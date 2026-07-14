Lanzarote incrementa un 22% las sanciones por infracciones medioambientales y endurece el control en los espacios protegidos

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha reforzado las actuaciones destinadas a proteger los espacios naturales de la isla mediante un incremento de la vigilancia y de la actividad sancionadora frente a las conductas que dañan el entorno. La Corporación Insular ha asegurado este martes que el objetivo es mejorar la conservación de la Reserva de la Biosfera, reducir las infracciones ambientales y garantizar el cumplimiento de la normativa en las zonas de mayor valor ecológico.

Los datos facilitados por la institución reflejan un aumento de los expedientes sancionadores durante el último año. Mientras que en 2024 se tramitaron 250 expedientes, en 2025 la cifra ascendió a 305, lo que representa un incremento del 22%. Además, durante los primeros meses de 2026, la Unidad de Agentes Medioambientales ya ha registrado 130 nuevas denuncias, una cifra que mantiene la tendencia al alza en la actividad inspectora.

Junto al incremento de las inspecciones, el Cabildo también ha anunciado un endurecimiento de las medidas de control sobre determinadas infracciones, especialmente aquellas relacionadas con el acceso a espacios protegidos o actuaciones que afectan a áreas de alta sensibilidad ecológica, donde las sanciones pueden alcanzar los 4.500 euros en los casos considerados graves.

Más recursos para la vigilancia ambiental

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que la conservación del patrimonio natural continúa siendo una de las prioridades de la institución insular.

Según explicó, la protección de la biodiversidad requiere combinar medidas de vigilancia, labores de concienciación y un régimen sancionador que contribuya a prevenir comportamientos que puedan deteriorar los espacios naturales.

En la misma línea, el consejero de Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera, Samuel Martín, señaló que el refuerzo del servicio pretende agilizar la respuesta ante las infracciones y mejorar la protección del territorio.

Entre las medidas adoptadas figura el aumento permanente de efectivos de la Unidad de Agentes Medioambientales, que actualmente dispone de diez profesionales, una plantilla que, según el Cabildo, duplica la existente al inicio del actual mandato.

Samuel Martín, consejero de Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

El Cabildo insiste en la necesidad de actualizar la planificación territorial

Durante la presentación del balance, Samuel Martín también hizo referencia a la planificación territorial de Lanzarote y La Graciosa.

El consejero recordó que ambas islas continúan funcionando con un Plan Insular de Ordenación del Territorio aprobado en 1991, un documento que considera desfasado para responder a las necesidades actuales de conservación y desarrollo.

Asimismo, señaló que la ordenación del territorio constituye una herramienta esencial para compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y la calidad de vida de la población residente.

Cambia el perfil de las infracciones detectadas

Uno de los aspectos más destacados del balance es el cambio experimentado en el tipo de denuncias tramitadas por los agentes medioambientales.

Durante 2025, el mayor número de expedientes correspondió al urbanismo ilegal en suelo rústico, que representó el 32,1 % del total.

Sin embargo, en 2026 la principal causa de actuación ha pasado a estar relacionada con el uso indebido de vehículos.

Según los datos oficiales, el 40,8 % de las infracciones detectadas este año corresponden a estacionamientos fuera de las zonas autorizadas o a la circulación por pistas y caminos donde el tránsito no está permitido.

Este cambio, según el Cabildo, refleja una mayor presión sobre determinados espacios naturales derivada tanto del incremento de visitantes como del uso de vehículos en áreas ambientalmente sensibles.

Las excursiones en buggies centran parte de la vigilancia

Entre las actuaciones recientes destaca el aumento del control sobre las excursiones organizadas con buggies en suelo rústico.

El Cabildo recuerda que estos vehículos no pueden circular por vías no asfaltadas dentro de espacios naturales protegidos, al considerar que su paso puede ocasionar daños sobre el terreno y alterar los hábitats de diversas especies.

Como ejemplo de esta política sancionadora, la institución informó de la imposición de una multa administrativa de 4.500 euros a una empresa dedicada al turismo activo por una infracción considerada grave en el Monumento Natural de Los Ajaches.

Además, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, se inició otro expediente tras detectar una caravana de seis buggies circulando por el Barranco de Las Piletas, en Guatiza.

Según el Cabildo, el recorrido se realizó sin autorización por una zona considerada crítica para la reproducción de aves endémicas amenazadas, entre ellas el guirre, el cernícalo majorero y la lechuza majorera.

La institución insular también anunció que estudia la viabilidad jurídica de restringir este tipo de excursiones en determinados espacios por sus posibles efectos sobre el medio natural y sobre los tradicionales cultivos en enarenados.

Mayor control en los espacios naturales más sensibles

El endurecimiento de la vigilancia también afecta a otros enclaves protegidos de Lanzarote.

En el Parque Natural de Los Volcanes, los agentes han impuesto multas de 1.800 euros por acceder de forma ilegal a cráteres incluidos en áreas de protección integral, como Pico Partido, Volcán del Cuervo o Montaña de El Golfo.

Asimismo, se han aplicado sanciones de hasta 360 euros por estacionar vehículos fuera de las zonas expresamente habilitadas.

Sanciones por drones, acampadas y circulación fuera de senderos

La actividad inspectora también se ha intensificado en otros espacios protegidos de la isla.

En La Geria, los vuelos de drones sin autorización han dado lugar a sanciones de entre 360 y 600 euros.

Dentro de este mismo espacio figura además una propuesta de sanción de 3.001 euros contra una persona que realizó un descenso con esquís por una montaña protegida, una actuación considerada incompatible con la normativa de conservación.

Por su parte, el Parque Natural del Archipiélago Chinijo concentra actuaciones relacionadas con diferentes comportamientos prohibidos.

Entre ellas figuran:

150 euros por acampadas ilegales en la playa de Bajo Risco.

por acampadas ilegales en la playa de Bajo Risco. 90 euros por hacer fuego en zonas donde está prohibido.

por hacer fuego en zonas donde está prohibido. Hasta 900 euros por circular en bicicleta fuera de los senderos autorizados.

En la Reserva Natural de La Corona, el Cabildo también mantiene dispositivos específicos para evitar el acceso no autorizado al Jameo de la Puerta Falsa, donde se han impuesto múltiples sanciones individuales de 120 euros.

Objetivo: preservar el patrimonio natural de la isla

Lanzarote fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1993, un reconocimiento internacional que pone de relieve el equilibrio entre la actividad humana y la conservación del territorio.

La isla alberga numerosos espacios naturales protegidos de gran valor ecológico, geológico y paisajístico, por lo que las administraciones mantienen programas de vigilancia destinados a minimizar el impacto de actividades incompatibles con la conservación de estos enclaves.

El incremento de las actuaciones inspectoras responde, según el Cabildo, a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y preservar estos espacios para las generaciones futuras.