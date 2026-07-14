Arrecife instala una segunda pantalla gigante para ver el partido de fútbol España-Francia: la nueva ubicación

La Plaza de Valterra, en Arrecife, se convertirá este martes en un punto de encuentro para los aficionados al fútbol con la retransmisión en pantalla gigante de la semifinal del Mundial que enfrentará a las selecciones de España y Francia, prevista para las 20:00 horas.

La iniciativa ha sido organizada por la Comisión de Fiestas del Carmen en Valterra, que ha decidido incorporar este evento al programa festivo con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan seguir juntos el encuentro y apoyar a la selección española en su intento de alcanzar la final del campeonato, prevista para el próximo domingo.

El recinto contará además con ventorrillos y un ambiente pensado para que personas de todas las edades puedan disfrutar de la cita deportiva en un entorno festivo.

El cambio obliga a modificar el programa de las fiestas

La celebración de esta retransmisión ha supuesto algunos cambios en la programación de las Fiestas del Carmen de Valterra, que cuentan con la colaboración de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife, dirigida por el teniente de alcalde Echedey Eugenio.

Como consecuencia, dos de los actos previstos inicialmente para este martes han quedado aplazados. Se trata de la representación teatral de 'Jesucristo Superstar' y del espectáculo de playback 'Sensaciones'. La organización ha informado de que ambos eventos se celebrarán en una nueva fecha que será comunicada próximamente.

El pregón de las Fiestas del Carmen en Valterra 2026 (Arrecife) / La Provincia

Suspendido el concierto de Pepe Benavente por motivos de salud

La Comisión de Fiestas también ha comunicado la suspensión de la actuación de Pepe Benavente, prevista para este miércoles. Según ha explicado la organización, la cancelación responde a motivos de salud del artista, quien ha anunciado públicamente que deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica en un hombro.

Pese a este cambio, el programa del miércoles mantiene otros actos destacados. A partir de las 20:00 horas se celebrarán la Gala Infantil y la elección de Miss y Mister Valterra, dos actividades que la organización espera que vuelvan a congregar a un numeroso público en la plaza.

Pepe Benavente suspende sus conciertos por motivos de salud

Las fiestas continúan con una amplia participación

Los organizadores confían en que la retransmisión del partido reúna a numerosos vecinos, del mismo modo que ocurrió durante la jornada del lunes, cuando la Plaza de Valterra acogió distintas actividades con una destacada asistencia de público.

Entre los actos celebrados figuraron el playback 'Alegría', la Gala de Elección de Lady Valterra y las actuaciones musicales de Diego Hernández y del Mariachi Azteca, dentro de un programa que combina propuestas culturales, musicales y de ocio para todos los públicos.

Gala de elección de Lady Valterra 2026. / La Provincia

Las Fiestas del Carmen de Valterra continúan así con un calendario de actividades que se irá adaptando a las circunstancias, manteniendo el objetivo de ofrecer espacios de encuentro y participación para los vecinos del barrio y el resto de asistentes.