protección frente a las condiciones meteorológicas y favorecer un uso más cómodo de estas instalaciones durante las horas de mayor incidencia solar.

La supervisión de los trabajos corresponderá a la Concejalía de Parques, responsable del seguimiento de la ejecución hasta su finalización.

Las estructuras ya están en fabricación

La empresa adjudicataria ya ha iniciado la fabricación de las cubiertas fuera de Lanzarote. Una vez concluido este proceso, los elementos serán trasladados a la isla por transporte marítimo para proceder a su montaje en los distintos parques infantiles.

El proyecto fue licitado por el Ayuntamiento el pasado mes de diciembre y se financia íntegramente con cargo al presupuesto municipal.

Con esta actuación, el consistorio pretende completar la renovación de las áreas de juego infantiles realizada durante los últimos meses, incorporando ahora un elemento que hasta el momento no estaba presente de forma generalizada en estos espacios.

La renovación de los parques alcanza una inversión cercana a los tres millones

La instalación de zonas de sombra se suma a las obras de modernización ejecutadas previamente en los parques infantiles de Arrecife, donde se han renovado los juegos y se ha instalado pavimento sintético, un material que mejora la seguridad de los menores y facilita el mantenimiento de las instalaciones.

Según los datos aportados por el Ayuntamiento, la inversión conjunta destinada a la renovación integral de los parques infantiles y a la colocación de estas nuevas cubiertas alcanza cerca de tres millones de euros durante el actual mandato.

Las actuaciones se han desarrollado en los distintos barrios de la capital con el objetivo de actualizar las áreas de ocio infantil y adaptar estos espacios a las necesidades actuales de las familias.

La protección solar, una medida recomendada en Canarias

La incorporación de zonas de sombra en parques infantiles responde también a las recomendaciones de los organismos sanitarios para reducir la exposición a la radiación ultravioleta, especialmente entre la población infantil.

Canarias registra con frecuencia índices UV elevados o muy elevados debido a su situación geográfica y a las condiciones climáticas del archipiélago. La exposición prolongada al sol, sobre todo durante las horas centrales del día, incrementa el riesgo de sufrir quemaduras y otros efectos asociados a la radiación solar.

Por este motivo, tanto las autoridades sanitarias como organismos especializados aconsejan combinar el uso de protector solar, ropa adecuada, gorras y gafas de sol con la búsqueda de espacios protegidos mediante sombra natural o artificial.

La instalación de cubiertas en las áreas de juego pretende favorecer precisamente que los menores puedan disfrutar de estos espacios con una mayor protección frente al sol, especialmente durante los meses de primavera y verano, cuando la intensidad de la radiación alcanza sus niveles más altos.

La actuación se integra en el plan de mejora de los barrios

El Ayuntamiento enmarca esta inversión dentro del conjunto de actuaciones de mejora que está desarrollando en diferentes zonas de Arrecife.

Además de la renovación de los parques infantiles, el consistorio señala que continúa ejecutando proyectos relacionados con la mejora de la accesibilidad, la renovación del pavimento en numerosas calles, la creación de nuevos equipamientos públicos y la modernización de instalaciones deportivas.

Con la incorporación de estas nuevas zonas de sombra, el municipio pretende completar la actualización de los parques infantiles distribuidos por la ciudad y ofrecer espacios más cómodos y seguros para el uso diario de las familias.