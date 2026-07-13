El Cabildo de Lanzarote licita el proyecto para modernizar el Centro de Biodiversidad Agrícola con una inversión de 63.558 euros

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha iniciado el proceso para definir la futura renovación del Centro de Biodiversidad Agrícola de Lanzarote (CBAL) mediante la licitación del contrato para redactar el anteproyecto, el proyecto básico y el proyecto de ejecución de esta actuación. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 63.558,45 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El objetivo de este contrato es diseñar una reforma integral de unas instalaciones consideradas estratégicas para el sector primario de la isla, con el propósito de adaptarlas a las necesidades actuales en materia de conservación agrícola, investigación, formación y divulgación.

Un proyecto para actualizar un centro clave para la agricultura de Lanzarote

Las instalaciones del Centro de Biodiversidad Agrícola de Lanzarote, situadas en Maneje, en el municipio de Arrecife, albergan una finca piloto de agricultura ecológica de más de tres hectáreas. En este espacio se desarrollan trabajos destinados a la conservación de variedades agrícolas tradicionales de la isla, entre ellas diferentes tipos de papas, tomates, legumbres y sandías.

Además de preservar estos cultivos, el centro desempeña un papel relevante en la recuperación de especies agrícolas locales y en la transferencia de conocimientos al sector agrario, a través de actividades de carácter técnico y formativo.

Samuel Martín (i), consejero de Paisaje y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Lanzarote / La Provincia

La futura actuación pretende responder a las limitaciones que presentan actualmente las instalaciones, tanto desde el punto de vista funcional como estructural.

La reforma abordará mejoras en infraestructuras y nuevos espacios

Según recoge la licitación, el documento técnico deberá plantear una intervención que permita modernizar el complejo y adecuarlo a la normativa vigente.

Entre las actuaciones previstas figuran:

Mejora de la seguridad estructural de los edificios.

de los edificios. Adaptación a los criterios de accesibilidad universal .

. Renovación de las redes de saneamiento, fontanería y suministro eléctrico .

. Modernización de las infraestructuras hidráulicas y energéticas.

Creación de nuevos espacios destinados a la formación, investigación y conservación agrícola.

Asimismo, el proyecto estudiará la rehabilitación de oficinas y aulas polivalentes, la mejora de los invernaderos experimentales y la adecuación de las zonas destinadas al almacenamiento y la maquinaria agrícola.

Otro de los apartados destacados será la actualización del banco de germoplasma, junto con la modernización de la cámara frigorífica utilizada para conservar semillas y material vegetal. También se analizará la restauración de infraestructuras hidráulicas y la incorporación de sistemas para el aprovechamiento de aguas pluviales, una medida orientada a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos.

El diseño deberá contemplar además la integración de elementos propios del paisaje agrícola lanzaroteño, como los muros de piedra volcánica y otras soluciones constructivas respetuosas con el entorno.

El Cabildo busca reforzar la conservación del patrimonio agrícola

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señaló que esta actuación representa una apuesta por consolidar uno de los principales espacios dedicados a la conservación del patrimonio agrícola insular.

En este sentido, destacó que el reconocimiento internacional obtenido por el modelo agrario tradicional de Lanzarote obliga a seguir dotando a la isla de infraestructuras capaces de proteger ese legado, fomentar la innovación y favorecer el relevo generacional dentro del sector.

Por su parte, el consejero de Paisaje y Soberanía Alimentaria, Samuel Martín, explicó que la licitación supone el primer paso para convertir el Centro de Biodiversidad Agrícola en unas instalaciones más modernas y preparadas para afrontar las necesidades futuras del sector primario.

Según indicó, el proyecto deberá combinar criterios de sostenibilidad, accesibilidad, innovación e integración paisajística, con el objetivo de ofrecer una infraestructura adaptada a las demandas reales de la agricultura lanzaroteña.

El reconocimiento SIPAM refuerza la importancia de esta actuación

La transformación del Centro de Biodiversidad Agrícola adquiere una especial relevancia tras el reconocimiento concedido a Lanzarote como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2025.

Esta distinción internacional reconoce el valor de los sistemas agrícolas tradicionales de la isla, desarrollados en un territorio marcado por la escasez de agua y las condiciones volcánicas, y subraya la necesidad de conservar tanto los conocimientos asociados como las variedades agrícolas locales.

La modernización del CBAL se enmarca en esa estrategia de protección del patrimonio agrario, facilitando mejores instalaciones para la investigación, la conservación de recursos fitogenéticos y la formación de agricultores y profesionales del sector.