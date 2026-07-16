Las fiestas del Carmen llenan de actividades Arrecife, La Graciosa, Teguise, La Santa y Playa Blanca este fin de semana

Las fiestas en honor a la Virgen del Carmen continúan este fin de semana con un intenso programa de actividades en Lanzarote y La Graciosa. Conciertos, procesiones marítimas y terrestres, competiciones deportivas, exposiciones, teatro y verbenas populares forman parte de la programación, que reunirá a vecinos y visitantes en torno a una de las celebraciones más arraigadas del archipiélago canario.

La Virgen del Carmen, patrona de los marineros, ocupa un lugar destacado en la tradición de numerosas localidades costeras de Canarias. Cada verano, las imágenes recorren el mar acompañadas por embarcaciones engalanadas, mientras las fiestas incorporan propuestas culturales, musicales y gastronómicas para todas las edades.

Durante los próximos días, Valterra (Arrecife), la Villa de Teguise, La Graciosa, La Santa (Tinajo) y Playa Blanca (Yaiza) concentrarán buena parte de la actividad festiva de las dos islas más orientales de Canarias.

Valterra combina música, deporte y la procesión marítima en Arrecife.

El barrio de Valterra, en Arrecife, afronta uno de los momentos centrales de sus fiestas.

La programación del viernes 17 de julio incluye el concierto de la Orquesta Monterrojo, que actuará a partir de las 22:30 horas dentro de la gira conmemorativa de su 25 aniversario.

El sábado comenzará con el taller tradicional Encuentro con el mar, previsto para las 10:30 horas, seguido del partido de fútbol de las viejas glorias de la UD Valterra, que se disputará en el campo de Altavista.

La jornada concluirá con el Chacho Fest Música, donde actuarán Uellboy, Toty Sanz, DJ Eche, Stif y Ray Castellano desde las 20:00 horas.

El domingo tendrá lugar uno de los actos más esperados: la misa a las 17:00 horas y, posteriormente, la procesión marítima de la Virgen del Carmen, uno de los momentos más emotivos para los vecinos del barrio.

La Villa de Teguise apuesta por la historia y la cultura

En La Villa de Teguise, las fiestas incorporan actividades culturales dirigidas tanto a residentes como a visitantes.

El viernes, a las 20:00 horas, se celebrará la ruta teatralizada Tras la huella de Clavijo y Fajardo, una propuesta que permitirá recorrer el casco histórico mientras se descubren algunos episodios de la historia de la antigua capital de Lanzarote.

El sábado, a las 12:00 horas, el Convento de Santo Domingo acogerá la inauguración de una exposición fotográfica del autor Guillermo Cervera, ampliando así la programación con una actividad vinculada a la fotografía y al patrimonio cultural.

La Graciosa mantiene el protagonismo tras el Día del Carmen

Después de la celebración del día grande de la festividad, La Graciosa continúa desarrollando un amplio programa de actos.

El viernes, tras la misa de las 19:00 horas, tendrá lugar la procesión terrestre de la Virgen del Carmen, acompañada por la banda municipal Teguiband.

La jornada finalizará con un espectáculo de fuegos artificiales, la tradicional quema del italiano y una verbena en la que actuarán Kódigo 4, La Resistencia y Leyenda Joven.

El sábado estará marcado por el deporte tradicional con la celebración del Memorial Marcial Luis Toledo, una luchada que enfrentará al Club de Lucha Tao y al Unión Norte a partir de las 19:00 horas.

La música volverá a ocupar la noche con una verbena amenizada por Son y Más, Los Conejeros, Rikabanda y DJ Ludo.

El programa concluirá el domingo con la Gala de Mayores, prevista para las 20:30 horas.

La Santa vive su fin de semana grande

Las fiestas del Carmen también cobran protagonismo en La Santa, en el municipio de Tinajo.

El viernes se celebrará la VIII Milla Popular de La Santa 2026, una cita deportiva que ya forma parte del calendario festivo del pueblo.

El sábado arrancará el denominado fin de semana grande, con el Merengazo La Santa Colors Fest, que se desarrollará entre las 12:00 y las 19:30 horas.

Durante esta jornada actuarán Nuevo Klan, Primera Marcha, DJ Sami, DJ Nalo García, Fran Bernal y Adrián González.

Al finalizar, la plaza acogerá una verbena popular con las actuaciones de Vocal Force, Tremendo Son y DJ Sami.

El domingo estará reservado para los actos religiosos y tradicionales con la misa y la procesión marítima (19.00 horas), acompañadas por la Banda Municipal de Tinajo y la participación del tenor Rubén Fariña, junto a alumnos de la Escuela de Canto.

La clausura de las fiestas incluirá un asadero popular, representaciones teatrales realizadas por vecinos del municipio, un playback infantil y actividades en los ventorrillos.

Playa Blanca ofrece actividades para todas las edades

En Playa Blanca, municipio de Yaiza, la programación combina ocio familiar, deporte, música y tradición.

El viernes comenzará con un taller infantil de arte en el Centro La Aurora y continuará por la noche con el Festival de Cantantes del municipio (21.00 horas), seguido de una verbena animada por Mambo con Fuego, DJ Mario y Kandela.

El sábado se iniciará con una gimkana municipal dirigida a mayores de 12 años. Los ganadores obtendrán una plaza para disputar la gran final durante las fiestas de Yaiza.

Publicación de Facebook sobre las Fiestas del Carmen en Playa Blanca 2026.

A mediodía llegará la Verbena al Solajero (12.00 horas), con hinchables acuáticos y actuaciones de Nueva Stella y Lanzarote Swing en la playa del pueblo.

La tarde incluirá un campeonato de jiujitsu, la eucaristía en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y, ya por la noche, el concierto de Arístides Moreno y la 101 Brass Band (21.00 horas).

Posteriormente, se celebrará una nueva verbena con Mambo Latino, Swing del Norte y Mambo con Fuego.

El domingo tendrá lugar la eucaristía (12.00 horas) y la procesión marítima, acompañadas por la parranda marinera Los Buches.

La programación concluirá con actuaciones de Son del Norte, DeLorean y Los Salvapantallas (16.00 horas), poniendo el broche final a varios días de celebraciones.

Una de las festividades más arraigadas de Canarias

Las fiestas de la Virgen del Carmen constituyen una de las celebraciones religiosas y populares más importantes de las localidades costeras canarias. Además de su dimensión espiritual, estos festejos mantienen vivas tradiciones vinculadas al mar, la música popular, la gastronomía y la convivencia vecinal.

La amplia programación prevista para este fin de semana convierte a Lanzarote y La Graciosa en escenario de numerosos actos culturales y festivos, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades y una importante participación de colectivos sociales, agrupaciones folclóricas, bandas municipales y asociaciones vecinales.