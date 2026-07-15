Teguise reclama al Estado que autorice la construcción de nuevos nichos en el cementerio de La Graciosa

El Ayuntamiento de Teguise ha solicitado al Gobierno de España que desbloquee el expediente necesario para ejecutar la construcción de nuevos nichos en el cementerio de San Simeón, en La Graciosa. El Consistorio considera que esta actuación responde a una necesidad urgente de la población de la isla y asegura que la tramitación permanece paralizada a la espera de una autorización que depende de la Demarcación de Costas, organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Desde la administración municipal sostienen que el proyecto constituye una reivindicación histórica de los vecinos de La Graciosa y recuerdan que el Ayuntamiento ya ha completado todos los procedimientos administrativos que son de su competencia para poder iniciar las obras.

El inicio de las obras depende de la autorización de Costas

Según explica el Ayuntamiento, el expediente ha superado los trámites municipales y cuenta con los informes sectoriales y las autorizaciones ambientales exigidas para este tipo de actuaciones. Sin embargo, el cambio en las competencias sobre los terrenos donde se ubica el cementerio hace imprescindible obtener el visto bueno de la Demarcación de Costas antes de poder adjudicar e iniciar los trabajos.

Esta autorización es el último paso administrativo pendiente para que el proyecto pueda ejecutarse.

Olivia Duque, alcaldesa de Teguise, en el cementerio de La Graciosa. / La Provincia

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha señalado que la construcción de estos nuevos nichos no debería sufrir más retrasos, al tratarse de un servicio público esencial para los residentes de La Graciosa. La regidora sostiene que el Ayuntamiento ha impulsado esta iniciativa desde el principio y considera que la actuación debe resolverse con la mayor rapidez posible.

El Ayuntamiento defiende que ha cumplido con sus obligaciones

Desde el Consistorio insisten en que, aunque la autorización final no depende de la administración local, el Ayuntamiento mantiene un papel activo para intentar acelerar la tramitación.

En este sentido, Olivia Duque asegura que la responsabilidad municipal pasa por defender los intereses de la ciudadanía ante las administraciones competentes cuando una actuación depende de otros organismos. La alcaldesa afirma que el Ayuntamiento continuará realizando las gestiones necesarias para que el expediente avance y pueda autorizarse cuanto antes.

Asimismo, sostiene que La Graciosa debe recibir la misma agilidad administrativa que cualquier otro territorio, especialmente cuando se trata de infraestructuras consideradas básicas para la población.

Una demanda histórica de los vecinos de La Graciosa

La ampliación del cementerio de San Simeón lleva tiempo siendo una de las demandas planteadas por los habitantes de la octava isla. El crecimiento de las necesidades del camposanto ha llevado al Ayuntamiento a impulsar este proyecto, que considera prioritario para garantizar la prestación de este servicio.

El Consistorio recuerda que la construcción de nuevos nichos permitirá dar respuesta a una necesidad real de las familias residentes en La Graciosa, evitando que la falta de espacio siga condicionando el funcionamiento del cementerio.

Mientras llega la autorización definitiva, el Ayuntamiento asegura que mantiene un seguimiento permanente del expediente y que continuará colaborando con las administraciones implicadas para facilitar su resolución. Además, muestra su disposición a apoyar cualquier iniciativa que contribuya a agilizar la tramitación administrativa y permita comenzar las obras lo antes posible.

La actuación se enmarca dentro de las competencias compartidas entre distintas administraciones públicas, una circunstancia habitual en proyectos que afectan a espacios sometidos a normativa de costas o protección ambiental. En estos casos, la coordinación entre organismos resulta determinante para que las infraestructuras puedan ejecutarse dentro de los plazos previstos.