El PSOE de Lanzarote acusa a Oswaldo Betancort de impulsar una "cacería judicial" contra Dolores Corujo

El PSOE de Lanzarote ha acusado este martes al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, de promover una estrategia con fines políticos contra la secretaria general insular del partido, María Dolores Corujo. Las declaraciones fueron realizadas por el secretario de Organización de la formación socialista, José Juan Cruz Saavedra, quien sostiene que desde la institución insular se está reforzando un procedimiento judicial dirigido contra la dirigente socialista, en relación al 'caso Sosa', procedimiento que investiga el pago del sueldo como consejero liberado de Sanidad en el anterior mandato del Cabildo de Lanzarote al médico Juan Manuel Sosa (quien concurrió en la lista de CC-NC en las elecciones de 2023), bajo la presidencia de Corujo.

Según manifestó Cruz, el origen de esta situación se encuentra en una denuncia presentada por el director insular de la Presidencia del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, David Montes, que, a juicio del PSOE, tendría un carácter político y formaría parte de una estrategia para perjudicar a la líder socialista en la isla. El hecho de que Corujo sea diputada por la provincia de Las Palmas en el Congreso, le otorga su condición de aforada, por lo que el caso ha pasado ahora al Tribunal Supremo.

El PSOE cuestiona la contratación de un director insular

Durante sus declaraciones, José Juan Cruz afirmó que Oswaldo Betancort contrató a un director insular con el objetivo de impulsar esa denuncia, un cargo que, según indicó, supone un coste cercano a 75.000 euros anuales para las arcas públicas.

El dirigente socialista aseguró que la actuación inicial "era solo el primer paso" de una estrategia que, según sostiene, pretende debilitar políticamente a María Dolores Corujo.

Asimismo, señaló que la reciente decisión del Consejo Insular de Gobierno de autorizar al presidente del Cabildo a emprender acciones legales refuerza, a su juicio, esa interpretación.

José Juan Cruz Saavedra (c) en un acto del PSOE de Lanzarote. / La Provincia

Votación del Consejo Insular de Gobierno

José Juan Cruz también hizo referencia al desarrollo de la votación en el Consejo Insular de Gobierno, indicando que la autorización para iniciar acciones legales salió adelante con la abstención del Partido Popular y del consejero Armando Santana.

Desde el PSOE consideran que esta decisión responde a una estrategia política impulsada por Coalición Canaria, formación que gobierna el Cabildo de Lanzarote.

En este sentido, el responsable de Organización del partido afirmó que el objetivo sería tratar de implicar judicialmente a la secretaria general socialista.

Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo de Lanzarote / La Provincia

El PSOE vincula la iniciativa a la gestión del Cabildo

En sus declaraciones, Cruz sostuvo además que el presidente del Cabildo estaría recurriendo a la vía judicial para desviar la atención sobre su gestión al frente de la institución insular.

El dirigente socialista acusó a Oswaldo Betancort de realizar, según sus palabras, un uso partidista de la justicia mediante la promoción de actuaciones dirigidas contra una representante de la oposición.

Por el momento, la nota difundida por el PSOE recoge exclusivamente la posición de esta formación política respecto a este asunto. No incluye una valoración o respuesta del presidente del Cabildo de Lanzarote ni del grupo de gobierno insular sobre las acusaciones formuladas.