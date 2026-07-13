La campeona olímpica Carolina Marín clausura la Universidad de Verano de Lanzarote con una intervención sobre resiliencia, liderazgo y fortaleza mental

La Universidad de Verano de Lanzarote ha puesto el punto final el pasado viernes, 10 de julio, a su segunda edición tras dos jornadas de conferencias, mesas de debate y talleres centrados en la gestión de los destinos de turismo deportivo, una modalidad que continúa ganando peso en la estrategia turística de Canarias. El encuentro, celebrado en Marina Hub Lanzarote, en Arrecife, reunió a representantes de las administraciones públicas, profesionales del sector turístico, expertos universitarios, empresas y estudiantes para analizar los retos que plantea el crecimiento de este segmento desde una perspectiva sostenible.

El cierre del programa estuvo protagonizado por la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín, quien compartió con los asistentes una reflexión sobre la importancia de la resiliencia, la capacidad de adaptación y la fortaleza mental, valores que, según explicó durante su intervención, trascienden el ámbito deportivo y pueden aplicarse también a la gestión de proyectos y de destinos turísticos.

La iniciativa, organizada por la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL), contó con la colaboración de distintas instituciones académicas y administraciones públicas y ya prepara una nueva edición para 2027.

Ascensión Toledo (i), Eva Crespo, Carolina Martín y Fátima Febles, en la Universidad de Verano de Lanzarote 2026 / La Provincia

Carolina Marín pone el broche final con una charla sobre resiliencia y liderazgo

La clausura de la Universidad de Verano tuvo como principal protagonista a Carolina Marín, una de las deportistas españolas más laureadas de las últimas décadas. La campeona olímpica, varias veces campeona del mundo y de Europa y galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024, participó en el espacio inspirador titulado El mundo como pista: deporte de alto rendimiento, turismo y resiliencia.

Durante una conversación conducida por la periodista Fátima Febles, responsable de Deportes de Radio Televisión Canaria, Marín abordó aspectos relacionados con la preparación psicológica, la superación de lesiones y la capacidad para afrontar situaciones adversas, poniendo el foco en cómo estas experiencias pueden servir de referencia para otros ámbitos profesionales.

Su intervención cerró un programa que buscó establecer conexiones entre el deporte de alto rendimiento, la planificación de destinos turísticos y la necesidad de desarrollar modelos sostenibles y adaptados a los desafíos actuales.

Una segunda jornada centrada en la gobernanza del turismo deportivo

El último día del encuentro estuvo dedicado al eje temático "Gestión, capacidad y gobernanza", con varias ponencias orientadas a analizar el crecimiento del turismo deportivo y su impacto sobre el territorio.

La jornada comenzó con la conferencia "Gestión de capacidad en destinos de turismo deportivo", impartida por Ana Vallejo Gil, fundadora de MQSostenible, Sport & Green Events. Durante su exposición se abordaron cuestiones relacionadas con la planificación de los destinos y la necesidad de equilibrar la actividad turística con la conservación del entorno y la calidad de vida de la población residente.

Posteriormente se celebró la mesa de debate "Convivencias residentes-visitantes-entorno", moderada por el profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote José Juan Padrón Álvarez.

Asistentes a la Universidad de Verano de Lanzarote 2026 / La Provincia

En este espacio participaron Diana de León Betancor, del Servicio Insular de Deportes del Cabildo de Lanzarote; Pepo Batista Falcón, vinculado al Rally Islas Canarias-Rally de España, y Pedro Hernández Camacho, también profesor de la EUTL. Los participantes intercambiaron opiniones sobre la convivencia entre la actividad turística, la organización de eventos deportivos y la protección del territorio insular.

Talleres prácticos y propuestas para un modelo sostenible

Además de las conferencias, el programa incluyó un taller práctico sobre el diagnóstico de los impactos del turismo deportivo, impartido por Sergio Suárez Rosa, coordinador del Área de Proyectos de Innovaris Consultores.

La actividad permitió analizar herramientas para evaluar las consecuencias económicas, sociales y ambientales que generan los eventos deportivos y la llegada de visitantes vinculados a este segmento turístico.

La conferencia de clausura de carácter técnico estuvo a cargo del viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria Díaz, quien presentó la ponencia "Gobernar el éxito: hacia un modelo de gobernanza del turismo deportivo en Canarias".

Durante esta intervención se abordó la necesidad de impulsar fórmulas de coordinación entre administraciones, empresas y agentes sociales para planificar el desarrollo del turismo deportivo desde criterios de sostenibilidad y gestión compartida.

Balance positivo de la organización

Tras la finalización del encuentro, la consejera de Educación del Cabildo de Lanzarote, Ascensión Toledo, realizó una valoración positiva del desarrollo de esta segunda edición.

La responsable insular destacó la variedad del programa y el nivel de los contenidos ofrecidos, además de subrayar la intención de consolidar esta iniciativa académica durante los próximos años para reforzar la oferta formativa de la isla también durante el verano.

En la misma línea se expresó la directora de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, Eva Crespo, quien señaló que uno de los principales objetivos del proyecto era reunir en un mismo espacio a administraciones públicas, universidad, empresas, profesionales y estudiantes.

Según indicó, la colaboración entre todos estos actores resulta fundamental para diseñar estrategias que contribuyan al desarrollo del turismo y avanzar en la preparación de la próxima edición, prevista para 2027.

Por su parte, el coordinador de la Universidad de Verano, Juan Antonio Carreño, puso en valor la participación tanto del profesorado como de los asistentes, destacando que este tipo de encuentros contribuyen a reforzar el papel del deporte como parte de la actividad turística de Lanzarote y ayudan a consolidar una oferta formativa especializada.

El turismo deportivo gana protagonismo en la estrategia de Lanzarote

Entre las entidades colaboradoras figuró SPEL-Turismo Lanzarote, cuyo consejero delegado, Héctor Fernández, defendió la importancia del turismo deportivo como uno de los segmentos estratégicos para la isla.

No obstante, incidió en que este crecimiento debe producirse respetando el territorio, el medio ambiente y el bienestar de la población residente. En este contexto, destacó el papel de iniciativas formativas como la Universidad de Verano para mejorar la cualificación de los profesionales encargados de organizar y gestionar eventos deportivos.

Fernández señaló además que la formación especializada resulta clave para diseñar competiciones y actividades ajustadas a criterios técnicos y sostenibles, en consonancia con la estrategia que desarrolla la isla a través de la marca Lanzarote Sports Destination.

Una iniciativa que busca consolidarse en el calendario académico

La Universidad de Verano de Lanzarote nació con el objetivo de ofrecer un espacio de reflexión y formación sobre cuestiones relacionadas con el turismo, uno de los principales motores económicos de la isla. En esta segunda edición, el protagonismo recayó en el turismo deportivo, una modalidad que combina la celebración de competiciones y eventos con la práctica deportiva de visitantes nacionales e internacionales.

Este segmento ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, especialmente en territorios como Canarias, donde las condiciones climáticas permiten desarrollar actividades al aire libre durante prácticamente todo el año. Sin embargo, distintos organismos especializados insisten en la necesidad de que su desarrollo vaya acompañado de una planificación que garantice el equilibrio entre la actividad económica, la conservación del entorno y la calidad de vida de la población local.

Con la clausura de esta edición, la organización da por finalizado un encuentro que ha reunido a especialistas de distintos ámbitos para reflexionar sobre estos retos y que ya trabaja en la preparación de la Universidad de Verano de Lanzarote 2027.