Los trabajadores de Montañas del Fuego y el Castillo de San José estrenan uniformes basados en los diseños de César Manrique

Los trabajadores de Montañas del Fuego y del Castillo de San José ya utilizan los nuevos uniformes diseñados a partir de las creaciones originales de César Manrique, una iniciativa impulsada por los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) del Cabildo de Lanzarote que busca recuperar una de las señas de identidad históricas de estos espacios, creados por el artista lanzaroteño.

El consejero delegado de los Centros, Ángel Vázquez, visitó ambos enclaves para conocer de primera mano las impresiones de la plantilla tras la implantación de las nuevas prendas. Según explicó, la renovación pretende reforzar la identidad de los centros y recuperar elementos vinculados a la imagen creada por el artista lanzaroteño, cuya influencia sigue siendo una de las principales referencias culturales y turísticas de la isla.

Uniformes que recuperan el legado de César Manrique

Durante su visita, Vázquez destacó que esta actuación permite recuperar un símbolo estrechamente ligado a la historia de Lanzarote y al trabajo desarrollado por César Manrique en la integración del arte, la arquitectura y el paisaje.

El responsable de los Centros señaló que las nuevas prendas contribuyen a reforzar el sentimiento de pertenencia de los trabajadores y a proyectar una imagen coherente con la identidad de unos espacios que forman parte del patrimonio cultural y turístico de la isla.

Así son los nuevos uniformes de Montañas del Fuego

En Montañas del Fuego, situadas en el Parque Nacional de Timanfaya, la plantilla vuelve a vestir las tradicionales camisas blancas inspiradas en los diseños originales de César Manrique.

Entre las principales novedades destaca la recuperación del conocido volcán estampado sobre el pecho, un elemento gráfico que durante años identificó al personal de este centro turístico. En el caso de los maitres, este símbolo aparece en color rojo.

Además, el personal de la tienda incorpora una camisa blanca con cuello mao, mientras que los nuevos uniformes también alcanzan a los guías, guardas y al personal encargado de la limpieza de las instalaciones.

Nuevos uniformes de los trabajadores de los Centros Turísticos del Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Según Centros Turísticos, el objetivo es mantener una imagen homogénea sin perder la personalidad propia de cada puesto de trabajo.

El Castillo de San José apuesta por una imagen renovada

La renovación también ha llegado al Castillo de San José, donde el diseño de los uniformes se adapta a la estética del restaurante ubicado en este espacio cultural.

En este caso predominan los tonos azul petróleo, utilizados por el personal de sala. Los camareros incorporan chaleco, mientras que el maitre viste una chaqueta del mismo color.

Al igual que ocurre en Montañas del Fuego, tanto el personal de vigilancia como el de limpieza disponen ya de nuevas prendas adaptadas a sus funciones.

Nuevos uniformes de los trabajadores del Castillo de San José, uno de los Centros Turísticos del Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Materiales sostenibles y mayor comodidad para la plantilla

Además del componente estético, los nuevos uniformes han sido confeccionados con tejidos modernos, transpirables y sostenibles, una característica que, según los Centros de Arte, Cultura y Turismo, busca mejorar la comodidad durante la jornada laboral y facilitar el desempeño diario de los trabajadores.

La utilización de materiales más ligeros y resistentes responde también a las condiciones ambientales de algunos de estos espacios, especialmente aquellos situados al aire libre o con una elevada afluencia de visitantes.

La renovación llegará al resto de los Centros Turísticos

La implantación de la nueva imagen corporativa continuará en los próximos días con la incorporación de los uniformes al resto de centros gestionados por los CACT.

Entre ellos figuran los Jameos del Agua y el Jardín de Cactus, donde se recuperarán los tradicionales colores diseñados por César Manrique: lila para los maitres y naranja para el personal de sala.

Por su parte, en el Mirador del Río, el personal de restauración vestirá de azul, mientras que el maitre utilizará prendas en color lila.

En el Monumento al Campesino, la renovación apostará por recuperar el traje típico, compuesto por camisa de cuello mao y fajín a la cintura, en consonancia con la estética tradicional del espacio.