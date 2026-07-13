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Licitadas las obras de la nueva red de agua potable del Camino del Barranco en San Bartolomé de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote impulsa un nuevo concurso tras quedar desierta la anterior licitación

Domingo Cejas (i), María Jesús Tovar y Oswaldo Betancort, en el municipio de San Bartolomé

Domingo Cejas (i), María Jesús Tovar y Oswaldo Betancort, en el municipio de San Bartolomé / La Provincia

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Mar Molina

El Cabildo de Lanzarote ha abierto el proceso de licitación para ejecutar las obras de la nueva red de distribución de agua potable en el Camino del Barranco, en el municipio de San Bartolomé. La actuación, que cuenta con un presupuesto cercano a 220.000 euros y un plazo de ejecución previsto de seis semanas, permitirá llevar el suministro de agua potable a una zona que hasta ahora depende del abastecimiento mediante camiones cisterna.

El proyecto está cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y forma parte de la estrategia de mejora de las infraestructuras hidráulicas impulsada por la corporación insular para ampliar la cobertura de la red de abastecimiento y reducir las carencias existentes en distintos puntos de la isla.

Una actuación para mejorar el abastecimiento en una zona agrícola

Las obras se desarrollarán en el Camino del Barranco, situado al sur del casco urbano de San Bartolomé, en dirección a Montaña Blanca, con acceso desde la carretera insular LZ-302.

Se trata de un entorno de carácter principalmente agrícola donde, hasta el momento, no existe una red pública de distribución de agua potable. Esta circunstancia obliga a que tanto las viviendas como parte de las explotaciones agrícolas dependan del suministro mediante vehículos cisterna.

Con la ejecución de esta infraestructura, el Cabildo pretende dotar a la zona de un servicio estable y mejorar las condiciones de abastecimiento para los residentes y las fincas ubicadas en este enclave del municipio.

Una licitación renovada tras quedar desierta en 2025

Esta actuación ya fue objeto de una primera convocatoria durante 2025, aunque el procedimiento quedó desierto al no presentarse ninguna empresa interesada en ejecutar los trabajos.

Tras esa situación, el Cabildo decidió revisar y actualizar el proyecto técnico con el objetivo de hacerlo más viable y garantizar que la futura red pudiera atender tanto las necesidades de las viviendas como las de las explotaciones agrícolas existentes en la zona.

La actualización del proyecto también permitió mantener la financiación prevista y evitar la pérdida de los recursos asignados a través del FDCAN.

Financiación del FDCAN

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señaló que esta nueva licitación responde al compromiso de seguir mejorando las infraestructuras hidráulicas de la isla y de ofrecer soluciones a núcleos que durante años han carecido de servicios básicos como el abastecimiento de agua potable.

Por su parte, la vicepresidenta y responsable del Área de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, destacó el papel del Fondo de Desarrollo de Canarias como herramienta para impulsar inversiones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

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La actuación se integra dentro de la línea estratégica de "Inversiones en Infraestructuras" financiada por este programa autonómico, destinado a promover proyectos de interés para el desarrollo económico y social de Canarias.

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