Las Fiestas del Carmen 2026 arrancan en La Graciosa con el pregón de la maestra María Elena González Vega

La isla de La Graciosa dio ayer domingo el pistoletazo de salida a las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Carmen 2026 con la celebración del tradicional pregón, un acto que reunió a vecinos, visitantes y representantes institucionales en la explanada del muelle de Caleta del Sebo. La encargada de inaugurar oficialmente las celebraciones fue María Elena González Vega, directora del CEO La Graciosa, quien ofreció un discurso centrado en la historia, la educación y el fuerte vínculo de la población con la octava isla.

El inicio de las fiestas marca el comienzo de un programa que se desarrollará hasta el próximo 28 de julio, con actividades religiosas, culturales, deportivas e infantiles dirigidas a vecinos y turistas.

Un pregón marcado por el arraigo y la memoria de la isla

Durante su intervención, María Elena González Vega realizó un recorrido por sus experiencias personales y profesionales vinculadas a La Graciosa. La pregonera destacó el papel que desempeña la educación en una comunidad insular como la graciosa y puso en valor el compromiso de quienes, a lo largo de los años, han contribuido a conservar las tradiciones y la identidad de la isla.

Su discurso estuvo centrado en el sentimiento de pertenencia de los habitantes de La Graciosa y en la importancia de transmitir ese legado a las nuevas generaciones, resaltando la estrecha relación entre la comunidad educativa y la vida social y cultural del territorio.

El acto congregó a numerosos asistentes que quisieron acompañar el inicio de una de las celebraciones más importantes del calendario festivo local.

Agrupación El Pavón, anoche, durante el acto del pregón en las Fiestas del Carmen 2026 en La Graciosa / La Provincia

Una celebración con gran tradición

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, agradeció a la pregonera haber aceptado la invitación para abrir las fiestas y subrayó la importancia que tiene la festividad del Carmen para los vecinos de La Graciosa.

Según señaló, estas celebraciones contribuyen a reforzar el sentimiento de identidad de la población y permiten mantener vivas unas costumbres que forman parte del patrimonio cultural de la isla.

Por su parte, el concejal de Cultura y Festejos, Andoni Machín, destacó la implicación de la comisión organizadora, de los colectivos locales y de la ciudadanía en la preparación del programa festivo, resaltando el elevado grado de participación que caracteriza cada edición.

Tras el pregón, la primera jornada concluyó con la actuación musical del grupo El Pavón, que puso el ambiente festivo a la noche inaugural.

La procesión marítima, uno de los actos centrales

El programa continuará durante las próximas semanas con propuestas para todas las edades. Uno de los momentos más esperados llegará el 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, considerada la patrona de los marineros.

Ese día se celebrará, a las 12:00 horas, la solemne función religiosa dedicada a la Virgen. Ya por la tarde, a partir de las 17:00 horas, tendrá lugar la Celebración de la Palabra, tras la que comenzará la tradicional Procesión Marítima, uno de los actos más representativos de estas fiestas.

Esta procesión constituye una de las manifestaciones religiosas y populares con mayor arraigo en La Graciosa. Cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes que acompañan la imagen de la Virgen del Carmen en un recorrido por el mar, en homenaje a la patrona y en recuerdo de la estrecha relación histórica de la isla con la actividad pesquera.

La programación se extenderá hasta el 28 de julio

Las celebraciones continuarán el 17 de julio con una eucaristía prevista para las 20:00 horas, tras la cual tendrá lugar la tradicional Procesión Terrestre por las calles de Caleta del Sebo.

Este recorrido volverá a reunir a buena parte de la población y de quienes visitan la isla durante estas fechas, consolidándose como uno de los actos con mayor participación del programa.

Además de los eventos religiosos, las Fiestas del Carmen incluyen actividades culturales, deportivas, infantiles y de ocio que se desarrollarán hasta el 28 de julio, con el objetivo de ofrecer una programación variada y mantener una tradición profundamente ligada a la historia de La Graciosa y de sus habitantes.