Ecologistas en Acción Lanzarote pide eliminar las excursiones turísticas en vehículos a motor en La Graciosa

La asociación Ecologistas en Acción Lanzarote ha presentado alegaciones a la propuesta de modificación de la Ordenanza Reguladora del Tráfico en la isla de La Graciosa, del Ayuntamiento de Teguise, al considerar que los cambios planteados podrían suponer un retroceso en la protección ambiental de este espacio natural.

Entre sus principales peticiones figura la supresión de las excursiones turísticas realizadas en vehículos a motor, salvo en aquellos casos excepcionales relacionados con emergencias, residentes o labores de gestión del territorio.

El colectivo sostiene que la modificación de la normativa no está suficientemente respaldada por argumentos técnicos, jurídicos o ambientales que justifiquen un aumento del tráfico motorizado en una isla que forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, uno de los espacios protegidos más relevantes de Canarias.

Defensa del modelo de movilidad implantado desde 2005

En sus alegaciones, la organización recuerda que la ordenanza actualmente en vigor, aprobada en 2005, fue diseñada para limitar al máximo la circulación de vehículos a motor y favorecer un modelo de movilidad basado en los desplazamientos a pie y en bicicleta.

Según Ecologistas en Acción, ese planteamiento ha permitido preservar la identidad paisajística y los valores ambientales de La Graciosa durante las últimas dos décadas, restringiendo el uso de vehículos motorizados únicamente a situaciones concretas y justificadas.

La asociación considera que la propuesta de modificación supone un cambio significativo respecto a ese modelo de gestión, especialmente por el incremento previsto en el número de autorizaciones para vehículos destinados a excursiones turísticas.

Turistas en Caleta del Sebo, en La Graciosa, en una imagen de archivo. / La Provincia

Preocupación por el aumento del tráfico de vehículos

Uno de los aspectos que más preocupa al colectivo ecologista es que la nueva redacción de la ordenanza contempla pasar de dos vehículos autorizados para excursiones turísticas, como establecía la normativa de 2005, a quince vehículos.

La organización advierte de que el impacto ambiental no depende únicamente del número de vehículos en circulación, sino también de otros factores asociados al uso continuado de las pistas de tierra.

Entre ellos cita la compactación del suelo, el aumento del polvo en suspensión, el ruido, la alteración del paisaje, el desgaste de los caminos y las molestias que estas actividades pueden ocasionar a la fauna silvestre que habita en la isla.

A su juicio, todos estos efectos deben ser evaluados antes de adoptar decisiones que incrementen el tráfico motorizado en un espacio especialmente sensible desde el punto de vista ecológico.

Proponen visitas guiadas a pie o en bicicleta

Como alternativa al modelo planteado en la modificación de la ordenanza, Ecologistas en Acción propone sustituir las excursiones turísticas en vehículos a motor por programas de visitas guiadas a pie o en bicicleta.

La entidad considera que este tipo de actividades serían más compatibles con la conservación del entorno y contribuirían a desarrollar un modelo de turismo adaptado a la fragilidad ambiental de La Graciosa.

Asimismo, plantea que los desplazamientos entre los núcleos habitados de la isla se realicen mediante transporte público colectivo, mientras que las pistas que conducen a espacios como Playa de Las Conchas, Montaña Amarilla o Playa Francesa queden reservadas al tránsito peatonal y ciclista.

La propuesta contempla únicamente excepciones para vehículos de emergencias, residentes cuando existan motivos justificados y aquellos destinados a trabajos de gestión y conservación del Parque Natural.

El colectivo apela al principio de no regresión ambiental

En sus alegaciones, la asociación también hace referencia a la doctrina del Tribunal Supremo, recordando que distintas sentencias han señalado que las administraciones públicas no pueden reducir el nivel de protección ambiental ya alcanzado en un espacio protegido sin una justificación reforzada.

Este criterio jurídico, conocido como principio de no regresión ambiental, establece límites a la capacidad de las administraciones para rebajar medidas de protección cuando estas ya forman parte del marco normativo de conservación.

Ecologistas en Acción entiende que cualquier modificación de la regulación del tráfico en La Graciosa debe garantizar que no se comprometan los objetivos de conservación de uno de los espacios naturales con mayor valor ecológico del archipiélago canario.