'Buchito de Café', en San Bartolomé, Lanzarote: un espacio de encuentro entre las mujeres del municipio

El programa 'Buchito de Café', impulsado por el Ayuntamiento de San Bartolomé a través de la Concejalía de Igualdad y con la colaboración de la Asociación Mararía, cierra una nueva edición con una media de 30 participantes por sesión y con presencia en distintos núcleos del municipio. La iniciativa mantiene su objetivo de crear espacios de convivencia, intercambio de experiencias y participación entre mujeres.

El proyecto desarrolla encuentros semanales con actividades culturales, formativas, creativas y relacionadas con el bienestar.

La programación permite generar espacios de relación entre vecinas de diferentes edades y localidades, además de favorecer la creación de redes de apoyo y la participación comunitaria.

El Ayuntamiento facilita también un servicio de transporte para recoger a las asistentes en distintos puntos del municipio, una medida destinada a mejorar la accesibilidad y facilitar la incorporación de mujeres de todos los pueblos de San Bartolomé.

Un programa recuperado tras la pandemia del Covid-19

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, destaca que el 'Buchito de Café' representa “mucho más que un programa de actividades” y señala que se trata de “un espacio donde se crean relaciones, se comparte conocimiento y se fortalecen los lazos entre vecinas de diferentes generaciones y de todos los pueblos del municipio”.

Pérez también añade que el Ayuntamiento mantiene su apoyo a iniciativas vinculadas con “la participación, la convivencia y el bienestar de la ciudadanía”, dentro de las políticas municipales de promoción de la igualdad y la vida comunitaria.

La concejala de Igualdad, Mónica de León, explica que el programa cuenta con una trayectoria consolidada en San Bartolomé y que únicamente tuvo una interrupción durante la pandemia.

“Hace dos años decidimos recuperarlo desde el área de Igualdad porque entendíamos que seguía siendo una herramienta muy valiosa para combatir la soledad no deseada, fortalecer las relaciones personales y crear comunidad”, señala.

Talleres, cultura y bienestar en distintos espacios de San Bartolomé

La edición desarrollada durante este periodo incluye propuestas como talleres de escritura creativa, biodanza, dinámicas grupales, psicomotricidad a través de la música, círculos de canto, cine fórum y charlas sobre salud y autocuidado.

La programación incorpora también presentaciones de libros, actividades relacionadas con el Carnaval y el Día de Canarias, además de visitas culturales, excursiones y encuentros comunitarios en diferentes puntos de la isla.

La variedad de contenidos permite adaptar las actividades a los intereses de las participantes y combinar aprendizaje, ocio compartido y espacios de diálogo. El programa fomenta también hábitos vinculados al envejecimiento saludable y la participación activa de las mujeres del municipio.

Nuevas actividades previstas después del verano

Mónica de León adelanta que la programación continuará en septiembre con nuevos encuentros y actividades. “Tras el descanso estival retomaremos la programación en el mes de septiembre con nuevas actividades y encuentros para seguir ofreciendo este espacio de participación y bienestar a las mujeres del municipio”, indica.

La concejala agradece la implicación de las participantes, que “semana tras semana hacen suyo este proyecto y contribuyen a construirlo entre todas”, y destaca que el programa mantiene su crecimiento como espacio de referencia para el encuentro y la convivencia.

Con el cierre de esta edición, el Ayuntamiento de San Bartolomé reafirma su apuesta por las políticas de igualdad y por iniciativas orientadas a reforzar la participación social, el bienestar emocional y las relaciones comunitarias.

'Buchito de Café' continúa así como un proyecto vinculado a la vida social del municipio gracias al trabajo conjunto con la Asociación Mararía y a la participación de sus asistentes.