Retiran más de 321 toneladas de residuos de los márgenes de las carreteras de Lanzarote en lo que va de 2026

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha retirado más de 321.600 kilogramos de residuos de los márgenes de las carreteras insulares entre los meses de enero y julio de 2026. La actuación forma parte de las tareas habituales de conservación que desarrolla el Área de Obras Públicas para mantener la red viaria en condiciones de seguridad y mejorar el estado del entorno.

Los trabajos se llevan a cabo de forma periódica en distintos puntos de la isla a través del servicio de conservación de carreteras, que además de retirar basura y enseres abandonados realiza labores de limpieza y acondicionamiento de los márgenes de las vías.

Trabajos de limpieza para mejorar la seguridad y el paisaje

Las actuaciones incluyen la recogida de diferentes tipos de residuos depositados de forma inadecuada junto a las carreteras, así como la eliminación de objetos y enseres abandonados que pueden afectar tanto a la seguridad vial como a la imagen del paisaje insular.

Desde el Cabildo destacan que estas labores contribuyen a mantener las carreteras en mejores condiciones para conductores y peatones, además de favorecer la conservación del entorno natural y reducir el impacto visual que generan los vertidos incontrolados.

El consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, señaló que la retirada de más de 321 toneladas de residuos refleja el trabajo que realiza diariamente el personal encargado del mantenimiento de la red viaria. No obstante, considera que el elevado volumen de basura recogida también pone de manifiesto la necesidad de seguir reforzando la concienciación ciudadana para evitar el abandono de residuos en espacios públicos.

El Cabildo mantendrá las actuaciones durante todo el año

El responsable insular indicó que el objetivo es seguir desarrollando estas tareas de conservación de manera continuada para que las carreteras de Lanzarote y La Graciosa sean más seguras, estén mejor cuidadas y ofrezcan una imagen acorde con el valor paisajístico de la isla.

Asimismo, recordó que la conservación de los espacios públicos requiere la colaboración tanto de las administraciones como de la ciudadanía, ya que el abandono de residuos supone un problema ambiental y económico al obligar a destinar recursos públicos a su retirada.

El Área de Obras Públicas ha confirmado que estos trabajos continuarán desarrollándose de forma periódica en los diferentes municipios de la isla como parte del mantenimiento ordinario de la red viaria y de las acciones dirigidas a preservar el entorno.