El Cabildo de Lanzarote pide a Haría proteger el Taro de Charco del Palo por su valor patrimonial

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa solicita al Ayuntamiento de Haría la inclusión del Taro de Charco del Palo en el Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales Culturales por su valor histórico, etnográfico, arqueológico y paisajístico.

El Cabildo de Lanzarote ha solicitado al Ayuntamiento de Haría que incorpore el conocido como Taro de la Atalaya o de las Tabaibas, ubicado en Charco del Palo, al Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales Culturales, con el objetivo de garantizar su conservación y protección de acuerdo con la normativa autonómica sobre patrimonio cultural.

La comunicación ha sido remitida por la Inspección Insular de Patrimonio Histórico, que considera que esta construcción tradicional reúne valores suficientes para ser reconocida y preservada. La petición se fundamenta en lo establecido en la Ley 11/2019, de Patrimonio Cultural de Canarias, que atribuye a los ayuntamientos la elaboración y actualización de sus catálogos de bienes culturales.

Valor patrimonial del Taro de la Atalaya

La actuación de la institución insular comenzó después de que varios vecinos alertaran de la existencia del taro, además de la asociación cultural Pueblo Maho y Ecologistas en Acción de Lanzarote, y mostraran su preocupación por un proyecto urbanístico autorizado en la parcela donde se encuentra esta construcción tradicional.

Tras recibir el aviso ciudadano, el 24 de junio el Servicio de Patrimonio Histórico solicitó al Ayuntamiento de Haría el expediente correspondiente a la actuación urbanística prevista para estudiar su posible incidencia sobre el elemento patrimonial.

Una vez analizada la documentación remitida por el consistorio, la Inspección Insular de Patrimonio Histórico concluyó que las obras autorizadas, consistentes en la apertura de un nuevo vial y la ejecución de aceras, no afectan físicamente de forma directa al taro.

No obstante, el informe técnico determina que el inmueble posee un importante interés histórico, etnográfico, arqueológico y paisajístico, por lo que recomienda formalmente su incorporación al catálogo municipal para garantizar su protección futura.

Un ejemplo de la arquitectura tradicional de piedra seca de Lanzarote

El informe elaborado por los técnicos del Cabildo destaca que el Taro de la Atalaya o de las Tabaibas constituye un ejemplo representativo de la arquitectura tradicional de piedra seca, una técnica constructiva ampliamente utilizada en Lanzarote y otras islas para responder a las particulares condiciones climáticas y agrícolas del territorio.

Estas edificaciones estuvieron estrechamente ligadas durante siglos a las actividades agrícolas y ganaderas de la isla, formando parte del paisaje rural y del modo de vida de campesinos y pastores. Además de su utilidad original, hoy representan un valioso testimonio de la historia y de las formas tradicionales de aprovechamiento del territorio.

La conservación de este tipo de construcciones contribuye a mantener la memoria colectiva y la identidad cultural de Lanzarote, al tiempo que ayuda a preservar un patrimonio vinculado al paisaje insular.

Reconocimiento a la colaboración ciudadana

El presidente del Cabildo de Lanzarote y consejero de Patrimonio Histórico, Oswaldo Betancort, agradeció la implicación de los vecinos que comunicaron la existencia del taro.

Según explicó, este elemento patrimonial no había sido identificado previamente por las administraciones públicas, por lo que la información facilitada por la ciudadanía ha permitido poner en marcha el procedimiento para valorar su protección.

Betancort destacó que esta colaboración refleja el compromiso de la población con la conservación del patrimonio histórico de la isla y subrayó la importancia de que la ciudadanía participe en la detección y defensa de este tipo de bienes culturales.

Asimismo, recordó que, una vez constatados los valores patrimoniales del inmueble, corresponde a las administraciones actuar conforme a la legislación vigente para garantizar su conservación.

El Cabildo ofrece asistencia técnica para su protección

Además de solicitar la inclusión del taro en el catálogo municipal, el Cabildo ha trasladado al Ayuntamiento de Haría su disposición a colaborar desde el punto de vista técnico durante el proceso de protección del bien.

La institución insular también recuerda que cualquier actuación administrativa que pueda afectar a esta construcción deberá ser comunicada al Cabildo, que ejercerá las competencias que le atribuye la legislación autonómica en materia de patrimonio histórico.

La incorporación del inmueble al catálogo municipal permitiría dotarlo de un marco específico de protección, facilitando que futuras intervenciones tengan en cuenta sus valores culturales y garantizando su conservación para las próximas generaciones.