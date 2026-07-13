Nuevo animal varado en la costa de Canarias: localizado un zifio este lunes en Caleta de Caballo (Lanzarote)

Un nuevo animal varado ha aparecido este lunes en la costa de Canarias. En esta ocasión, quienes se han visto sorprendidos son los bañistas de Caleta de Caballo, en Lanzarote, al ver cómo los equipos de emergencia se afanaban en sacar el cadáver del animal del agua.

Según informa La Voz de Lanzarote, se trataría de un ejemplar de zifio de Blainville.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron Bomberos Voluntarios de Lanzarote, personal de rescate y Protección Civil, así como agentes de Medio Ambiente del Cabildo.

Momentos en el que sacan el cuerpo del animal del agua. / L. P.

Zifio de Blainville

El zifio de Blainville es una especie acostumbrada a habitar las aguas canarias. Pueden llegar a medir 4,7 metros y hasta una tonelada de peso.

Un estudio de investigadores de la Universidad de La Laguna destacaba de esta especie que puede permanecer entre 45 minutos y una hora buceando a profundidades de entre 1.000 y 1.500 metros.