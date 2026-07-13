Dónde ver gratis en pantalla gigante en Lanzarote el partido España-Francia del Mundial de Fútbol

El Ayuntamiento de Arrecife ha organizado para mañana, martes 14 de julio, una concentración de aficionados con motivo de la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que enfrentará a las selecciones de España y Francia. El encuentro podrá seguirse en una pantalla gigante instalada en el recinto del Estadio Lava Live, situado en la avenida Fred Olsen, junto al Parque Temático y en las proximidades de la playa de El Reducto.

La iniciativa está impulsada por las áreas municipales de Turismo y Comercio y Deportes, con la colaboración del Lava Live Festival, que cede la infraestructura ya instalada en este espacio para convertirlo en un punto de encuentro para los aficionados al fútbol.

El objetivo es ofrecer un lugar donde residentes y visitantes puedan compartir el partido en un ambiente colectivo y seguir uno de los encuentros más importantes del campeonato.

Rodri, de nuevo titular. / Agencias

Entrada gratuita y apertura desde las 20:00 horas

Según ha informado el consistorio, el recinto abrirá sus puertas a partir de las 20:00 horas, coincidiendo con el inicio del encuentro entre España y Francia.

El acceso será gratuito y no será necesario retirar entrada con antelación. Además de la retransmisión del partido en una pantalla de gran formato, la organización ha previsto actividades de animación, música y servicio de barras en el interior del recinto.

Cartel para ver gratis en pantalla gigante en Arrecife el partido de semifinales entre España y Francia del Mundial de Fútbol / La Provincia

Desde el Ayuntamiento se recomienda acudir con tiempo suficiente para facilitar la entrada y disfrutar del ambiente previo al comienzo del encuentro.

La cita tendrá lugar en el mismo espacio que acoge las jornadas musicales del Lava Live Festival 2026, aprovechando las instalaciones ya preparadas para este evento.

Una invitación para vivir el fútbol en comunidad

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha animado a la ciudadanía a participar en esta convocatoria, dirigida tanto a residentes como a quienes visitan la isla durante estas fechas.

Bajo el lema Arrecife se viste de rojo, la organización invita a los asistentes a acudir con los colores de la selección española para crear un ambiente similar al de las grandes citas internacionales del fútbol.

La propuesta busca convertir el recinto en una gran grada al aire libre donde compartir la emoción del partido y apoyar a la selección nacional durante una eliminatoria decisiva del Mundial.

España busca un puesto en la final del Mundial

El partido enfrentará a España y Francia en una de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio de Dallas y otorgará al vencedor una plaza para la gran final del torneo.

La organización municipal recuerda que este tipo de concentraciones ya se han celebrado anteriormente en Arrecife con motivo de otros grandes acontecimientos deportivos, reuniendo a numerosos aficionados para seguir juntos los partidos de la selección española.

Con esta nueva iniciativa, el Ayuntamiento pretende fomentar la participación ciudadana y ofrecer una alternativa de ocio vinculada a uno de los eventos deportivos con mayor seguimiento internacional.