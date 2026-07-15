Recuperación de terrenos agrícolas en Lanzarote para impulsar la sostenibilidad y la participación ciudadana

La Reserva de la Biosfera de Lanzarote y La Graciosa, dependiente del Cabildo de Lanzarote, ha realizado una visita de seguimiento a cinco de los siete proyectos que cuentan con financiación de la entidad para desarrollar durante 2026 iniciativas vinculadas a la conservación del medio ambiente, la agricultura sostenible, la biodiversidad y la participación ciudadana. La jornada permitió conocer sobre el terreno el avance de las actuaciones impulsadas por distintas asociaciones y colectivos que trabajan en diferentes puntos de la isla con el objetivo común de fomentar un modelo de desarrollo más respetuoso con el territorio.

La visita estuvo encabezada por el consejero de la Reserva de la Biosfera, Samuel Martín, acompañado por parte del equipo técnico del organismo. Durante el recorrido, los responsables de Arrecife Natura, Reflota, Perma Terra, Participas y Trib-Arte explicaron los resultados obtenidos hasta el momento y los objetivos que persiguen sus respectivos proyectos, todos ellos seleccionados por su contribución a la protección del patrimonio natural, su impacto social y su compromiso con la sostenibilidad.

La Reserva de la Biosfera prepara una nueva convocatoria de ayudas

Durante la visita, Samuel Martín puso en valor el trabajo que desarrollan las entidades participantes y destacó la importancia de mantener este tipo de iniciativas en el tiempo. El consejero adelantó además que en las próximas fechas se publicará una nueva convocatoria de subvenciones correspondiente al ejercicio 2026, con la finalidad de seguir respaldando proyectos centrados en la conservación del entorno y la sensibilización ambiental.

Proyectos de recuperación de terrenos agrícolas en Lanzarote subvencionados por la Reserva de la Biosfera / La Provincia

Según explicó, estas ayudas buscan favorecer propuestas que contribuyan a reforzar la protección del territorio, fomentar prácticas sostenibles y promover la implicación de la ciudadanía en el cuidado de los recursos naturales de Lanzarote y La Graciosa.

Recuperar terrenos agrícolas y favorecer la integración social

Uno de los proyectos visitados fue "Chingafa: Regeneración ambiental, económica y social", impulsado por la asociación cultural y social Trib-Arte. La iniciativa se desarrolla en una finca de aproximadamente una hectárea que permanecía abandonada y que ha sido recuperada para la producción agrícola mediante técnicas agroecológicas.

Actualmente, en este espacio se cultivan plantas aromáticas, batatas, catorce variedades de pitaya, cultivos hortícolas y granos procedentes de semillas autóctonas. Paralelamente, se realizan trabajos de compostaje destinados a incrementar la materia orgánica del suelo, una práctica que permitirá optar a la certificación de productos sostenibles.

Arrecife Natura, Reflota, Perma Terra, Participas y Trib-Arte muestran los resultados de sus respectivas acciones hasta la fecha

Además del componente ambiental, el proyecto incorpora una importante dimensión social. La asociación ofrece formación en técnicas agrícolas a jóvenes migrantes llegados a Canarias en patera que ya han alcanzado la mayoría de edad, facilitando su aprendizaje y favoreciendo su integración. Una vez finalizan el proceso formativo, muchos de ellos actúan como referentes para otras personas que atraviesan situaciones similares.

Huertos comunitarios para fortalecer la vida en comunidad

Otra de las iniciativas respaldadas por la Reserva de la Biosfera es "Huertos Comunitarios para la Sostenibilidad", desarrollada por la asociación Perma Terra.

La entidad cuenta actualmente con ocho bancales en producción, más de un centenar de personas asociadas y ocho grupos autónomos de trabajo que promueven el aprendizaje colectivo en torno a la agricultura.

Además de impartir formación sobre técnicas de cultivo, el proyecto presta especial atención a las dinámicas de grupo y a las relaciones personales. Sus responsables consideran que la creación de comunidades sólidas y participativas resulta esencial para garantizar la continuidad de este tipo de iniciativas ambientales y sociales.

Proyectos de recuperación de terrenos agrícolas en Lanzarote subvencionados por la Reserva de la Biosfera / La Provincia

Biodiversidad, semillas locales y agricultura ecológica

La asociación Participas desarrolla el proyecto "Sembrando Biodiversidad: Dinamización Agroecológica y Participación Ciudadana" en una finca municipal de 6.500 metros cuadrados situada en Tegoyo, en el municipio de Tías.

El espacio sirve como punto de encuentro para vecinos y colectivos interesados en la agricultura ecológica y alberga diferentes actuaciones destinadas a la recuperación de semillas tradicionales, la creación de anillos de biodiversidad y la promoción de prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente.

La iniciativa también pone el foco en la agricultura de secano, característica de Lanzarote, y recibe periódicamente la visita de centros educativos y otros colectivos sociales. Asimismo, desarrolla acciones relacionadas con la custodia del territorio, un modelo de colaboración entre propietarios, administraciones y ciudadanía para favorecer la conservación del patrimonio natural.

Formación para conservar la flora autóctona de Lanzarote

Entre los proyectos subvencionados también figura "Semillas para la Educación, Divulgación, Conservación e Investigación de la Flora Nativa y Endémica", promovido por Arrecife Natura.

Esta iniciativa está dirigida tanto a estudiantes de botánica como a personas interesadas en conocer mejor los espacios naturales de la isla. A través de salidas de campo, los participantes aprenden a identificar especies silvestres y a reconocer sus semillas, además de conocer los protocolos para realizar una recolección responsable que no afecte a las poblaciones naturales.

El programa también aborda la normativa vigente relacionada con la conservación de la flora y subraya el papel que desempeñan los bancos de semillas en la protección de la biodiversidad insular y en la preservación de especies autóctonas para las generaciones futuras.

Agricultura regenerativa frente a los desafíos del campo

La cooperativa agraria Reflota participa en este programa de ayudas mediante el proyecto "Regenerando Lanzarote y La Graciosa", centrado en la difusión de la agricultura regenerativa.

La entidad organiza talleres de iniciación en esta forma de cultivo, que busca mejorar la salud del suelo y favorecer ecosistemas agrícolas más resilientes. Las personas que completan la formación reciben un carné de agentes regeneradores, como reconocimiento a los conocimientos adquiridos.

Los responsables del proyecto explicaron que durante los últimos meses han tenido que hacer frente a una plaga de cochinilla americana, una circunstancia que ha supuesto un reto para los cultivos. No obstante, aseguran que continúan desarrollando su actividad apostando por la capacidad de adaptación que históricamente ha caracterizado al sector agrícola lanzaroteño.