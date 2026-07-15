La Graciosa celebra este jueves la procesión marítima de la Virgen del Carmen con más de 50 embarcaciones

La isla de La Graciosa vivirá este jueves 16 de julio una de las jornadas más esperadas de su calendario festivo con la celebración del día grande de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Carmen. La tradicional Procesión Marítima de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, volverá a reunir a vecinos, visitantes y decenas de embarcaciones en un acto que combina tradición, sentimiento religioso y el estrecho vínculo que la población mantiene con el mar.

Como cada año, esta celebración constituye uno de los momentos más representativos de las fiestas y uno de los eventos con mayor participación popular de la octava isla canaria. La imagen de la Virgen recorrerá las aguas que rodean La Graciosa acompañada por una flotilla de barcos engalanados, en un homenaje a quienes viven del mar y en recuerdo de las personas fallecidas en él.

Una jornada con actos religiosos durante todo el día

El programa previsto para este jueves comenzará a las 10:00 horas con la eucaristía de los peregrinos, una celebración dirigida a las personas que se desplazan hasta la isla para participar en las fiestas.

Posteriormente, a las 12:00 horas, tendrá lugar la Solemne Función Religiosa dedicada a Nuestra Señora del Carmen, uno de los actos litúrgicos centrales de la programación.

Ya por la tarde, a partir de las 17:00 horas, se celebrará la Celebración de la Palabra, que dará paso a la esperada Procesión Marítima, el acto más emblemático de la festividad.

Procesión Marítima de la Virgen del Carmen en La Graciosa, en una edición anterior. / La Provincia

La imagen de la Virgen embarcará en el 'Nuevo Abuela Carmen', desde donde recorrerá la costa acompañada por decenas de embarcaciones particulares y profesionales que participan cada año en esta tradición.

Durante el recorrido también se realizará la habitual ofrenda floral en memoria de las personas fallecidas en el mar, uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Más de medio centenar de embarcaciones acompañarán a la patrona

La edición de este año volverá a contar con una amplia participación del sector marítimo y de particulares.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Teguise, más de 50 embarcaciones se han inscrito para acompañar a la Virgen del Carmen durante su recorrido por el mar.

Esta elevada participación convierte la procesión en uno de los actos más vistosos de las fiestas y en un reflejo del fuerte arraigo que la devoción a la patrona mantiene entre los habitantes de La Graciosa y de otros puntos de Lanzarote.

La Virgen del Carmen está considerada tradicionalmente la protectora de los marineros y de quienes desarrollan su actividad en el mar, motivo por el que numerosas localidades costeras de Canarias celebran cada verano procesiones marítimas en su honor.

Música, poesía y bendición en el muelle

Una vez finalice el recorrido por el litoral y la imagen regrese al puerto, continuará la programación prevista para el día grande de las fiestas.

En el muelle se celebrará la bendición de la imagen de la Virgen, seguida de la interpretación del Ave María, que correrá a cargo de Juan Antonio "El Charro".

La jornada también incluirá actuaciones musicales de la Parranda El Lagar de Teseguite y de la Agrupación Folclórica y Cultural Altaja, que pondrán el broche musical a una celebración marcada por las tradiciones populares.

Además, durante el acto se hará entrega del Premio de Poesía Inocencia Páez, un reconocimiento incluido dentro del programa festivo.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha animado tanto a la población local como a quienes visitan Lanzarote durante estos días a acercarse a La Graciosa para participar en una celebración que forma parte de la historia y de la identidad cultural del municipio.

Refuerzo del transporte marítimo entre Órzola y La Graciosa

Ante la elevada afluencia de personas que se espera durante las fiestas, las dos navieras que operan habitualmente la conexión entre Órzola y La Graciosa reforzarán sus servicios con trayectos extraordinarios.

Biosfera Express ha programado una salida adicional desde La Graciosa el jueves 16 de julio a las 20:30 horas. Además, el sábado 18 incorporará dos conexiones desde Órzola hacia La Graciosa, a las 20:30 y 21:30 horas, mientras que el domingo 19 ofrecerá tres salidas extraordinarias desde la isla a las 06:00, 06:15 y 06:40 horas.

Por su parte, Líneas Romero añadirá un servicio especial el jueves 16, con salida desde La Graciosa a las 21:00 horas. También reforzará la conexión el sábado 18, con un trayecto desde La Graciosa hacia Órzola a las 20:00 horas y otro desde Órzola hacia la isla a las 21:00 horas. El domingo 19 habilitará una salida adicional desde La Graciosa a las 06:30 horas.

A estas conexiones marítimas se suma un servicio especial de guaguas de Intercity, que facilitará los desplazamientos desde Lanzarote. El servicio partirá desde Arrecife hacia Órzola el sábado a las 19:00 horas, mientras que el regreso desde Órzola hasta la capital lanzaroteña se realizará el domingo a las 07:00 horas.

Recomendación de planificar el viaje

Desde el Ayuntamiento de Teguise se recomienda a quienes tengan previsto asistir a los actos que organicen su desplazamiento con suficiente antelación.

El Consistorio aconseja reservar los billetes de barco con tiempo y consultar previamente la disponibilidad de plazas, ya que el Día del Carmen suele ser una de las jornadas con mayor afluencia de visitantes del año en La Graciosa.