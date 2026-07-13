San Bartolomé estrena una red de senderos con siete rutas gratuitas para descubrir su patrimonio y paisajes volcánico

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha presentado la Red de Senderos Locales de San Bartolomé, un nuevo programa que ofrecerá siete rutas guiadas gratuitas entre los meses de julio y diciembre de 2026. La iniciativa tiene como objetivo acercar a residentes y visitantes al patrimonio natural, histórico, cultural y etnográfico del municipio a través de recorridos por algunos de sus espacios más representativos.

El proyecto apuesta por un modelo de turismo vinculado al conocimiento del territorio, fomentando al mismo tiempo la práctica de actividad física y el respeto por el entorno. Los itinerarios recorrerán paisajes volcánicos, zonas agrícolas, espacios arqueológicos y lugares ligados a la historia y las tradiciones de San Bartolomé.

Una propuesta para conocer el municipio a pie

La nueva red nace con la intención de poner en valor la riqueza paisajística y cultural del municipio mediante rutas interpretadas que permitan comprender mejor la identidad de esta parte de Lanzarote.

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, destacó que esta programación pretende ofrecer una forma diferente de descubrir el municipio, combinando el disfrute de la naturaleza con el conocimiento de su historia y su patrimonio.

Según explicó, la iniciativa busca que tanto la población local como quienes visitan la isla puedan recorrer estos espacios desde una perspectiva respetuosa con el medio ambiente y vinculada al turismo sostenible.

Cartel genérico de rutas guiadas en San Bartolomé. / La Provincia

Por su parte, el concejal de Turismo, Mamadou Yero Sy Cisse, señaló que cada recorrido ha sido diseñado para ofrecer una experiencia distinta, integrando elementos relacionados con la naturaleza, la agricultura, la arqueología, el paisaje y la cultura tradicional.

Además, indicó que el programa incorpora propuestas adaptadas a diferentes perfiles de participantes, incluyendo una ruta especialmente pensada para familias.

Siete recorridos entre volcanes, viñedos y espacios históricos

La programación comenzará el próximo 19 de julio con la ruta "Senderismo entre Chimidas y Tajaste", un itinerario de dificultad baja-media que permitirá recorrer antiguos caminos rurales y contemplar las panorámicas de Caldera Honda y Caldera Llana, dos de los conos volcánicos más conocidos de la isla.

El calendario continuará el 16 de agosto con una Ruta Poética por San Bartolomé, mientras que el 20 de septiembre se desarrollará una caminata por El Cabezo, centrada en los tradicionales paisajes de viñedos característicos de Lanzarote.

El 4 de octubre tendrá lugar la actividad "Descubre San Bartolomé en familia", concebida para facilitar la participación de personas de todas las edades mediante un recorrido adaptado.

Posteriormente, el 18 de octubre, el protagonismo será para El Jable, una ruta que pondrá el foco en el entorno de Zonzamas, un espacio de gran interés histórico y arqueológico.

El programa continuará el 15 de noviembre con el recorrido "Las Maretas de Guatisea", dedicado a explicar la importancia del agua en la historia de Lanzarote y los sistemas tradicionales utilizados para su aprovechamiento.

La programación finalizará el 13 de diciembre con una ruta por Montaña Blanca, uno de los paisajes volcánicos y arqueológicos más destacados del municipio.

Cartel de rutas guiadas este año en San Bartolomé. / La Provincia

Inscripción gratuita con plazas limitadas

Todas las rutas se celebrarán en domingo y tendrán una duración aproximada de tres horas.

La mayoría de los recorridos comenzarán a las 09:00 horas, mientras que la actividad familiar está prevista para las 10:00 horas.

La participación será completamente gratuita, aunque el Ayuntamiento recuerda que las plazas son limitadas. Por este motivo será necesario realizar una inscripción previa a través de WhatsApp, utilizando el número 646 032 160, donde también se facilitará información detallada sobre cada una de las actividades.